Stoltenberg med Putin-stikk: − Har ikke vetorett

– Våre verdier er under press, slo Natos generalsekretær Jens Stoltenberg fast da han møtte utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) før Nato-møtet i Oslo.

– Sverige må innlemmes i alliansen raskt, sier utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap).

Hun sier at dette vil være en del av hovedbudskapet hennes til Natos utenriksministre de to neste dagene.

Natos generalsekretær Jens Stoltenberg og Huitfeldt møttes i Gamle Logen i Oslo i forkant av Natos utenriksministermøte, som starter onsdag.

– Våre verdier er under press. Det er full krig i Europa. President Putins invasjon av Ukraina er den endelige slutten på verdenen vi prøvde å bygge etter den kalde krigens slutt, sier Stoltenberg og legger til:

– Vi lever i en skjebnetid, sier han.

TALER: Jens Stoltenberg taler til de fremmøtte på Gamle Logen.

– Må vise tålmodighet

Stoltenberg sier at det er flere hovedsaker på møtet:

Ukraina. Stoltenberg sier han forventer at Nato-landene bekrefter og forsterker sin støtte.

– Vi må vise at vi har tålmodighet til å stå med Ukraina så lenge det kreves, sier han.

Han sier at alle ser etter tegn på tretthet på å støtte Ukraina i Nato-landene, men sier at de ikke har funnet det enda.

– Det punktet hvor vi trenger mer drøftinger og det er ulike vurderinger og ståsteder blant Nato-allierte er hvordan vi skal formulere oss om Ukrainas fremtidige medlemskap i Nato. Der er det ulike syn, sier han.

Han sier at det mest akutte er militær og økonomisk støtte til Ukraina, slik at landet overlever som en demokratisk stat i Europa.

Han sier at medlemsskapsdiskusjonen ikke bør overskygge for arbeidet med å støtte ukrainerne.

– Vi er også enige om mye. Det første er at Natos dør er åpen for nye medlemmer. Det andre er at Ukraina kommer til å bli medlem. Det tredje vi er enige om er at det er Nato-landene og Ukraina som bestemmer dette, ikke Russland, sier han.

– Putin har ikke vetorett over Nato-utvidelser, la han til.

Forbereder Litauen-toppmøte

Det var i fjor høst at Huitfeldt inviterte Nato-utenriksministerne til Norge.

Utenriksministerne skal diskutere krigen i Ukraina og hvordan Nato-landene kan fortsette å støtte Ukraina fremover.

Dette er et såkalt uformelt møte, som betyr at det ikke vil bli fattet noen vedtak.

Ministerne skal også forberedelse seg til Nato-toppmøtet i Vilnius i juli.

Der skal Natos regionale forsvarsplaner bestemmes. Disse forsvarsplanene omtales som Natos største omstilling siden den kalde krigen

Saken oppdateres.

DISKUTERTE KRIGEN: Nato generalsekretær Jens Stoltenberg ankom møtet arrangert av Den norske Atlanterhavskomité og Utenriksdepartementet.