REPUBLIKANER: Kevin McCarthy har vært partiets leder i Representantenes hus de siste to årene, mens Demokratene har hatt flertall og dermed lederen av huset.

Republikaneren Kevin McCarthy får ikke flertall som leder i Representantenes hus i Kongressen i USA

Dermed blir omvalg for første gang på 100 år.

Det ble klart da de 435 representantene møttes for første gang etter fjorårets mellomvalg.

Etter at Republikanerne fikk flertallet i Representantenes hus Representantenes hus Representantenes hus er et av to kamre i Kongressen. Hver delstat har et antall representanter som gjenspeiler antall innbyggere i staten i motsetning til i det andre kammeret - Senatet - der hver delstat har to representanter hver.ved valget er det de som i de neste to årene kommer til å ha den såkalte Speaker of the House, altså lederen av huset, men McCarthy måtte oppnå minst 218 stemmer for å få jobben.

Etter at flere av hans partifeller nektet å stemme på ham, men heller stemte på andre republikanere, nådde han ikke den magiske grensen. Totalt har Republikanerne 222 representanter, så McCarthy hadde bare råd til at fire av hans partifeller stemte på andre.

VG følger avstemningen, som pågår fortsatt, men allerede har minst tolv av hans egne stemt på to andre kandidater.

Normalt en formalitet

Samtlige demokrater stemte på deres kandidat, Hakeem Jeffries, men ettersom det bare er 212 demokrater, og ingen republikaner ville stemme på ham, hadde han uansett ingen sjanse.

Nå blir det for første gang på nøyaktig 100 år omvalg før man har en Speaker klar.

Normalt er denne avstemningen, som altså skjer annen hvert år, bare en formalitet, fordi partiet med flertall på forhånd har blitt enige om hvem de skal stemme på. Det skjedde altså ikke denne gangen.

Hvem som skal overta etter demokraten Nancy Pelosi, som var leder fram til klokken 17.57 norsk tid tirsdag, er dermed fremdeles uvisst.

Mange frykter nå kaos, for hva som skjer videre er høyst usikkert. Én mulighet er at republikanerne klarer å bli enige om McCarthy på bakrommet likevel, slik at man bare trenger en ny avstemning, men det kan også skje at det nå vil komme flere avstemningsrunder de neste dagene dersom de ikke klarer å enes.

Da kan det også dukke opp andre kandidater som til slutt får jobben i stedet for Kevin McCarthy, som lenge har vært den klare favoritten til å bli leder.

I 1923 tok ni avsteminger over tre dager før man hadde et resultat.