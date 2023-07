Syria sier Israel skjøt raketter mot Homs

Israel gjennomførte natt til søndag et luftangrep nær den syriske byen Homs, opplyser Syrias hær. Samtidig melder israelske medier at et missil fra Syria eksploderte i luften sør i Israel.

– Den israelske fienden utførte luftangrep over det nordøstlige Beirut, rettet mot mål i nærheten av Homs, sier en syrisk forsvarskilde ifølge Syrias statlige nyhetsbyrå Sana. Byrået siterer den samme kilden på at Syrias luftforsvar stanset flere raketter, og at det var noen materielle skader etter angrepet.

Ifølge London-baserte Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) står den iranskstøttede Hezbollah-militsen fra Libanon sterkt i området som angivelig var mål for rakettene.

Israel kommenterer sjelden angrep rettet mot Syria, men har flere ganger sagt at de ikke vil tillate erkefiende Iran å få et sterkere fotfeste i området.

En talsmann for Israels militære styrker sier en luftvernrakett ble avfyrt fra Syria mot Israel, men tilsynelatende eksploderte i luften.

Den israelske hæren skriver på Twitter at det ikke er sendt ut noen advarsler til befolkningen i Israel som følge av eksplosjonen. Saken er under etterforskning.

