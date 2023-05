Donald Trump er kjent skyldig i seksuelt overgrep og ærekrenkelser

Den tidligere presidenten må betale totalt 52 millioner kroner i oppreisning. – Denne dommen er en skam, kommenterer Trump.

Skribenten E. Jean Carroll har anklaget Trump for voldtekt og ærekrenkelser i et sivilt søksmål.

Nå har juryen i New York kommet til enighet. De konkluderer med at den tidligere presidenten ikke har voldtatt Carroll, men utsatt henne for seksuelt overgrep og ærekrenkelser.

Dermed må Trump betale Carroll til sammen 5 millioner dollar, som tilsvarer rundt 52 millioner kroner, i oppreisning, melder nyhetsbyrået Reuters.

Carroll har foreløpig ikke kommentert avgjørelsen.

– Jeg har absolutt ingen anelse om hvem denne kvinnen er. Denne dommen er en skam – en fortsettelse av tidenes største heksejakt, skriver Trump på plattformen Truth Social.

Dommen vil bli anket, bekrefter staben hans.

VANT: E. Jean Carroll

Carroll saksøkte Trump i fjor og anklaget han for voldtok i et prøverom på et kjøpesenter i New York midt på 1990-tallet.

Hun hevder også at Trump kom med ærekrenkelser mot henne da han beskyldte henne for å lyve da hun først sto fram med anklagene i 2019.

Saken mot Trump er et sivilt søksmål, og han har ikke blitt strafferettslig forfulgt for overgrepet.

I løpet av rettsforhandlingene har domstolen hørt fra Carroll og to andre kvinner som også hevder Trump forgrep seg seksuelt mot dem for flere tiår siden.

