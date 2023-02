HANGARSKIP: «Sao Paulo» avbildet mens det fremdeles var i bruk av den brasilianske marinen.

Den brasilianske marinen vil senke hangarskip utenfor kysten

Etter at det gigantiske skipet ble nektet anløp i Tyrkia, hvor det skulle hugges opp, ønsker ingen lenger ha noe med det å gjøre. Nå truer marinen i Brasil med sende det til havets bunn.

– Det vil være fullstendig uforklarlig og irrasjonelt å senke skipet, sier Jim Puckett, som leder miljøverngruppen Basel Action Network til New York Times.

Men slik kan det altså gå dersom den brasilianske marinen får viljen sin.

Saken er, relativt kort oppsummert, som følger:

Hangarskipet «Sao Paulo» som, har en kapasitet på 40 jagerfly, og har vært i drift siden 1960-tallet er tatt ut av drift fra den brasilianske marinen. Planen har vært å hugge skipet opp.

For tre måneder siden var det 266 meter lange skipet på vei til Tyrkia der dette skulle skje, etter at et tyrkisk selskap kjøpte det i håp om å tjene penger på alt som kunne resirkuleres.

Men skipet kom aldri forbi Gibraltarstredet – munningen til Middelhavet. Årsak: Tyrkiske myndigheter mente skipet, som blant annet på innsiden er fylt med paneler som inneholder asbest, var en miljørisiko.

Norsk selskap

I fjor sommer ble det norske selskapet Grieg Green kontaktet av miljøvernorganisasjoner for å finne ut hvor ille det egentlig stod til. Organisasjonene stolte nemlig ikke på marinens ansalg om mengder giftige gasser på skipet, som ikke har vært i bruk på rundt ti år. Marinen la nemlig ikke frem bevis for sine moderate anslag.

– Da vi gjorde undersøkelse om bord var flere området stengt av og utilgjengelige, skrev Grieg Green i en rapport, ifølge New York Times.

Dermed var det umulig for dem å si om det marinen hevdet var sant, eller om mengdene var langt høyere.

En rekke miljøvernorganisasjoner startet da å legge press på tyrkiske myndigheter om å nekte skipet adgang til deres havner.

– Vi lagde et helvete, sier Puckett.

Og tyrksiske myndigheter fulgte opp. De krevde nøyaktige svar, men svarene de fikk var ikke tilstrekkelige.

Dermed bar det tilbake over Atlanterhavet igjen.

TIL SJØS: Hangarskipet avbildet i 2011.

Gått i ring i ukesvis

Men nå vil heller ikke brasilianerne selv ta skipet til havn. Kampanjen til miljøvernorganisasjonene hadde skremt lokale havnemyndigheter i Brasil også.

Ifølge marinen har skipet i tillegg startet å ta inn vann etter å ha fått skader på skroget. Nå er man redd at dersom det får komme til havn vil det synke mens det ligger til kai. Noe som naturlig nok ville ha bydd på en rekke utfordringer utfordringer.

Så nå har skipet gått i ring utenfor den brasilianske kysten i ukesvis - som et tomt spøkelsesskip.

Dermed kom marinen opp med ideen om senke det i Atlanterhavet, på 5000 meters dyp og 350 kilometer fra kysten. Riktignok i brasiliansk farvann. Men det synes landets miljøvernminister - i likehet med en rekke miljøvernorganisasjoner - er en meget dårlig ide.

Marina Silva, altså ministeren, har bedt dem la være. Hun frykter store miljøskader. Ifølge den såkalte Baselkonvensjonen er land forpliktet til å re-importere giftig avfall de ikke lykkes i å eksportere. Organisasjonene mener Brasil nå bryter dette internasjonale avtaleverket.

Insisterer

Men marinen insister på at de ikke har noen annet alternativ enn en kontrollert senking – til tross for at de formelt sett ikke lenger eier skipet. De sier at de har funnet et sted som ikke er under miljøvernbeskyttelse og langt fra undersjøiske kabler.

– Gitt skipets svekkede tilstand og den uungåelige ukontrollerte senkingen, finnes det ikke noen annet alternativ, sier marinen i en uttalelse.

Planen var å gjøre det onsdag denne uken, men avgjørelsen ble klaget inn for en domstol. De har nå avslått klagen, og sier at marinen har veid miljøvernhensyn opp mot andre faktorer, skriver CNN.

Derrmed kan det gå mot en snarlig senking.

Det tyrkiske selskapet som håpte å gjøre penger på skipet har i stedet tap store summer på hangarskipet Brasil i sin tid kjøpte fra Frankrike. Og det fortsetter de å gjøre på daglig basis frem til saken er løst.