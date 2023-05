Kongressrepresentanten George Santos er pågrepet i USA

Den amerikanske politkeren George Santos har overgitt seg til myndighetene,

Santos er tiltalt for blant annet hvitvasking, tyveri av offentlige midler og for å ha løyet til underhuset i den amerikanske kongressen.

Påtalemyndigheten mener også at han søkte om - og fikk innvilget - arbeidsledighetstrygd samtidig som han var ansatt og forsøkte å bli valgt til Kongressen.

De mener videre at han brukte kampanjemidler til å kjøpe designerklær og nedbetale egen gjeld.

The New York Times skriver at Santos risikerer opp mot 20 år i fengsel.

Les også Medier: Det amerikanske justisdepartementet har tatt ut siktelse mot George Santos Den republikanske kongressrepresentanten er blitt tatt i flere offentlige løgner.

Det er tidligere varslet at både føderale og lokale påtalemyndigheter ville granske om han har begått lovbrudd, blant annet i forbindelse med opplysninger han har oppgitt rundt finansieringen av sin politiske kampanje.

Santos har selv innrømmet å ha snakket usant om både familiebakgrunnen, høyere utdanning og sin egen karriere.

Bakgrunn: Nyvalgt kongressmann tatt i løgn etter løgn

Les også Ber republikaner trekke seg etter løgn-skandale: – Han er ikke velkommen her Kongressrepresentanten George Santos (34) har blitt tatt i flere løgner, og partifeller ønsker at han trekker seg: – Det…

Natt til onsdag ble det kjent at justisdepartementet har tatt ut tiltale mot Santos, og at det var ventet at det skulle holdes rettsmøte allerede onsdag.

Etikkomiteen i Representantenes hus åpnet granskning i mars av en rekke anklager mot Santos. Det vekket stor oppsikt da Santos, som ble innvalgt i fjor, ble avslørt i å ha gitt en rekke uriktige opplysninger.

