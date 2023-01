HARDT MOT HARDT: Pensjonert generalløytnant Robert Mood mener tiden er inne for at Nato bruker sterkere lut overfor Russland. Her fra et intervju med VG i 2019.

Eks-offiser om Ukraina-krigen: Vil gi Russland ultimatum

Hvis Nato skal frigjøre Ukraina og forhindre verdenskrig, må det gjøres nå, mener tidligere forsvarstopp. – Dristig, svarer professor.

Den pensjonerte generalløytnanten Robert Mood tar til orde for å stille Putin overfor et konkret ultimatum: Trekk styrkene ut av Ukraina, ellers tar vi kontroll på luftrommet, rykker inn og hiver dem ut.

– På dette tidspunktet i krigen, nå som Russland er svekket, flere soldater mobiliseres og industrien både i Russland og Vesten girer opp til full krigsproduksjon, har vi en mulighet til å frigjøre Ukraina raskt, og ikke minst stanse glidningen inn i en verdenskrig, som må utnyttes, sier Robert Mood til VG.

Synspunktene ga han først til kjenne i en kronikk i Klassekampen lørdag.

Som grunnlag for antagelsen om at krigen i Ukraina er i ferd med å gli over i en verdenskrig, refererer han til Fionah Hill. Hun har vært sikkerhetsrådgiver for presidentene Bush, Obama og Trump og omtales som en av verdens fremste Russland-eksperter.

Under et norgesbesøk i januar sa hun til DN at Ukraina-krigen allerede har karakter av å være en global krig.

Nå vil Robert Mood at Nato skal innta en tøffere linje overfor Russland.

– Måten å gjøre det på er ikke ettergivenhet og famling, det er å stille Russland overfor et konkret ultimatum. Et ultimatum som utvetydig handler om Ukrainas territorielle integritet, å få slutt på krigen samt gjøre det klart at det er vårt eneste mål, sier Mood.

– Hva om det i stedet bidrar til å eskalere krigen, slik Nato har påpekt i spørsmål om å stenge luftrommet?

– Det er ikke mulig å snakke om disse tingene uten å ta med at krig er noe av det mest komplekse mennesker kan drive med. Det handler om intellekt, følelser og vold i en salig flytende blanding. Det som var riktig for et år siden er ikke riktig i dag, og vil ikke være riktig om et år.

VINDU: Robert Mood peker blant annet på at den russiske hæren er svekket. Nå er tiden inne for å frigjøre Ukraina, mener han.

Mood fortsetter med å gi tre punkter for at han mener det er riktig av NATO å komme med et slikt ultimatum nå:

Fra et humanitært ståsted er det åpenbart behov for å få slutt på krigen og disse grusomhetene.

De russiske styrkene og hæren er svekket. De har nå begrenset kapasitet til å sette i gang militære eventyr mot andre steder.

Krigen i Ukraina er i ferd med å gli ut i en verdenskrig. Mood peker på opprustning av krigsindustrien både i Russland og Vesten, og angivelig planlagt ytterligere mobilisering i Russland.

– Summen av alt dette er at vi har et vindu nå, og kanskje om en måned eller to eller tre, hvor vi kan sette inn et støt for å stanse krigen så raskt som mulig og samtidig forhindre at krigen glir inn i en mye større verdenskrig med uante konsekvenser, sier den pensjonerte generalløytnanten.

Stormaktenes interesser

Debatten om Nato og Norges involvering i Ukraina-krigen har rast etter NRK Debatten torsdag i forrige uke.

Her lente sentralstyremedlem i Rødt, Joakim Møllersen, seg på Robert Mood, da han hevdet at det er USA og Natos mål å holde krigen gående som et ledd i å svekke Russland.

– Mood har sagt at det at krigen trekker ut, det er i Natos interesse, sa Møllersen på Debatten.

Robert Mood tar avstand fra uttalelsen, slik han også har gjort overfor Aftenposten.

– Jeg synes de (partiet Rødt, journ.anm.) kan snakke for seg selv, og jeg tar avstand fra at jeg skulle ha ment at i denne sammenhengen er det USA som er den store stygge ulven. Det er ingen tvil om hvem som er det, sier han til VG.

Det er Robert Mood sin tweet fra juni 2022, som er bakgrunnen for uttalelsen til Møllersen.

Her skriver Mood: «[ ...] USA og NATO fører proxy-krig mot Russland og indirekte Kina i Ukraina. Det er i USA og NATOs egeninteresse å holde krigen gående for å svekke Russland så mye som mulig og dermed også aksen Kina- Russland».

Mood understreker at han støtter våpenleveranser til Ukraina, og at Ukraina har all rett til å forsvare seg.

Samtidig fastholder han at USA og stormaktene i Europa har interesser utover det som skjer inne i Ukraina.

– Det bør ikke overraske noen at USA har interesse av å svekke Russland mest mulig, videre at Russland-Kina-aksen svekkes. Interesser varierer fra land til land. USA har sine, Tyskland har sine, Polen har sin vinkling og Norge har sin.

– Så er det selvfølgelig viktig nå at vi holder NATO og Europa samlet. Jeg tror at et slikt ultimatum vil kunne bidra til å stramme det opp igjen på kort og lang sikt.

Skeptisk til ultimatum

Professor Tormod Heier ved Forsvarets stabsskole har blitt forelagt uttalelsene fra Robert Mood. Han kaller ønsket om et direkte vestlig engasjement i Ukraina for «dristig».

– Det er på ett vis forståelig. For i de neste månedene er det kanskje duket for resolutt handling i vest, før russerne får bygget opp igjen en mer slagkraftig angrepsstyrke, skriver han i en epost til VG.

– På den annen side kan dette være altfor dristig, rett og slett fordi krigen mye lettere vil komme ut av kontroll. Det finnes absolutt ingen i denne verden som med sikkerhet kan si hvilken vei krigen i så fall vi ta. Det kan gå bra, som betyr ingen eskalering utover Ukraina. Men det kan også gå veldig dårlig, forstått som en altutslettende atomkrig.

RISIKABELT: Tormod Heier er professor i militær strategi og operasjoner, samt forskningsleder ved Stabsskolen. Han peker på at et vestlig engasjement i Ukraina kan føre til at krigen lettere vil komme ut av kontroll.

Tormod Heier er uenig i at krigen er i ferd med å anta global karakter. Han ser tegn til det motsatte.

– Både vestlige og russiske styrker opererer svært disiplinert i områder der de manøvrerer forholdsvis tett på hverandre. Dette kan bety at USA, Nato og Russland har én sterk fellesinteresse: å unngå eskalering.

Dermed slutter Heier at faren for verdenskrig fortsatt vil være nokså lav, siden det tryggeste vil være å fortsette som i dag:

å opprettholde en troverdig avskrekking i de østlige Nato-landene

å unngå sammenstøt med russiske styrker

å fortsette våpenhjelpen som gradvis vil slite ned de russiske styrkene

– Et alternativ der vestlige styrker rykker inn i ukrainsk luftrom og territorium kan kanskje virke skremmende på russerne. Men da legger også Vesten den europeiske befolkningen og kanskje verdensfreden i potten. Om vestlige politikere er villig til det, for å få til en rask avgjørelse i Ukraina, er kanskje tvilsomt. Det er i hvert fall svært risikabelt, sier Heier.