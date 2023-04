PÅ TV: Amerikanske John McIntyre stilte opp til intervju med Russia Today på en kafé i Moskva.

Amerikansk soldat dukket opp i Moskva: – Sannsynligvis har han vært en dårlig soldat

Amerikaneren John McIntyre er blitt en propagandaseier for Russland.

– Jeg trodde ikke det var så mange [fascister], men da jeg kom dit ble jeg overrasket, alle hadde tatoveringer og nazisymboler, hevder amerikaneren John McIntyre i intervjuet med den russiske TV-kanalen RT.

McIntyre var soldat i den ukrainske fremmedlegionen, som offisielt heter Den Internasjonale Legionen.

I slutten av februar dukket han opp i Moskva.

McIntyre forteller i TV-intervjuet om krigsforbrytelser som bruk av menneskelige skjold og skjending av lik, samt bruk av hitlerhilsen og planer om folkemord på russere.

John Færseth er forfatter og frilansskribent.

– Til vi vet noe annet, må vi anta at han både har kommet frivillig til Russland, og uttaler seg frivillig. Samtidig er det ikke usannsynlig at han har blitt presset til å stille opp på TV og si dette, uten at det har vært snakk om direkte tvang. Det er vanskelig å vite, sier Ukraina-ekspert John Færseth til VG.

McIntyre passer rett inn i Russlands propagandafortellinger, ifølge Færseth. Utsagnene til McIntyre understøttes ikke av annen dokumentasjon i TV-reportasjen.

– Det er klart han er svært nyttig for russerne. Så det er klart at når han har kommet til Russland, vil det bli mye press på ham om å snakke mot Ukraina.

Problemer med fremmedkrigere

To tidligere eks-kollegaer i fremmedlegionen beskriver overfor Business Insider McIntyre som en ustabil person, som drakk mye, tisset i stridsvogn og sprayet ned forsvarsposisjoner med banneord og usammenhengende fraser.

McIntyre hadde to års erfaring fra infanteriet, som er den delen av en militær organisasjon som i hovedsak kjemper på bakken, i USA, uten å delta i strid, ifølge det militære nyhetsmagasinet Task & Purpose.

Ifølge fremmedlegionen ble McIntyre kastet ut som følge av dårlig oppførsel.

Ukraina-ekspert Færseth tror McIntyres tidligere kollegaer hadde reagert annerledes hvis han hadde vært en kompetent soldat, for eksempel at de hadde uttalt at de var overrasket over at McIntyre nå er i Moskva.

– Jeg tror det er en sannhet i det de sier. Sannsynligvis har han vært problematisk, eller en dårlig soldat. Og selv ut fra det han sier nå, virker han som en raring, sier Færseth.

Info Russia Today (RT) Statseid mediekanal opprettet i 2005.

Russia Today henvender seg i større grad til verden enn det lokale publikumet i Russland, og er blitt underlagt en rekke sanksjoner siden krigen startet.

Kanalen er blant annet blokkert på Youtube, men videoer fra kanalen finner fortsatt veien til Youtube via mellommenn.

Slik får det statskontrollerte mediet spredt budskap som at nazi-ideologi er utbredt i Ukraina og ignorert av vestlige medier. Vis mer

Et lett mål for russisk propaganda

Problematiske historier om fremmedlegionens soldater er blitt et tilbakevendende tema, som russisk media har kunnet gripe tak i.

Den norske juristen Damien Magrou var talsperson for fremmedlegionen frem til september i fjor.

Han forteller at han ikke kjente til McIntyre personlig, men har fått høre fra andre at McIntyre «hadde en problematisk tid i legionen».

– Man skal ikke lese for mye i at en enkelt amerikaner snur jakken. Det har nok mye med denne bestemte personen å gjøre, sier han.

EKS-TALSMANN: Damien Magrou fotografert i Kyiv i fjor sommer, da han var legionens talsperson. I dag jobber han som fullmektig ved et stort advokatkontor i Norge.

Magrou forteller at fremmedlegionen fra starten av har vært et mål for russisk propaganda, som har fremstilt dem som leiesoldater, drevet av en jakt på penger, eller ideologiske krigere – nazister og fascister.

– Alt som kan få Ukraina til å virke uprofesjonelle har de prøvd å bruke.

– Ethvert problem i legionen er en mulighet Russland kan gripe?

– Riktig. Og det er veldig bra TV for dem så fort de kan sette noen utlendinger foran en skjerm.

Rammet av skandaler

Kyiv Independent avslørte i august i fjor store problemer i én underenhet av fremmedlegionen. Gruppens leder viste seg å være en ettersøkt polsk kriminell, og soldater fortalte om stjeling og maktmisbruk.

Bakgrunnssjekkene av utenlandske soldater som har vervet seg til strid i Ukraina, har vært svært begrenset.

VG skrev i fjor om hvordan to voldsdømte nordmenn med langt rulleblad vervet seg i legionen. Begge forlot legionen igjen etter kort tid. Det gjorde også andre nordmenn, som fortalte om kaotiske forhold innad i legionen.

Hvor mange utenlandske soldater som har reist til krigen i Ukraina, er usikkert.

VG møtte en av fremmedkrigerne i Ukraina i mars i fjor, like etter at treningsbasen deres ble bombet.

En av de mer profilerte fremmedkrigerne, amerikaneren James Vasquez, innrømmet nylig til New York Times å ha løyet om at han var en veteran fra gulfkrigen og den amerikanske invasjonene av Irak.

En annen gruppe amerikanere er under etterforskning av amerikanske myndigheter for å ha sendt store mengder høyteknologisk utstyr, som nattkikkerter og varmesøkende kikkerter, til Ukraina uten nødvendige tillatelser. Frykten er at utstyret kan falle i feil hender.

Damien Magrou.

Damien Magrou forlot fremmedlegionen halvannen måned etter Kyiv Independents første avsløring.

Han ønsker ikke å si noe om hva som gjorde at han valgte å forlate legionen. Han ønsker heller ikke å si noe detaljert om de ulike beskyldningene som er rettet mot legionen.

– Har internasjonale soldater i sum vært til nytte i Ukraina, eller en belastning?

– Legionen har hatt et positivt bidrag militært. Soldater derfra deltok blant annet tungt i frigjøringen av Irpin, i kampene i Sievjerodonetsk og frigjøringen av Kharkiv-regionen. Mine kamerater står fortsatt ved fronten og man skal være forsiktig å ikke bagatellisere deres innsats; de risikerer livet hver dag. Samtidig tror jeg det er en følelse i den militære ledelsen av at legionen har skapt ganske mye hodebry.

Fremmedlegionens soldater bidro blant annet til å frigjøre forstadene nord for hovedstaden Kyiv, som Irpin og Butsja (bildet).