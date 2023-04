AHMED: Atiq Ahmed og hans bror Ashraf ble skutt og drept i India lørdag.

India: Eks-politikeren og broren ble skutt og drept på direktesendt TV

Atiq Ahmed (61) og hans bror stilte opp for pressen da en pistol ble trukket mot hodet hans.

Den tidligere indiske politikeren, som også er dømt for kidnapping, ble skutt og drept lørdag kveld, skriver BBC. Også Atiqs bror, Ashraf, ble drept.

Brødrene skal ha vært under beskyttelse av politiet da de møtte og svarte på spørsmål fra pressen.

I en video som har spredt seg på nettet, ser man Ahmed-brødrene gående, mens en rekke reportere stiller spørsmål. Kort tid ut i klippet, mens kameraet som filmet det hele fokuserer på de to, høres et skudd og Atiq går i bakken. Deretter avfyres flere skudd og også Ashraf faller om.

Tre menn som skal ha utgitt seg for å være journalister, overga seg og ble arrestert, ifølge BBC. Hendelsen skjedde i den indiske byen Prayagraj i delstaten Uttar Pradesh.

BBC skriver at en lokal domstol i mars i år dømte eks-politikeren og to andre til livstid i fengsel etter en kidnappingssak. Ahmed og broren skal ha vært på vei til en medisinsk sjekk på et sykehus da de møtte pressen og skuddene ble avfyrt.

61-åringen var i en årrekke aktiv som politiker i India. I perioden 1999 til 2003 satt han som leder for det politiske partiet Apna Dal.

I 2004 vant han et sete i det føderale valget og ble parlamentsmedlem, skriver BBC.

I tillegg til å være politiker, var Ahmed i nyere tid involvert i en rekke alvorlige kriminalsaker som skal ha involvert overfall, kidnapping og drap.

Ifølge BBC skal han ha blitt anklaget i en drapssak allerede i 1979.

AHMED: Atiq Ahmed, her avbildet i 2008, ble drept under et direktesendt TV-intervju lørdag.

