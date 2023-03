FARKOST: En MQ-9 Reaper-drone gjøres klar til oppdrag, her fotografert i Afghanistan i mars 2016. Det er en drone av denne typen som endte opp i Svartehavet.

Ba om telefonsamtale etter dronestyrten

Tirsdag ettermiddag traff et russisk jagerfly en propell på en amerikansk militærdrone. Nå har landenes forsvarsministre snakket om hendelsen.

Flyet traff propellen til en amerikansk militær overvåkningsdrone av typen «Reaper», hevder det amerikanske forsvaret.

– To russiske Su-27 jagerfly foretok en utrygg og uprofesjonell avskjæring av et ubemannet overvåkningsfly av typen MQ-9 som opererte i internasjonalt farvann over Svartehavet, skrev det amerikanske militæret i en pressemelding tirsdag.

Onsdag melder Reuters at forsvarsministrene i Russland og USA har hatt en telefonsamtale om hendelsen.

Ifølge Moskva så var det USA som ba om å ha en samtale.

Russland har også bedt USA golde god avstand til russisk luftrom.

– Det er et atferdsmønster nylig hvor det er litt mer aggressive handlinger som blir utført av russere, sier general Mark Milley onsdag kveld.

Han la til at vil bli vanskelig å gjenvinne dronen.

Talsperson Edward Price ved det amerikanske utenriksdepartementet sier til MSNBC onsdag kveld at det kan ha vært et uhell som førte til at den amerikansk dronen styrtet i Svartehavet etter å ha blitt innhentet av to russiske jagerfly.

– Det var trolig utilsiktet fra Russlands side, sier Price, ifølge Reuters.

Kort tid etter hendelsen tirsdag ble Joe Biden og Nato-allierte informert.

USA gikk hardt ut mot Russland etter styrten. Senatsleder og demokrat Chuck Schumer var ikke fornøyd.

– Dette var enda et uforsvarlig angrep fra Putin og hans militære. Aggressive handlinger fra russiske fly er risikable og kan lede til en utilsiktet eskalering, sa han tirsdag.

Det russiske forsvarsdepartementet bekreftet at deres fly var involvert i en hendelse med en amerikansk drone.

De anklaget USA for å ha fløyet dronen nær det de anser som russisk luftrom ved Krim-halvøya.

Russland annekterte Krim i 2014.

– Jagerfly fra luftforsvaret var i lufta for å identifisere inntrengeren over Svartehavet, het det fra det russiske forsvaret tirsdag.

De tilbakeviste også at det var fysisk kontakt mellom det russiske flyet og den amerikanske dronen.

– Russiske jagerfly hadde ikke våpen om bord og var ikke i kontakt med en amerikansk drone, het det i en uttalelse gitt til russiske medier.

De hevdet dronen styrtet i vannet som følge av dens egen skarpe manøvrering.