GJENEROBRET: Den ukrainske soldaten Alina Mykhailova (27) poserer i byen Balaklija like etter hun og medsoldatene gjenerobret byen. VG intervjuet henne tirsdag.

På innsiden av den sjokkerende motoffensiven: − Vi har også hatt tap

Bakholdsangrep, ukrainske tap og skrekkslagne russiske soldater. VG har snakket med ukrainske soldater som kjempet i motoffensiven som sjokkerte verden.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

– Kampene gikk raskt, og vår brigade satte farten og rett og slett knuste russerne. Vi hadde motiverte soldater som har ventet på dette i åtte år. Vi har også hatt tap, og den smerten vil forbli med oss for alltid, skriver den ukrainske soldaten Alina Mykhailova (27) til VG.

Hun har kriget for Ukraina siden 2014, helt siden russisk-støttede opprørere tok over byer i Øst-Ukraina.

Men aksjonen i Kharkiv fylke, har virkelig satt spor hos 27-åringen.

I løpet av den siste uken har Ukraina klart å gjenerobre minst 6000 kvadratkilometer med okkupert territorium, forteller ukrainske myndigheter. Russiske styrker har trukket seg helt ut av Kharkiv fylke.

Den ukrainske motoffensiven er blitt kalt en enorm militær og symbolsk seier.

Gjennom intervjuer med soldater som deltok i aksjonen, har VG har fått et sjeldent innblikk fra innsiden av operasjonen.

KRIGER: Alina Mykhailova (27) forteller at krigen er langt fra over. De må fortsette å kjempe.

FRIGJORT: Alina og de andre soldatene etter frigjøringen av landsbyene i Kharkiv fylke.

Det å være med på å frigjøre landsbyene som de ordinære russiske styrkene har okkupert i et halvt år, har vært emosjonelt, forteller hun.

– Jeg har blandede følelser, det er både glede fra denne seieren, og det å frigjøre territorium fra okkupanten. Samt at å se lokalbefolkningen som er så emosjonelle, at folk gråter og kysser oss av glede og lykke.

– Men jeg er også engstelig i det jeg entrer en landsby hvor russerne har herjet i et halvt år, og hvor de har implementert sine regler. Og skuffelsen når du ser ødelagte landsbyer og skadede mennesker. For hva?

Hun forteller også at hun har hørt historier om sivile som ble torturert av russiske styrker, slik som russerne også drev med i byen Butsja.

– Det var en følelse av utrolig sinne når jeg hørte de lokale som fortalte om folk som var torturert bare fordi de elsket landet sitt.

SOLDAT: Alina Mykhailova (27) har i flere år kjempet mot de russiskstøttede opprørerne i Donetsk. Her fra 2019.

Bak fiendens linjer

Soldaten, med kallenavnet «FoxIV», har også skildret til VG de dramatiske dagene som ledet opp til motoffensiven. I frykt for represalier ønsker han å være anonym, men VG kjenner hans reelle identitet, og har sett bilder av ham sammen med andre ukrainske soldater og fra hans liv i Ukraina.

Han forteller:

Det var i starten av september og motoffensiven i Kharkiv fylke hadde fremdeles ikke startet.

Den 30 år gamle soldaten sier han hadde sneket seg tre kilometer inn bak de russiske forsvarslinjene. Han hadde kravlet langs bakken for å unngå å bli oppdaget.

– De var forberedt, men de var ikke forberedt for et folk som virkelig vil få hjemmet sitt tilbake, forteller soldaten på telefon til VG, mens han befinner seg i en bunker i de nylig frigjorte områdene.

De russiske soldatene var 400 meter unna. Fra kikkertsiktet på skarpskytterriflen observerte den 30 år gamle soldaten deres minste bevegelse, sier han.

ØDELEGGELSER: Bygninger og skadde veier nær byen Izium.

Målet var å gi ukrainske styrker livsviktig etterretningsinformasjon, forteller han.

Det har kommet flere reportasjer om hvordan ukrainske styrker har sneket seg inn bak fiendes linjer for å utføre angrep, blant annet i The New York Times og The Kyiv Independent.

Dette var også et slikt oppdrag, forteller soldaten.

VG kan ikke verifisere all informasjonen soldaten kommer med, men det stemmer overens med andre vitneskildringer, videoer, bilder og offisiell informasjon fra ukrainske myndigheter.

Ifølge soldaten kunne han fra posisjonen se 50 russiske soldater inne på den strategisk viktige basen. Det var flere stridsvogner, pansrede personellkjøretøy og lastebiler.

Han lå der tildekket med grener, og hadde gravd seg en grop for å minimere sjansen for å bli skadet i et artilleriangrep, forteller han.

– Se for at du ligger der foran verdens nest største hær, sier soldaten, som beskriver situasjonen som grusomt skummel.

Soldaten er opprinnelig fra Midtøsten, men han har bodd der i ti år og studerte medisin i Kharkiv da krigen brøt ut. Da valgte han å bli med å kjempe for det han anser som sitt nye hjemland.

Den norske organisasjonen VeteranAidUkraine, som bistår soldater i krigen, bekrefter til VG at soldaten kriger på fronten.

SKARPSKYTTER: «FoxIV» (30) har i seks måneder kriget for Ukraina. I frykt for represalier ønsker han ikke at VG viser hans ansikt eller bruker hans fulle navn.

Den 7. september holdt soldaten fremdeles oversikt over veisperringen i Balaklija, forteller han. Det er en landsby i Kherson fylke som i seks måneder har vært okkupert av russiske styrker.

Så startet det ukrainske angrepet.

Artilleri og rakettartillerisystemet HIMARS begynte å bombe målene som 30-åringen hadde meldt om, og ukrainske stridsvogner dundret i retning mot den russiske basen, forteller soldaten. Bilder og videoklipp postet på sosiale medier har vist tilsvarende angrep.

Så fikk de russiske soldatene panikk, skildrer soldaten.

– De tenkte ikke, de bare løp.

Så fyrte han av det første skuddet.

De russiske soldatene kastet seg inn i en Ural-lastebil, og forsøkte å komme seg unna, forteller han.

– Jeg drepte syv, og jeg skøyt et av dekkene for å gjøre den treigere, hevder han.

VG kan ikke bekrefte opplysningen om antall drepte. Men i etterkant av angrepet i Balaklija har ukrainske styrker publisert videoer på sosiale medier av drepte russiske soldater, og russiske soldater som er blitt tatt som krigsfanger. Også store mengder russiske stridskjøretøy er blitt forlatt.

Den anerkjente tenketanken The Institute for the Study of War mener russiske stryker ble sjokkert av den ukrainske motoffensiven og ble presset til en panikkartet retrett.

Også andre bakholdsangrep har funnet sted – se video av ukrainske styrker inne i Donbas:

– Det var som på en film, forteller soldaten til VG.

Han sier at samtidig som han skøyt på den russiske basen, nærmet de ukrainske soldatene og kjøretøyene seg. Oppå stridsvognene vaiet det ukrainske flagget, sier han.

– Jeg får tårer i øynene når jeg snakker om det. Etter et halvt år med en brutal invasjon, med død, og venner som er blitt drept, så var dette et øyeblikk av ære. Det var helt perfekt.

Etter at de ukrainske styrkene kom seg gjennom den første forsvarslinjen til de russiske soldatene, kollapset resten av det russiske forsvarsverket.

– Da vi kom oss inn til Balaklija var det folk på venstre og høyre side, kvinner som gråt av lykke, og løp for å klemme oss. De sa til oss «vi har ventet så lenge på dere, og vi var uten håp».

De ukrainske soldatene har postet flere bilder fra gjenerobringen av Balaklija, slik som bildet under som VG har stedverifisert.

BALAKLIJA: Fra gjenerobringen av byen.

Det neste steget

Det store spørsmålet både ukrainere, russerne, vesten og analytikere stiller seg nå, er hvorvidt de ukrainske styrkene som er på fremmarsj, vil fortsette å ta tilbake et større område.

– Vi må forstå at vi har vanskelige tider foran oss, og at vi alle må mobilisere styrker slik at vi kan virkelig slå til. Ukraina vil vinne, og russerne vil bli helt ødelagt, forteller Alina til VG.

Også den 30 år gamle soldaten har målet klart, nemlig å ta tilbake de russiskokkuperte områdene.

– Vi har et mål og vi vil oppnå det uansett hvor mye det koster oss. Vårt blod vil gi oss tilbake vårt land.