Mistet datteren Adriana (12) i gjengoppgjør: − Volden må stoppes

BOTKYRKA (VG) Susanne Yakes mener Sverige har mislyktes i å stanse de kriminelle gjengene. Nå krever hun regjeringsskifte.

Publisert: Oppdatert for mindre enn 10 minutter siden

– Det føltes som om jeg fikk en knyttneve i magen og mistet pusten. Og jeg har fortsatt ikke fått pusten tilbake, sier Susanne Yakes (34) til VG.

Denne uken skulle eldstedatteren ha fylt 14 år. Men Adriana fikk bare bli tolv.

Da Yakes tar imot VG hjemme i leiligheten i Botkyrka kommune i Stockholm, er det riksdagsvalg. Snart skal stemmene telles opp. Gjennom valgkampen har én sak vært den store: Gjengkriminalitet og drapet på uskyldige Adriana.

Natt til 3. august 2020 ble hun skutt og drept utenfor en bensinstasjon i den belastende forstaden Alby i Botkyrka. Hun ble et tilfeldig offer for det politiet mener var et oppgjør mellom to kriminelle gjenger.

ÅSTEDET: Her, på en rasteplass ved en bensinstasjon i Botkyrka i Stockholm, ble Adriana skutt og drept 2. august 2020.

Ingen dømt ennå

Mandag starter rettssaken. Det er satt av 39 dager, ifølge Aftonbladet. I to år har politiet avhørt vitner, lett frem krypterte meldinger og bygget det som sies å være den mest omfattende straffesaken om gjengkriminalitet i svensk rettshistorie.

15 personer er mistenkt i saken, og en av dem ble i desember pågrepet og mistenkt for selve drapet på den uskyldige 12-åringen. Rettssaken er også blitt utvidet til å omfatte et drapsforsøk som skjedde forut for drapet på Adriana.

– Jeg forventer at de skyldige dømmes. Og jeg forventer at de sier: «Det var vi som gjorde det, og vi gikk for langt. Barn skal ikke dø», sier Susanne om rettssaken.

VIL AT NOE SKAL SKJE: Susanne Yakes er lei av de stadige nyhetene om skyteepisoder i Sverige.

Avkrevde svar på direktesendt TV

Under statsministerduellen på SVT onsdag tok Susanne mikrofonen avkrevde kandidatenes svar på hvordan de tror det føles å ha mistet et barn «fordi dere har mislyktes med å stoppe kriminelle».

– Ingen av dem har kontaktet meg før. De kom ikke til blomstertoget. Nå kunne jeg se dem rett inn i øynene og stille spørsmålet, og de kunne ikke flykte unna. Jeg måtte gjøre dette for Adriana, forteller Susanne til VG.

ADRIANA: Adriana kunne fylle et helt rom med sin positive energi, minnes moren. Hjemme i stuen står bilder av henne som baby og barn.

«Lex Adriana»

Svarene hun fikk er de samme som Magdalena Andersson (Socialdemokraterrna) og Ulf Kristersson (Moderaterna) har gjentatt gang på gang de siste ukene: Strengere straff, nulltoleranse og forebygging.

De svenske partiene kappes om å være strengest mot gjengkriminelle:

Info Slik vil partiene knuse gjengene Nesten alle partier går nå til valg på økte straffer. Den sosialdemokratiske regjeringen ønsker å skjerpe straffene for blant annet grov våpenkriminalitet, ran, utpressing og salg av narkotika. Disse straffeøkningene har bred støtte i andre partier. Den borgerlige opposisjonen ønsker dessuten, som i Danmark, å innføre dobbeltstraff for hovedsakelig forbrytelser knyttet til gjengoppgjør, for eksempel drap. Dette er blant forslagene som diskuteres i Sverige: Mulighet for lengre fengselsstraff for barn under 18 år som begår alvorlig kriminalitet.

Anonyme vitner. Effekten av dette er derimot omdiskutert.

Midlertidige visitasjonssoner for å ransake personer uten skjellig mistanke. Slik skal politiet avdekke våpen, mener borgerlig blokk.

Hemmelig avlytting mot gjengene for å forebygge kriminalitet.

Ubegrenset forvaring for de verste kriminelle gjengangerne inntil risikoen for tilbakefall anses å være forsvunnet. Dette er et forslag fra Sverigedemokraterna.

Gjøre det lettere å kaste gjengmedlemmer ut av hjemme sine og fryse statlige ytelser til dem. Kilde: NTB Vis mer

Kristdemokraterne, som er en del av den borgerlige blokken, vil innføre «Lex Adriana», Adriana-loven, og tar til orde for blant annet anonyme vitner og såkalte kronvitner, der særskilt viktige vitner får strafferabatt eller går fri for straff.

Forslagene støttes av høyrepartiet Moderaterna. På en valgplakat for partileder Kristersson ved T-banen i Botkyrka, står det: «Kriminelle skal sitte inne, så du kan være ute».

LØFTE 1: Moderaternas Ulf Kristersson lover å sperre kriminelle inne. LØFTE 2: Socialdemokraternas Magdalena Andersson lover å forhindre at barn og unge blir kriminelle.

«De kriminelles land»

– Jeg mener vi må bytte regjering. De rødgrønne har styrt i åtte år. De bare krangler, samtidig som kriminaliteten eskalerer. Volden må stoppes, sier Susanne, som stemmer på Moderaterna.

Sverige er det landet i Europa med flest drap begått med skytevåpen. Hittil i år er 47 mennesker blitt skutt og drept. Oppklaringsprosenten på disse drapene er bare på 20 prosent.

Ifølge svensk politi finnes det over 8000 gjengkriminelle i Sverige, og 1200 av dem er barn.

NABOLAGET: Susanne orket ikke bo på samme sted etter at Adriana ble drept. Kort tid etter flyttet familien til en fredeligere del av Botkyrka kommune.

– Skyteepisoder er blitt så vanlig i Sverige. Sverige er blitt de kriminelles land. Min største skrekk er at vi gir opp, og lar de kriminelle ta over. Men glem ikke: Hun var tolv år, og hun blir skutt til døde, sier Susanne.

Hun vokste opp i Hallunda midt i Botkyrka. Da hun var barn på 1990- og 2000-tallet, kunne de leke ute til «gatelyktene tentes». De låste ikke engang døren, minnes hun.

– Da vi hørte sirener, trodde vi det var en brann. Når vi hører sirener i dag, tenker alle at det er en skyteepisode, sier 34-åringen.

Den svarteste natten

3. august 2020 hadde Susanne, de to yngste barna Natalie (7) og Alex (5) og hennes nåværende mann nettopp kommet frem til feriedestinasjonen sin på Mallorca. Adriana hadde valgt å bli hjemme hos pappaen sin. Susanne skulle uansett ta henne med på en ny ferie til Hellas senere i august.

To venner hadde ringt Adriana og ville ha henne med ut. De luftet hunden og skulle kjøpe seg mat på McDonalds. Klokken var blitt 03 på natten da det fatale skuddet falt:

Gjerningsmannen satt i en bil. Det ble avfyrt flere skudd fra et automatvåpen mellom det som politiet mener var to kriminelle gjenger. Adriana havnet midt i skuddlinjen.

TUNG: Susanne sier hun føler seg helt drenert og utslitt av sorgen.

Rapper brukte drapsvåpenet i musikkvideo

I ettertid ble de gjengkriminelle avslørt av en forglemt kule fra en kalasjnikov som ble funnet i en garasje.

I garasjen hadde de spilt inn en rapvideo, der de poserte med automatvåpenet som to dager ble brukt til å skyte Adriana.

Se bilder fra musikkvideoen her:

MUSIKKVIDEO: Den hvite Audi-en i bakgrunnen ble brukt under skytingen der Adriana ble drept. DRAPSVÅPENET: Dette skal være automatvåpenet som kostet tolvåringen livet. MISTENKTE: Fem menn i 20-årene ble mistenkt for å være innblandet i drapet på Adriana. Flere er blitt dømt for våpenlovbrudd. SATT FYR PÅ: Den hvite Audi-en ble senere funnet oppbrent ved en badeplass i Sollentuna kommune en tid etter drapet.

Fortsatt er ingen dømt for selve drapet, men i fjor ble tre menn, deriblant rapperen i videoen, dømt til flere års fengsel for grove våpenlovbrudd, og for å ha håndtert det samme våpenet som Adriana ble skutt med.

Telefonen som endret alt

– Det ringte midt på natten. En stemme sa: «Adriana er blitt skutt.» Jeg trodde det var en spøk, sier Susanne om natten datteren ble drept.

Tolvåringen pleide ikke å få gå ut etter klokken 22 på kvelden. Susannes første innskytelse var at hun skulle fly hjem til datteren og spørre henne hva i helsike hun hadde gjort ute på natten.

Hun booket første fly hjem og dro på flyplassen.

TAGGET OVER: Noen har skrevet «Rasistdemokraterna» over Sverigedemokraterna på valgplakaten i Botkyrka.

På vei inn til gaten ringte det igjen.

– De sa at hun var død. Jeg fikk dødsbeskjeden da jeg sto alene på gaten. Jeg besvimte og slo hodet i bakken.

Resten av den natten er tåkete for Susanne. Men hun kom seg til slutt hjem til Stockholm. Resten av familien ble værende i Mallorca, 34-åringen ville ikke at de minste barna skulle oppleve tragedien.

OMTANKE: Mange la ned blomster på åstedet der Adriana ble drept.

– Hele reisen fra hun døde frem til nå har vært en eneste lang oppoverbakke. Jeg kjenner meg helt tappet for krefter, sier Susanne.

Da VG møter henne på valgdagen, har hun nylig fått beskjed om at hennes egen mor på 65 år er på dødsleiet med leverkreft med full spredning.

– Hva mer kan skje meg? spør Susanne matt.

– Jeg fikk aldri sagt farvel til Adriana. Kan man overleve et barn, kan man overleve hva som helst. Jeg begravde barnet mitt. Jeg er blitt så hardhudet, men samtidig mer ydmyk, fortsetter hun.

Hun husker eldstedatteren som «klok og veslevoksen, sprudlende og morsom».

Siden Adriana døde har 34-åringen klart å gjennomføre spesialisering i barnesykepleie. Hun finner enorm tørst i egne og andres barn.

– Barn er magiske. De har en helende kraft.