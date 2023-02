En varebil kjørte mandag opp på et fortau i Brooklyn og traff flere personer. Bakgrunnen for hendelsen er ennå ukjent.

En død etter at varebil kjørte på flere i Brooklyn

Minst én person er død etter at åtte personer ble påkjørt av en varebil i New York mandag. Politiet mener det ikke dreier seg om en terrorhandling.

En 44 år gammel mann som ble kritisk skadd i påkjørselen, døde mandag, får nyhetsbyrået AP opplyst.

Føreren av bilen er pågrepet. Ifølge byrådsmedlem Justin Brannan, som er innvalgt fra det aktuelle området, skal han ha sagt til politiet at han «vil dø» etter at han ble stanset.

– Føreren visste hva han gjorde, han visste at han traff mennesker, sa Brannan til nyhetsnettstedet NY1 mandag.

Det var 62 år gamle Weng Sor som kjørte den innleide varebilen. Sønnen hans forteller til nyhetsbyrået AP at faren har psykiske problemer og historikk med flere voldshendelser.

Vold og psykiske problemer

Gjerningsmannens sønn har identifisert ham som 62 år gamle Weng Sor. Ifølge sønnen har faren psykiske problemer og historikk med voldshendelser og fengselsopphold.

Han har inntil nylig bodd i Las Vegas, der han flere ganger har blitt dømt og sonet i fengsel for vold, inkludert en knivstikking mot sin egen bror.

– Veldig ofte velger han å droppe medisinene sine og gjøre noe som dette. Dette er ikke den første gangen han har blitt pågrepet, og det er ikke den første gangen han har blitt sendt i fengsel, sier sønnen Stephen Sor til AP.

Hendelsen skjedde i området Bay Ridge. Varebilen kjørte opp på fortauet og traff fotgjengere på to åsteder, opplyser New Yorks brannvesen.

Politiet forsøkte å stanse bilen, men den skal da ha kjørt på to politibiler og fortsatt ferden. Tilstanden ble oppgitt å være kritisk for to av de åtte som ble skadd, og en av disse er den avdøde mannen. Den var alvorlig for to andre, og fire personer fikk behandling for lettere skader.

Kjørte leiebil

Bilen ble stoppet av politiet ved inngangen til en tunnel som fører fra Brooklyn til Manhattan.

Den tilhører utleieselskapet U-haul, som leier ut biler og tilhengere til flytting. Bilder fra stedet viser varebilen sammen med en politibil på et fortau ved et fotgjengerfelt, helt omringet av biler fra politi og nødetater.

CBS melder at medlemmer av politiets bombegruppe undersøkte bilen som en forholdsregel.

Både ordfører Eric Adams og guvernør Kathy Hochul er orientert om hendelsen.