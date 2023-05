PRESIDENTER: Joe Biden fra USA og Volodymyr Zelenskyj fra Ukraina.

Zelenskyj ønsker F16-jagerfly så raskt som mulig

Krigen i Ukraina og president Volodymyr Zelenskyjs besøk tok det meste av oppmerksomheten under helgens G7 G7G7 (Group of 7) er et internasjonalt forum med verdens sju rikeste, demokratiske industriland: Frankrike, Japan, Tyskland, Storbritannia, USA, Italia og Canada.-møte i Hiroshima, Japan. Og mest av alt snakker man om at landet nå kan få jagerfly fra sine vestlige allierte.

Kortversjonen Under G7-møtet i Hiroshima fikk Ukraina støtte i form av lovnader om jagerfly og militærstøtte fra vestlige allierte.

Ukrainske piloter skal trenes opp i å fly F16-jagerfly som overføres fra allierte land.

Det norske forsvarsdepartementet vil ikke kommentere om det er aktuelt for Norge å bidra.

G7-landene understreker sin samlede forpliktelse til å støtte Ukraina. Også andre temaer har blitt diskutert i møtet, blant annet Kinas kjernefysiske arsenal og kunstig intelligens. Vis mer

– Vi har jobbet lenge sammen med våre partnere for å få til dette. Vi er virkelig takknemlige overfor USA og de andre samarbeidspartnerne våre. Vi har nå flere måneder på å trene opp våre piloter. Jeg vet ikke hvor mange fly vi kommer til å klare å få tak i, eller når det vil skje. Men det er viktig for oss at det skjer raskt fordi vi mister folk hver eneste dag, sier den ukrainske presidenten på en pressekonferanse søndag.

Han sier han føler seg trygg på flyene vil komme.

Zelenskyj ankom Hiroshima lørdag, og hadde et samlet møte med ledere for G7-landene og enkeltmøter med flere av dem, samt møter med andre land på siden av G7-toppmøtet.

I et møte med Zelenskyj kunngjorde USAs president Joe Biden søndag en ny pakke med militærstøtte til Ukraina. Pakken vil blant annet inneholde ammunisjon, artilleri og pansrede kjøretøy, verdt rundt 4 milliarder kroner.

– G7-landene har gjentatt sin samlede og urokkelige forpliktelse om å stå sammen med Ukraina, sa Biden i en tale under avslutningen av toppmøtet.

Han gjentok at det er opp til Russland å avslutte krigen.

TOPPMØTE: Ukrainas president møtte en rekke verdensledere i Japan denne helgen. Her USAs Joe Biden, Frankrikes president Emmanuel Macron, Canadas statsminister Justin Trudeau og Storbritannias statsminister Rishi Sunak.

Vil ikke røpe når motoffensiven starter

Allerede før møtet ble det kjent at USAs president har godtatt at allierte land overfører F16-jagerfly de tidligere har kjøpt av USA til Ukraina. Ukrainske piloter skal også få opplæring i å fly disse flyene.

Ukrainske piloter står nå foran måneder med opplæring. Biden tror ikke flyene vil være på plass raskt nok til å være en del av den forventede ukrainske motoffensiven mot Russland, men sier det heller ikke trenger være nødvendig.

– Men dersom de har suksess med sine operasjoner i nær fremtid, så vil de ha behov for fly senere. Målene de da vil gå etter vil være på lengre avstand, sier Biden.

Han ønsker ikke å svar på når motoffensiven kommer til å starte.

– Vi og våre Nato-allierte vet hvor mange brigader de har trent, og vi har en ide om hvordan mulighetene deres for å lykkes er. Det kommer til å skje, men jeg vil ikke gi dere noen detaljer. Det vil ikke være spesielt smart av meg, sier Biden.

Han legger til at han har fått forsikringer fra Zelenskyj om at flyene ikke skal brukes mot russisk territorium.

Info Fakta om G7 G7 (Group of 7) er et internasjonalt forum med verdens syv rikeste, demokratiske industriland: Frankrike, Japan, Tyskland, Storbritannia, USA, Italia og Canada.

Den europeiske union (EU) møter dessuten som fast representant på G7s toppmøter.

Gruppen het tidligere G8 da Russland deltok, men landet ble ekskludert i 2014 etter annekteringen av den ukrainske Krim-halvøya.

G7-landenes stats- og regjeringssjefer møtes årlig for økonomiske og politiske samtaler.

Også andre politikere, embetsfolk og representanter for utvalgte land og organisasjoner inviteres som regel til toppmøtene.

G7 er av noen, særlig kritikere, blitt kalt en «uoffisiell verdensregjering». Vis mer

Zelenskyj svarer selv følgende på når motoffensiven kan ventes å starte:

– La meg si det slik, Russland vil merke når det skjer.

Norge vil ikke kommentere

Det norske forsvarsdepartementet ønsker ikke å uttale seg om det kan bli aktuelt å sende norske jagerfly til Ukraina.

De ønsker heller ikke si om Norge kommer til å bidra i opptreningen av ukrainske piloter, slik Danmark har sagt de skal.

– Det vi sier i dag, er det samme som vi sa på fredag, og som vi har sagt kontinuerlig, og det er at vi ikke kommenterer fremtidige donasjoner, sier pressevakt Lars Gjemble til VG søndag.

EU-TOPP: Volodymyr Zelenskyj sammen med EU-kommisjonens sjef Ursula von der Leyen.

Info Dette diskuterte de også på G7-møtet Lederne for G7-landene ble fredag enig om nye sanksjoner mot Russland rettet mot teknologi, industriutstyr og tjenester som støtter krigsapparatet. Beslutningen ble tatt etter at både USA, Storbritannia og EU kunngjorde nye sanksjoner som strammer grepet om Russland.

I en uttalelse skriver lederne i G7-landene at Kinas raskt voksende kjernefysiske arsenal er «til bekymring for den globale og regionale stabiliteten.» De advarer også Kina mot å fortsette sin militarisering i Stillehavsregionen.

Kina var også tema når det kom til økonomi. G7-lederne lover nemlig at bruk av økonomisk tvang for å påvirke handels- og forsyningskjeder vil få konsekvenser. Flere ser på det som en advarsel til Kina. Landene understreker likevel at de ønsker gode og konstruktive relasjoner med Kina.

Lørdag diskuterte G7-lederne kunstig intelligens (KI). De ønsker at det utvikles felles internasjonale tekniske standarder for KI. Styringen av den digitale økonomien bør fortsatt oppdateres i tråd med våre delte demokratiske verdier, heter det i en uttalelse. (Kilde: NTB) Vis mer