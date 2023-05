Lette etter to ungdommer - fant syv lik

Myndighetene gjorde en grusom oppdagelse da de lette etter to ungdommer som var savnet i Oklahoma.

Oklahomas delstatspoliti har funnet syv lik på en eiendommen i nærheten av småbyen Henryetta, et stykke sør for den større byen Tulsa skriver AP.

Likene ble funnet etter en jakt på to savnede jenter på 14 og 16 år, som skal ha vært på besøk hos en mann som tidligere er en dømt seksualforbryter.

Det er på denne mannens eiendom likene er funnet, men ingen av dem er foreløpig obdusert, skriver lokalkanalen Kfor.com.

Sheriffen i Okmulgee fylke sier likevel at de tror det er de to jentene som er funnet. Mannen de var på besøk hos var også en av de døde.

Sheriffen sier det ikke foreligger noen trussel mot noen i lokalsamfunnet.

Faren til en av de to jentene sier til lokalkanalen News on 6 at hun har besøkt mannen tidligere, uten at noe har skjedd. Hun og venninnen ble meldt savnet da de ikke kom tilbake som avtalt søndag kveld. Samtidig ble mannen etterlyst etter at han ikke møtte i retten mandag