DØMT: På dette bildet, som er publisert av byretten i Moskva, er Ivan Safronov inne i «buret» i rettssalen.

Journalist fikk 22 år i straffeleir: − Hevn fra FSB

21 år er lovens strengeste straff i Norge. Nå har den russiske journalisten Ivan Safronov (32) blitt dømt til 22 års straffeleir for landsforræderi.

Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

– En rent politisk motivert sak, mener Inna Sangadzhieva i Helsingforskomiteen når VG spør om hennes reaksjon på dommen.

Hun mener det er en måte å knuse uavhengige journalistikk.

– Det er en hevn fra FSB og sikkerhetsapparatet mot en journalist som har vært veldig godt informert om hva som har skjedd i denne sektoren. Han er en svært anerkjent militærjournalist, fortsetter Sangadzhieva.

Safronov har dermed fått en enda strengere straff enn opposisjonslederen Aleksej Navalnyj - som imidlertid risikerer flere rettssaker.

– En del av pensum

– Han har vært sta og stått for sine journalistiske idealer. Dette er en sak som kan komme til å gå over i historien og bli en del av pensum en gang i fremtiden i et bedre Russland, tror Sangadzhieva.

32-åringen avslo et tilbud om kun å måtte sone tolv år i fengsel i bytte mot å erkjenne straffskyld.

Etter mange år som reporter i avisene Kommersant og Vedomosti, ble Safronov rådgiver for lederen i det russiske romfartsprogrammet. Sommeren 2020 ble han pågrepet av FSB, anklaget for å ha samlet konfidensiell informasjon om det russiske forsvaret og sikkerhetsapparatet og delt med personer med tilknytning til etterretningstjenestene i Tsjekkia og Tyskland.

Han har siden sittet i Lefortovo-fengslet i Moskva - samme sted som norske Frode Berg satt før han ble dømt og siden benådet.

Samtlige russiske media er nå under Kremls styring, men de uavhengige avisene som holder til i utlandet, blant annet Meduza, Dozjd og Novaja Gazeta, har krevd at Safronov må løslates.

Åpne kilder

De gravende journalistene i Proekt avslørte sist uke at så å si alle opplysninger som Safronov nå dømmes for å ha lekket, lett kan finnes med et søk på internett. FSB kaller det imidlertid statshemmeligheter.

Safronov selv har også sagt at all hans journalistikk har basert seg på åpne kilder og intervjuer med embetspersoner. Han har nektet straffskyld og har omtalt rettssaken som en farse.

– Jeg elsker dere, ropte Ivan Safronov til de som hadde møtt fram for å støtte ham utenfor rettssalen.

Strengere dommer

– Jeg har ikke funnet at noen har fått mer enn 20 år for landsforræderi. Paragrafen han er dømt for, innebærer en maksstraff på 20 år, sier menneskerettighetsadvokaten Pavel Tsjikov, gjengitt av Meduza.

– Det har vært en tendens til at straffen for landsforræderi har økt de siste ti årene. Den lå på 6–9 år, nå har den ligget på 12–15 år de siste fem årene.

– Han kommer ikke til å la seg knekke. Han kan håndtere dette, sier Safronovs mor, Jelenas, i et intervju med journalisten Katerina Gordejeva.

Påtalemyndigheten hadde lagt ned påstand om 24 år i straffeleir.