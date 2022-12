GJENVALGT: 48-årige Marjorie Taylor Green ble i november gjenvalgt som republikansk kongressrepresentant for delstaten Georgia.

Taylor Greene: − Hadde jeg ledet 6. januar-opprøret ville det «vært bevæpnet»

Det hvite hus reagerer sterkt på at kongressrepresentanten Majorie Taylor Greene sier hun «ville vunnet» kongresstormingen dersom hun hadde organisert den. Taylor Greene sier hun var sarkastisk.

Den republikanske kongressrepresentanten, Marjorie Taylor Greene sa i helgen at hvis hun hadde ledet 6. januar-angrepet på Den amerikanske kongressen så ville de ha «vært bevæpnet».

Hun talte til New York Young Republican Club, skriver CNN.

– Så skjedde 6. januar, og det neste du får høre er at jeg organiserte hele greia sammen med Steve Bannon (Donald Trumps tidligere sjefstrateg, red.anm) Og, jeg må fortelle dere: Dersom Steve Bannon og jeg hadde organisert det, ville vi ha vunnet. Ikke nok med det, det (opprøret, red.anm) ville vært bevæpnet. Ja. Det er hele vitsen her, ikke sant?

Steve Bannon ble i oktober dømt til fengsel for forakt mot Den amerikanske kongressen fordi han nektet å møte den såkalte 6. januar-komiteen i forbindelse med kongress-stormingen i fjor.

ANGREP: En mobb av Donald Trump-supportere agrep og brøt seg inn i Den amerikanske kongressen 6. januar 2021.

48-årige Taylor Green tilhører Det republikanske partiets ytre høyrefløy. Hun ble i november gjenvalgt som representant for delstaten Georgia.

Det hvite hus reagerer sterkt på uttalelsen fra Taylor Greene.

– Det strider mot våre grunnleggende verdier som nasjon at et medlem av Kongressen skulle ønske at blodbadet 6. januar hadde vært enda verre, for så å skryte av at hun ville ha lykkes i et væpnet opprør mot USAs regjering, sa Andrew Bates assisterende pressesekretær i Det hvite hus mandag, ifølge Fox News.

Bates sa at alle ledere har ansvar for å fordømme disse «farlige, avskyelige uttalelsene».

– Denne voldelige retorikken er et slag i ansiktet til politiet på Capitol, politiet i Washington DC, Nasjonalgarden og familiene som mistet sine kjære som et resultat av angrepet, sa han.

Så er spørsmålet om hun mente dette bokstavelig eller om hun mente det sarkastisk, som hun selv hevder.

På slutten av sitatet sier hun «Ja. Det er hele vitsen her, ikke sant?» som er oversatt fra «Yeah. See, that’s the whole joke isn’t it?»

– Narr av Joe Biden

I en uttalelse til CNN på mandag sier Greene at hun var sarkastisk og nekter for enhver befatning med 6. januar-angrepet, slik hun har gjort hele tiden.

– Mine uttalelser gjorde narr av Joe Biden og Demokratene som kontinuerlig har gjort meg til en politisk skyteskive, siden 6. januar, sier hun til CNN.

TRUMPS STABSSJEF: Mark Meadows var stabssjef for Donald Trump i Det hvite hus.

Men, Taylor Greene var ikke uvitende om hva som skjedde i forbindelse med stormingen av Kongressen.

CNN har innsyn i tekstmeldinger hun sendte til daværende stabssjef i Det hvite hus, Mark Meadows hvor hun ber ham overtale Trump om å få han til å stoppe voldshandlingene den dagen.

«Mark, jeg ble akkurat fortalt at det er pågående skyting i første etasje i Capitol. Vær så snill, fortell presidenten at han må roe folk ned. Dette er ikke måten å løse noen ting på», skrev hun i tekstmeldingen 6. januar 2021.