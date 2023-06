INNGIKK AVTALE: President Vladimir Putin under talen han lørdag hvor han hevdet at Wagner-gruppen forsøkte seg på et kupp, noe gruppens leder Jevgenij Prigozjin, benektet.

Ekspert: − Putin sitter mindre trygt, ingen sterk mann vi ser

Russlands president Vladimir Putin sitter løsere i salen etter lørdagens Wagner-opprør.

Kortversjonen Wagner-gruppen gikk til opprør mot Putin, noe som svekker hans kontroll

Ekspert forventer Putin øker undertrykkelse og overvåkning for å opprettholde makten

ISW mener hendelsene viser svakheter i Putins ledelse og Russlands sikkerhetsstyrker

Noen eksperter mener at Putin kan miste sin posisjon på lang sikt

Det har oppstått usikkerhet i det russiske samfunn etter opprøret Vis mer

Det mener flere eksperter VG har snakket med.

Akkurat hva som vil skje på kort sikt, er veldig usikkert og vanskelig å spå, men lørdagens revolt undergraver Putin.

– Putin sitter mye mindre trygt enn det han har gjort før. Det er ikke en sterk mann vi ser, sier Iver B. Neumann, direktør for Fridtjof Nansens Institutt.

Han tror Putin vil iverksette tiltak for å beholde kontrollen.

– Jeg tror det blir større undertrykkelse, dette er en etterretningsmann som har hatt makten i et par og 20 år. Jeg tror det blir mer overvåkning og en mer paranoid Putin, sier Neumann.

ROSTOV: Militære kjøretøy fra Wagner gruppen lørdag like før deres tilbaketog fra byen hvor de hadde inntatt militære anlegg.

– Vil ha varig innvirkning

ISW (Institute for the Study of War) mener at lørdagens hendelser avslørte svakheten både hos president Putin, sikkerhetstjenestene og det russiske forsvaret.

De skriver at Wagner-gruppen kan ha skutt ned syv helikoptre og ett fly. 13 skal ha mistet livet.

– Antydningen om at Prigozjins opprør, Kremls svar og Lukasjenkos megling er iscenesatt av Kreml, er absurde, fastslår ISW.

Wagner-gruppens tilbaketrekking kommer etter at presidenten i Belarus, Aleksandr Lukasjenko, meldte at han hadde fremforhandlet en avtale med Wagner-sjefen, på vegne av russiske myndigheter.

– Bildene av Putin på nasjonalt TV oppfordre til å avslutte et væpnet opprør og advare om en gjentagelse av revolusjonen i 1917 – og deretter kreve megling fra en utenlandsk leder for å løse opprøret – vil ha en varig innvirkning, mener de.

– Opprøret avslørte svakheten til de russiske sikkerhetsstyrkene og demonstrerte Putins manglende evne til å bruke styrkene sine i tide for å stoppe en intern trussel og svekket ytterligere hans maktmonopol, skriver ISW.

ROSTOV: Militære kjøretøy fra Wagner-gruppen inntok lørdag den sør-russiske byen Rostov.

– Tror ikke Putin kan overleve

De er ikke alene om å mene dette.

– Jeg tror ikke Putin kan overleve denne politiske krisen på lengre sikt, sier Russland-ekspert og professor ved Lunds universitet, Kristian Gerner, til VG.

– Vi kan bare spekulere i hva som kommer til å skje, men Putin er sterkt svekket. Han har hele tiden sagt at han garanterer ro og orden, og så skjer dette fantastiske der stridsvogner kan kjøre fra Rostov og mot Moskva uten å bli stoppet, samtidig som Russland fører krig i et annet land. Dette er unikt i verdenshistorien.

– Hvorfor er han svekket?

– Han sier først at forræderne skal straffes i en TV-sendt tale, og så får Prigozjin et slags amnesti. Putin mister all troverdighet. Russland er et land som ikke fungerer lenger. Det er en absurd situasjon. Ingen våger å gjøre noe. Det er et land i apati. Putin har tatt vekk alt som heter politikk og opposisjon. Putin-regimet har på sett og vis brutt sammen, men det er ikke noen alternativ maktkonstellasjon som kan gjøre noe, sier Gerner.

– Hva tenker du om krigen i Ukraina nå?

– Jeg skjønner ikke hvordan den russiske krigsmakten skal kunne fungere videre. Forsvarsminister Sjojgu og forsvarssjef Gerasimov er ikke synlige i offentligheten. Prigozjin utfordrer forsvarsledelsen, og så skjer det ingenting. Det er nok et bevis på at Russland er et land som ikke fungerer.

– Fremstår svekket utad

Tobias Sæther, historiker og forsker Forsvarets høyskole, tror at Putin sitter ganske trygt foreløpig. Spørsmålet er hva som skjer på litt lengre sikt.

– Men det som skjedde i går er omforent av usikkerhet og det er masse ting vi foreløpig ikke vet, sier han til VG.

– Dette er ikke bra for Putin?

– Ikke i det hele tatt. Putin fremstår svekket, i alle fall utad. Det trenger ikke ha noen varig effekt på Putins styrke innad i Russland, men dette skaper masse usikkerhet og kaos i det russiske samfunnet, sier Sæther til VG.

Han mener det også sender et merkelig signal når presidenten lørdag formiddag omtalte det som skjedde som forræderi og bare timer senere inngår russiske myndigheter en avtale med Wagner-gruppens leder.

– At det tilsynelatende er mulig å få på plass en slik avtale etter at Prigozjin gikk til det steget å bruke militære styrker i et forsøk på å true gjennom sin egen vilje mot den øverste ledelsen i Moskva og få en deal uten tilsynelatende å bli straffet er om ikke for godt til å være sant, så fremstår det iallefall som helt utrolig.

Stor usikkerhet

Alle understreker at det er stor usikkerhet rundt hva som har skjedd.

– På lengre sikt, når soldater og offiserer ser at toppen ikke har kontroll, er ikke det noe afrodisiak for soldater. Det skaper usikkerhet, misnøye og dårligere kampmoral, mener Neumann i Fridtjof Nansens Institutt.

At Russland fremstår som splittet, er positivt for Ukraina. Men på kort sikt vil det som skjedde, trolig ikke å så mye å si, mener han.

– Slik det ser ut nå er det en stillingskrig. Russerne kjemper en defensensiv kamp og det liker de best. På den måten vil det ikke gjøre voldsom forskjell. Det påvirker ikke hvordan man slipper granatene. Men på lengre sikt har det effekt på soldatene kamp moral at det det krangles på toppen, mener Neumann.

Tobias Sæther Forsvarets høyskole tror lørdagens opprør kan påvirke krigen.

– For det første er Wagner gruppen p.t. ikke virksomme i Ukraina. Det betyr at en ikke ubetydelig mengde soldater som vært å regne med i den totale russiske styrkedisposisjonen ikke er virksomme akkurat nå, sier han.

Men det store spørsmålet er om det som har skjedd vil svekke kampmoralen på lengre sikt.

– Det har i alle fall skapt usikkerhet og kaos i det russiske samfunnet. Om det vil påvirke krigen betydelig i ukrainernes favør, er litt for tidlig å si, mener Sæther.