1 / 3 RETT INN PÅ SOVEROMMET: Dette objektet, som er rundt 10 ganger 15 centimeter stort, lå plutselig på gulvet i et hus i New Jersey. HARD MEDFART: Også gulvet fikk merker etter at det ukjente objektet tok seg til rette. RETT INN PÅ SOVEROMMET: Dette objektet, som er rundt 10 ganger 15 centimeter stort, lå plutselig på gulvet i et hus i New Jersey. forrige neste fullskjerm RETT INN PÅ SOVEROMMET: Dette objektet, som er rundt 10 ganger 15 centimeter stort, lå plutselig på gulvet i et hus i New Jersey.

Fikk meteoritt gjennom taket: − Hva i all verden har skjedd her

Familien i den amerikanske delstaten New Jersey fant plutselig et objekt liggende på soveromsgulvet. I taket så de to hull.

– Den var varm, den var definitivt varm, sa Suzy Kop til den lokale kanalen WPVI etter oppdagelsen.

– Jeg trodde bare det var en tilfeldig stein utenfra. Hvorfor var den på soverommet?

Objektet ble funnet på gulvet i et soverom i huset til faren hennes i Trenton i New Jersey mandag denne uken, skriver ABC News.

– Jeg så opp i taket og der var det to hull. Jeg tenkte: Hva i all verden har skjedd her?

Info Meteorer og meteoritter En meteor er en glødende lysstripe av luft og gass på himmelen. Fenomenet opptrer når et legeme fra verdensrommet, en meteoroide, trenger inn i Jordens atmosfære.

Dersom meteoroiden ikke brenner helt opp, men treffer bakken, kalles den en meteoritt .

Det er sjelden at meteorer når jordkloden. De fleste brenner opp på veien gjennom atmosfæren. Kilde: Store norske leksikon Vis mer

Familien kontaktet det lokale politiet for å få svar på spørsmålet. De satte i gang med å kontakte eksperter – kunne det rett og slett være en meteoritt meteorittMeteoritter er objekter fra verdensrommet som overlever ferden gjennom atmosfæren og faller ned på jordoverflaten. De stammer fra vårt eget solsystem, ifølge Store norske leksikon.?

– Objektet har en avlang form og ser metallisk ut. Det gikk rett gjennom taket og skadet også gulvet før det slo seg til ro, skriver Hopewell Township Police i en melding på sine nettsider.

FYSIKER PÅ JOBB: Professor Nate Magee undersøker det mystiske objektet.

Nå har de fått bekreftet sine mistanker: Objektet som familien Kopwell fikk inn i stua, var fra verdensrommet.

– Vi er glade for å kunne bekrefte at objektet er en ekte kondritt-meteoritt kondritt-meteorittKondritter er ifølge Store norske leksikon den vanligste typen av steinmeteoritter. Disse består hovedsakelig av såkalte silikater (olivin, pyroksen, plagioklas, glass), men også litt troilitt og som regel en del nikkeljern og enkelte fosfater. Smelteskorpen er mørk, men de er lysere innvendig og er tyngre enn vanlige jordiske bergarter. i utmerket stand, og en av veldig få lignende observerte kondritt-fall, sier fysikkprofessor Nate Magee ved The College of New Jersey i en melding på studiestedets Facebook-sider.

Kondritter er ifølge Store norske leksikon den vanligste typen av såkalte steinmeteoritter. De andre typene er jernmeteoritter og en blanding av de to.

Forskerne har følgende informasjon om meteoritten etter å ha undersøkt den:

Den veier 984 gram

Den er rundt 4,56 milliarder år gammel

Den kommer trolig til å få navn etter stedet der den ble funnet, og vil dermed, ifølge The College of New Jersey, bli døpt «Titusville, NJ-meteoritten».

