Nonnen Lucile Randon har gått ut av tiden.

Var verdens eldste, nå er franske Lucile Randon død

Lucile Randon (118) var verdens eldste person. Nå er hun død.

Det melder nyhetsbyrået AFP som har snakket med en talsperson.

Randon, som var nonne, ble født i Sør-Frankrike den 11. februar i 1904, med andre ord et tiår før første verdenskrig. Hun var kjent som Søster André.

Den romersk-katolske nonnen tok over tittelen som verdens verifisert eldste person 19. april 2022, da japanske Kane Tanaka døde, 119 år gammel.

Randon var også den eldste kjente overlevende etter covid-19-pandemien, ifølge The New York Times. Hun testet positivt for corona en måned før hun fylte 117 år.

Randon jobbet blant annet som lærer og guvernante før hun pensjonerte seg. Siden 2009 har hun bodd på et sykehjem i Toulon i Sør-Frankrike.

AFP hadde en artikkel om henne i februar i fjor og skrev da at hun ønsket «å dø snart.»

På rommet hennes var det en enkeltseng, en statue av jomfru Maria og en radio som ikke hun lenger hørte på fordi hun mente omverdenen var blitt for stressende.

Lucile Randon var blind og satt i rullestol.

– Det er forferdelig at jeg er avhengig av andre for alt jeg gjør, sa Søster André den gangen. Selv jobbet hun fulltid til slutten av 1970-tallet og tok seg andre, ofte yngre, hjemmeboende helt til hun var 100 år selv.

– Jeg er glad når jeg har selskap, sa hun ifølge AFP.

Hun fikk mange henvendelser, blant annet fra journalister. Også Frankrikes president Emmanuel Macron skal ha sendt henne et håndskrevet brev med ønske om godt nyttår for 2022.