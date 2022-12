USAs tidligere president Donald Trump er ansvarlig for stormingen av Kongressen 6. januar i fjor, konkluderer komiteen som har gransket opprøret, i sin endelige rapport.

Rapport gir Trump skylden for Kongress-stormingen

Donald Trump var del av en kriminell sammensvergelse for å gjøre om på utfallet av presidentvalget i 2020, er konklusjonen i den endelige rapporten fra 6. januar-komiteen.

NTB

Trump var delaktig i sammensvergelsen for å forsøke å gjøre om på valgresultatet og forhindret ikke at støttespillerne hans angrep kongressbygningen, er konklusjonen i rapporten.

– Ingenting av det som skjedde 6. januar, ville skjedd uten ham, heter det i rapporten.

Den kommer etter en 18 måneder lang etterforskning av opprøret og den tidligere presidenten, og er på 814 sider.

Komiteen har intervjuet mer enn 1.000 vitner, avholdt ti høringer og fått tilgang til millioner av dokumenter.

Presset lokale funksjonærer

Vitnene, blant dem flere av Trumps nærmeste medarbeidere, har gitt innblikk i ekspresidentens fremferd i ukene før 6. januar og hvordan anklagene hans om valgfusk direkte påvirket dem som gikk til angrep på politiet og tok seg inn i Kongressen.

I de knappe to månedene fra presidentvalget forsøkte Trump eller folk i kretsen rundt ham å på forskjellige vis presse folkevalgte på delstatsnivå eller lokale valgfunksjonærer til å gjøre om på valgresultater, skriver komiteen. Dette skjedde minst 200 ganger, heter det videre.

Komiteen anbefalte at justisdepartementet straffeforfølger Trump da den avholdt sin siste høring mandag.

Medlemmene mener Trump bør siktes for flere forhold: For å ha oppildnet til opprør, og for å ha hindret offentlig saksgang. I tillegg nevnes to punkter knyttet til falsk forklaring og bedrageri rettet mot den amerikanske staten.

Støttespillere av USAs ekspresident Donald Trump stormet Kongressen i Washington 6. januar 2021. Komiteen som har gransket angrepet, la torsdag fram sin endelige rapport.

Trump: Partisk

Rapporten kommer mens Trump igjen forsøker å bli president og samtidig er under etterforskning i flere saker.

Trump kaller rapporten «svært partisk», og hevder feilaktig at den ikke inkluderer uttalelsen hans 6. januar om at støttespillerne burde protestere på fredelig og patriotisk vis.

Komiteen understreket at han fulgte opp den kommentaren med løgner om valget og at han ba dem «slåss som faen».