Hemmelighetsstemplede dokumenter funnet på Bidens eiendom

Det hvite hus bekrefter at det er funnet flere hemmelighetsstemplede dokumenter på USAs president Joe Bidens eiendom i Delaware. – Dette blir helt klart vanskelig for Biden, sier USA-ekspert.

Nyhetsbyrået Reuters skriver at Bidens egne advokater har søkt gjennom presidentens eiendom i Delaware.

CNN skriver at i Det hvite hus’ uttalelse står at dokumentene ble funnet både i garasjen og i et nærliggende rom.

– Justisdepartementet ble umiddelbart varslet, og advokatene sørget for at dokumentene ble håndtert av departementet, sier pressemeldingen fra Det hvite hus ifølge CNN.

Det er det andre partiet med slike dokumenter som er funnet.

Lovprofessor og USA-ekspert, Sofie Alexandra Engli Høgestøl, beskriver situasjonen som vanskelig for president Joe Biden.

– Vi vet ikke hvorfor dokumentene var på hans private adresse, og hvordan de endte der. Vi vet heller ikke hva slags type dokumenter dette er enda. Det er forskjellig nivå på gradert informasjon, opplyser Høgestøl til VG.

Også tidligere president Donald Trump har blitt kritisert av demokratene for å ha dokumenter på hans private adresse.

– Det har vært mange demokrater som har vært kritiske til at Trump har hatt gradert informasjon hjemme hos seg, som for eksempel brev fra en koreansk diktator. Demokratene fremstått som et styringsparti, fordi det har vært kaos i Kongressen og hos republikanerne. Nå er det derimot Joe Biden som må forsvare seg.

Det er Det republikanske partiet som nå styrer Representantenes hus. Dette betyr at partiet kan holde høringer om hva som har skjedd.

– Dette er både et politisk og juridisk problem for Biden, sier Høgestøl.

