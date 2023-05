1 / 2 GJEMT I SPILL: I dette skjulte rommet i spillet Counter-strike er det gjemt nyheter om russlands krigføring i Ukraina. VIRTUELL KJELLER: Rommet er gjemt bort nede i en kjeller, konstruert av den finske avisen Helsingin Sonamat. forrige neste fullskjerm GJEMT I SPILL: I dette skjulte rommet i spillet Counter-strike er det gjemt nyheter om russlands krigføring i Ukraina.

«Lurer» Putin med dataspillet Counter-Strike

En finsk storavis gjemmer nyhetsartikler om krigen i det kjente dataspillet Counter-Strike: – Om noen unge menn i Russland nå får se hva som skjer i Ukraina, er det verdt det.

Kortversjonen Finlands største avis, Helsingin Sanomat, har lansert et virtuelt rom i skytespillet Counter-Strike fylt med nyhetsartikler om krigen i Ukraina

Målgruppen er russiske gamere, hvor tilgang til vestlige nyheter er begrenset Vis mer

Onsdag ble et virtuelt rom i skytespillet Counter-Strike lansert, fylt med nyhetsartikler på både engelsk og russisk om krigen i Ukraina.

Det er Finlands største avis, Helsingin Sonamat, som står bak tiltaket. Målgruppen er gamere i Russland.

– Russland er et stort land og dette er en dråpe i havet, men vi må likevel prøve å kjempe for den russiske befolkningens rett til informasjon. Om noen unge menn får se hva som skjer i Ukraina, så er det verdt det, sier sjefredaktør i den finske avisen Helsingin Sanomat, Antero Mukka, til VG.

– Nettspill ikke forbudt

For å lese avisen Helsingin Sonamat på internett i Russland, må man bruke VPN VPNVPN står for et virtuelt privat nettverk. Når du kobler deg til en server inne på et VPN-program vil all trafikken din gå gjennom denne serveren før den når ut til internett. Når trafikken din går via en ekstern server før den når ut til internett vil denne bli kryptert, endre IP-adressen din og gjøre deg anonym. Det er forskjellige måter du kan lage en slik VPN-forbindelse på, men den absolutt enkleste måten å skaffe seg en VPN på er å laste ned et VPN-program fra et selskap som selger dette. (vpnportalen.no). Russiske myndigheter har også innført forbud mot sosiale medier-plattformer som blant annet Instagram, Facebook og Twitter.

– Vi startet i fjor høst å se etter metoder for å få ut informasjon til den russiske befolkningen. Det var da vi, sammen med flere gamere, fant ut at nettspill ikke var forbudt i Russland, sier Mukka.

Sjefredaktøren forteller at skytespillet Counter-Strike er svært populært i Russland.

– Vi fant flere gamingselskaper å samarbeide med, og til slutt skapte vi en egen slavisk by i spillet Counter-Strike som vi kalte «Voyna», sier Mukka.

«Voyna» er det russiske ordet for «krig», et ord som er forbudt å bruke i Russland når man referer til konflikten i Ukraina.

Info Counter-Strike Counter-Strike er en serie som dreier seg rundt flerspillerkamper mellom to lag: terrorister og anti-terrorister.

Counter-Strike har lenge vært en av de mest populære skytespillseriene i verden.

Spillene utvikles og utgis av selskapet Valve Corporation.

Kamper i Counter-Strike spilles på ulike kart, som enten er designet av spillutviklerne, eller av spillerne selv.

Brukere kan også legge til eget innhold på plattformen.

Spillet er veldig populært i Russland, hvor det finnes rundt fire millioner brukere av spillet, ifølge helsingen Sonamat. (snl.no/Helsingin Sonamat) Vis mer

Lastet ned 2000 ganger

Rommet ble offisielt lansert på pressefrihetens dag, onsdag 3. mai.

I det virtuelle rommet er det blant annet en plakat som anslår hvor mange russere som er drept i krigen, ifølge avisen. I tillegg vises et kart over russiske angrep på sivile mål.

Siden rommet ble publisert tirsdag, har det blitt lastet ned over 2000 ganger, ifølge The Guardian. Reaksjoner fra russere har imidlertid latt vente på seg.

– Vi har fått oppmerksomhet fra flere internasjonale medier, men vi har hverken fått reaksjoner fra russiske myndigheter eller befolkningen. Det vil bli interessant å se fremover, sier Mukka.

– I dagens teknologiske verden er det nesten umulig å stenge ut informasjon helt fra et samfunn. Det vil alltid finnes måter å lekke det inn på, legger han til.

FINSKE AVISSJEFER: Redaktør Antero Mukka (t.h) med nyhetsredaktør Jussi Pullinen (t.v.)

– Kreativt

Mass Soldal Lund, professor i cybersikkerhet, beskriver den finske avisens metoder som kreativ.

– De russiske myndighetene hindrer russere i å lese vestlige nyheter ved å sile ut og sperre websider, så ved å formidle nyheter gjennom Counter-Strike, omgår man den sensuren. Det slår meg som kreativt, sier Lund.

Han beskriver sensuren som en måte å drive med informasjonskrigføring mot vesten.

– Det er ting som tyder på at den russiske befolkningen får dårlig informasjon om hva som skjer, sier han.

– Da kan det være et håp om at det blir mer motstand mot krigen i Ukraina, hvis befolkningen får mer tilgang til vestlige nyheter og får vite mer om hva som skjer.

Professor i cybersikkerhet, Mass Soldal Lund.