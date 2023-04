1 / 2 RESIDENSEN RAMMET: Dette er stuen i den norske ambassadørens bolig etter den ble rammet av en granat. TRAFF HER: Et detaljbilde fra residensen viser skadene. forrige neste fullskjerm RESIDENSEN RAMMET: Dette er stuen i den norske ambassadørens bolig etter den ble rammet av en granat.

– Krevende å sitte innelåst og høre kamphandlinger

Norges ambassadør til Sudan er i dekning med pågående kamper utenfor. Ambassadeboligen er truffet av en granat. Flyplassen er rammet av kampene, og de norske UD-ansatte kan ikke hentes ut.

Slik beskriver ambassadør Endre Stiansen selv situasjonen:

– Det er krevende å sitte innelåst og høre kamphandlinger på femte dagen.

Stiansen sier at Sudan står i en ytterst alvorlig krise, og at landets fremtid står på spill, etter at det brøt ut voldsomme kamper i landet i helgen.

– Harde kamphandlinger og luftangrep i tett bebygde områder har ført til store ødeleggelser, særlig i Khartoum-området. For sivilbefolkningen er det en svært krevende og farlig situasjon. Mange familier er splittet og er i ferd med å gå tom for mat og vann, skriver han i en melding sendt til VG.

BAKGRUNN: Fanget i kuppet i Sudan: − Kampene raser rett utenfor

NORGES MANN: Ambassadør i Sudan, Endre Stiansen.

– Vi er tre diplomater på ambassaden som er i Sudan nå. Vi har det vi trenger og føler oss godt ivaretatt av vår arbeidsgiver Utenriksdepartementet, skriver ambassadøren.

Om situasjonen for de sivile skriver han:

– For sivilbefolkningen er det en svært krevende og farlig situasjon. Mange familier er splittet og er i ferd med å gå tom for mat og vann. Sykehusene mangler medisiner og utstyr, og helsepersonell når hverken fram til sykehus eller til de som er skadde. Befolkningen har ikke hatt strøm på flere dager.

Info Dette skjer i Sudan Torsdag økte spenningen mellom Sudans hær og den paramilitære gruppen RSF. Planen var at RSF skulle bli en del av den vanlige hæren, og at militærstyret skulle overføre makten til sivile.



De to partene ble ikke enige. Det brøt ut full maktkamp mellom president Abdel Fattah al-Burhan, som er sjef for hæren, og hans nestkommanderende, Mohamed Hamdan Dagalo, som leder RSF.



Lørdag brøt det ut voldsomme kamper i hovedstaden Khartoum. RSF angrep flyplassen og presidentpalasset, og hæren slår nå tilbake. Byens innbyggere har gått i dekning. Vis mer

Den norske ambassadørens bolig ble truffet av en granat natt til søndag. Bilder VG har fått tilsendt viser hvordan stuen er skadet.

Ingen personer ble såret, i det som trolig var en feilskyting, ikke et bevisst angrep på ambassaden.

Utenriksminister Anniken Huitfeldt har fortalt VG at det er satt krisestab i UD og at man jobber febrilsk for å få norske ansatte ut av det urolige landet.

I et lydklipp sendt til VG fra Khartoum mandag kunne man høre flere dumpe, dype drønn: Bombardement med artilleri og raketter: Så kommer en salve høye, skarpe smell: Beskytning med mitraljøser.

Det er lyden av kampene mellom den paramilitære gruppen RSF (Rapid Support Forces) og Sudans regjeringshær (SAF), som siden lørdag har kriget mot hverandre.

Kampene pågår midt i millionbyen Khartoum, hovedstaden i Sudan.

HARDE KAMPER: Soldater fra den sudanske hæren fotografert under gatekampene i Khartoum lørdag.

Utenriksdepartementet opplyser til VG at de fortsatt ikke kan hjelpe norske borgere ut av Sudans hovedstad Khartoum, men at de leter etter muligheter for å hente folk ut. Tre norske UD-ansatte er gått i dekning, opplyser UD:

«Situasjonen i Sudan er fortsatt uavklart og under utvikling. Det er ikke mulig å bistå norske borgere med utreise i en uoversiktlig situasjon med luftangrep, gatekamper og stengt flyplass.

Utenriksdepartementet er i kontakt med flere andre land og kartlegger muligheten for assistert utreise til norske borgere så fort situasjonen tillater det.

Det er registrert rundt 50 personer med norsk tilknytning i Sudan. Norske borgere oppfordres til å holde seg inne og i ro. De som ikke allerede har registrert seg, oppfordres til å gjøre det.»

Onsdag kveld sender utenriksminister Anniken Huitfeldt VG denne uttalelsen:

– Norge oppfordrer partene i Sudan på det sterkeste til å iverksette og respektere våpenstillstanden for de neste 24 timene.

– Til å overholde internasjonal humanitærrett og beskytte sivilbefolkningen, humanitært og diplomatisk personell.

I AFRIKA: Utenriksminister Anniken Huitfeldt er på reise i Nigeria, og følger situasjonen i Sudan tett.

Dette er meldingen fra den norske ambassadøren i Sudan i sin helhet:

«Sudan står nå i en ytterst alvorlig krise. Landets fremtid står på spill. Situasjonen er dramatisk og uoversiktlig. Harde kamphandlinger og luftangrep i tett bebygde områder har ført til store ødeleggelser, særlig i Khartoum-området. For sivilbefolkningen er det en svært krevende og farlig situasjon. Mange familier er splittet og er i ferd med å gå tom for mat og vann. Sykehusene mangler medisiner og utstyr, og helsepersonell når hverken fram til sykehus eller til de som er skadde. Befolkningen har ikke hatt strøm på flere dager.

Norge har som medlem av den såkalte troikaen, sammen med Storbritannia og USA, arbeidet for en fredelig og demokratisk utvikling i Sudan i 20 år. Vi er i kontakt med regjeringsstyrkene og RSF. Nå haster det med å få en slutt på kamphandlingene. Vi oppfordrer begge sider til å akseptere og respektere forslag fra FN og internasjonale partnere om en 24 timers våpenhvile for å sikre humanitær tilgang, at familier kan gjenforenes og for å styrke sikkerheten til diplomater og annen internasjonal tilstedeværelse i Khartoum.

Jeg frykter at det som skjer i Sudan kan føre til mer ustabilitet i hele regionen. Det er derfor viktig at naboland, regionale aktører og regionale organisasjoner som Den afrikanske union og IGAD engasjerer seg. Det vil være katastrofalt om naboland aktivt tar side i konflikten.

Selv om det ser mørkt ut nå, er jeg opptatt av at Sudan helt fram til lørdag var inne i en overgangsprosess fra militært til sivilt styre. Partene må gjenoppta denne prosessen så raskt som mulig. Sudans utfordringer kan ikke løses med vold og militærmakt. Det har vært betydelige fremskritt siden revolusjonen i 2019.

Vi er tre diplomater på ambassaden som er i Sudan nå. Vi har det vi trenger og føler oss godt ivaretatt av vår arbeidsgiver Utenriksdepartementet. Men det er krevende å sitte innelåst og høre kamphandlinger på femte dagen. Vi tenker på våre sudanske kolleger på ambassaden, venner og familie her og i Norge, andre norske borgere i Sudan og lokalbefolkningen. Det er lokalbefolkningen de som lider aller mest av kamphandlingene og ødeleggelsene.

Vi oppfordrer norske borgere til å holde seg inne og i ro. På grunn av sikkerhetssituasjonen er det ikke mulig å bistå norske borgere med assistert utreise nå. Utenriksdepartementet har registrert rundt 50 personer med norsk tilknytning i Sudan.»

