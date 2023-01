1 / 9 AMPER STEMNING: Republikaneren Mike Rogers måtte på et tidspunkt fysisk holdes tilbake. DRAMA: Avstemningen i Kongressen de siste fire dagene har lignen en realityserie, mener flere. Etter 15 avstemninger ble Kevin McCarthy (midt i bildet) valgt som «speaker» i Representantenes hus. forrige neste fullskjerm AMPER STEMNING: Republikaneren Mike Rogers måtte på et tidspunkt fysisk holdes tilbake.

«Reality» fra Kongressen: − Det beste på TV akkurat nå!

Helt unike TV-bilder har fått sosiale medier til å koke under den langdryge avstemningen i den amerikanske kongressen, men nå er det trolig slutt.

Hele fjorten nederlag måtte Kevin McCarthy gjennom før han til slutt fikk nok stemmer til ledervervet i Representantenes hus Representantenes husRepresentantenes hus er et av to kamre i Kongressen. Hver delstat har et antall representanter som gjenspeiler antall innbyggere i staten i motsetning til i det andre kammeret - Senatet - der hver delstat har to representanter hver..

I et valgdrama som ikke har vært tilfelle i Kongressen på 100 år. Noe som har fått enkelte til å benke seg foran sendingene, i det som flere mener minner om et realitydrama.

Allerede før republikaneren ble utropt som ny leder, eller speaker som amerikanerne kaller det, kåret avisen The Wall Street Journal noen helt andre som vinner av det fire dager lange politiske dramaet.

Nemlig TV-stasjonen C-SPAN.

Hvorfor?

Den ellers så anonyme TV-stasjonen er viet til kontinuerlig dekning av offentlige myndigheter og begivenheter. Ikke kanalen folk flest stopper opp på gjennom kanalsurfingen en fredag kveld.

Men under Kongress-avstemningene de siste fire dagene har seertallene deres skutt i været, ifølge kanalen.

Tettere på

Kringkasteren har nemlig styrt kameraene med egne fotografer og regi, noe som har latt publikum komme tettere på.

Det har gitt både nærbilder og reaksjoner, direktebilder av diskusjoner i pausene, og lyd fra samtaler utenfor debattene, som også de andre TV-husene har brukt i sine sendinger.

Dekningen har gitt unike bilder av politikere som snakker sammen på en måte vi ikke har vært vant til å se fra kongressen.

Som da ytre-høyre republikaner Paul A. Gosar satt tett og snakket med ytre-venstre demokrat Alexandria Ocasio-Cortez, nærbilder av Marjorie Taylor Greene som ringe «DT» (Donald Trump?) og da det nesten ble fysisk mellom representantene Mike Rogers, Patrick McHenry og Matt Gaetz i den nest siste avstemningen.

– For noe så spektakulært internt og forutsigbart, så har det vært umulig å slutte å se på, skriver Washington Post – kommentator Karen Heller.

Hun kalte det «det beste på TV akkurat nå»

Journalistkollega Jennider Ruber skriver at hun vil nominere C-Spans kameraoperatører i en pris for beste kinematografi i en serie.

AP-reporter Farnoush Amiri kaller det et Shakespeare-stykke.

Vanligvis har publikum måtte nøye seg med generelle oversiktsbilder uten lyd, men denne gangen var det annerledes.

Dette har engasjert journalister og kommentatorer under dekningen til TV-husene, men også i sosiale medier har begeistringen vært enorm.

Blant dem som har fulgt spenningen med popkorn er komiker Jon Stewart:

Slutt på nærbildene

Når Representantenes hus nå har valgt en leder er det trolig slutt på direktebilder som de vi har fått se de siste dagene. Det er fordi det da er speakerens administrasjon som bestemmer over når kameraene og mikrofonene skal skrus av og på.

Kongress-kontroll over videodekningen har det vær siden den første debatten om å slippe TV-kameraer inn i Kongressen på slutten av 70-tallet.

En rekke ganger har C-SPAN og andre mediehus bedt om uavhengig styring over videodekningen. En debatt som kanskje også kan blusse opp igjen nå.