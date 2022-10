FEIRET FORGJEVES? Russlands president Vladimir Putin holdt en storstilt feiring for å erklære at Russland hadde innlemmet fire regioner av Ukraina inn i Russland. Men på bakken fortsetter motgangen for russiske soldater.

Advarer Putin: USA vil utslette Russlands styrker om atomvåpen brukes

Å erklære fire regioner i Ukraina som del av Russland, har ikke endret krigslykken. Dersom Russland tyr til atomvåpen, vil USA utslette de russiske styrkene, advarer en tidligere toppgeneral.

Fredag på Den røde plass i Moskva: Putin kunngjør at fire regioner i Ukraina er blitt innlemmet i Russland.

Men allerede dagen etter går russiske styrker på et stygt tap i ett av disse fylkene: byen Lyman i Donetsk gjenerobres av Ukraina.

Mandag kommer meldinger fra enda en av regionene som Russland har annektert: Ukraina har gjort store fremskritt i Kherson.

En av de russisk-innsatte lederne i okkuperte Kherson vedgår at de ukrainske styrkene er på fremmarsj.

– Det er ganske intenst, for å si det slik, sier Vladimir Saldo om kampene som nå pågår, gjengitt av Reuters.

Info KORT FORKLART: ANNEKTERING Hva har skjedd: Russland har tatt fire regioner i Ukraina inn i selve Russland, ved å annektere dem. Det gjelder Donetsk, Luhansk, Kherson og Zaporizjzja. Hva er bakteppet: Russland har siden 2014 støttet utbrytere i Donetsk og Luhansk, og invaderte i februar under påskudd om å beskytte innbyggerne der. Russland har okkupert deler av de to andre fylkene, men den siste tiden har Ukraina slått tilbake mot offensiven. Hvordan har det skjedd: Russland har presset gjennom folkeavstemninger i de fire regionene, der innbyggere under okkupasjon ble spurt om de ville bli del av Russland. Man gjorde det samme på Krim-halvøya i 2014. Derfor er det viktig: Det internasjonale samfunnet godtar ikke disse annekteringene, men det gir Putin-regimet et påskudd til å hevde at nå er det Ukraina som angriper Russland. Det betyr at de kan gå enda hardere til verks i krigen – i verste fall med atomvåpen. Vis mer

Ifølge en oppdatering fra Reuters, skal ukrainske styrker ha flyttet stridsvogner 40 kilometer lenger frem i Kherson.

Tidligere har ukrainerne brukt vestlige våpen til å skyte med langtrekkende artilleri, uten å rykke frem langs bakken. Slik har de utarmet de russiske forsyningene.

Snart har de ukrainske styrkene kontroll på hele den delen av Kherson-fylke som ligger nordvest for elven Dnipro, tror Tom Røseth, hovedlærer i etterretning ved Forsvarets stabsskole til VG.

– Offensiven som ukrainske styrker gjennomfører i Kherson, viser at de har en fremdrift i krigen som Russland ikke klarer å matche. Ukrainerne klarer å overføre tropper til nye fronter raskt, forklarer Røseth.

– Det er et veldig høy spill av Putin å annektere områder som russiske soldater ikke har kontroll over, utdyper han.

MØTTE VG: Ukrainske styrker nær Kherson, fotografert av VG fredag i forrige uke.

Vil besvare atomtrussel

Siden de fire annekterte regionene nå regnes som del av Russland av Putin-regimet, åpner russisk militærdoktrine for at alle midler kan tas i bruk dersom russiske soldater angripes i den ukrainske motoffensiven.

Det betyr i ytterste konsekvens at atomvåpen kan bli brukt for å snu krigen i Russland favør.

Dersom det skjer vil responsen fra USA og Nato bli knallhard, mener David Petraeus. Han er tidligere CIA-sjef og firestjerners general, med flere prestisjeoppdrag i den amerikanske hæren baks seg.

I et intervju med ABC News sier Petraeus at et atomangrep vil bli besvart med et voldsomt, alliert angrep på russiske styrker.

– USA vil lede et Nato-angrep der vi utsletter alle russiske styrker i Ukraina, på Krim-halvøya og til og med skip i Svartehavet, sier Petraeus, som svar på hva som skjer om Russland bruker atomvåpen i Ukraina.

TIDLIGERE GENERAL: David Petraeus, her under en høring i Kongressen i 2015.

Petraeus sier at et eventuelt russisk angrep med atomvåpen vil være en så voldsom provokasjon at det må bli besvart, til tross for at Ukraina ikke er medlem av Nato.

Den tidligere forsvars- og etterretningstoppen understreker at han ikke svarer på vegne av den amerikanske staten.

– Det Petraeus uttaler kan tolkes som en utdyping av det utenriksminister Antony Blinken har sagt for å advare Russland mot å bruke atomvåpen, sier Tom Røseth, ved Forsvarets stabsskole.

– Advarselen fra Petraeus dreier seg altså ikke om å bruke Natos atomvåpen for å besvare et eventuelt russisk angrep med atomvåpen. Han snakker om konvensjonelle våpen, som krigsfly og kryssermissiler. Det vil i så fall bety at Nato blir part i krigen, sier Røseth.

EKSPERT: Tom Røseth, hovedlærer i etterretning ved Forsvarets stabsskole.

Må sees i sammenheng

Eksperten ser annekteringen av de fire regionene i sammenheng med atomtrusselen som Russland bruker for å avskrekke både Ukraina og Nato: Annekteringen åpner for å true med atomvåpen, og slik forsøke å skremme Ukraina fra å kjempe videre, og å skremme Nato fra å sende dem våpen.

– Men det ser ikke ut til at avskrekkingen fungerer i det hele tatt, ser Røseth.

– Hva med Russlands delvise mobilisering. Henger det sammen med annekteringen?

– Etter å ha erklært at disse regionene er en del av Russland, så kan de sende vernepliktige rett til fronten, sier Røseth.

Muligens får de vernepliktige ikke rekruttperiode en gang, og drar rett fra sesjon for å lære «på jobben». Da vil det være soldater som kun kan ta sikringsoppdrag, påpeker Røseth.

– Samtidig virker det som om Ukraina har fått ekstra motivasjon av annekteringen. De ser at de har et tidsvindu der de fortsatt har overtaket og kan gjenerobre sine områder. På sikt kan mobiliseringen endre styrkeforholdet, dersom Russland mater sin ungdom rett inn i krigsmaskinen.

TOK VIKTIG BY: I helgen to ukrainske soldater den strategisk viktige byen Lyman. Dette bildet har soldatene selv lagt ut.

Sliter med å flytte tropper

Området Russland holder i Øst-Ukraina og de sørlige fylkene ned mot Krim-halvøya, er preget av at det er vanskelig å flytte tropper raskt. Både veier og broer er delvis ødelagt, eller lite sammenhengende.

Russerne må også flyttet tropper den lange veien, langs «yttersvingen» av landet, mens ukrainerne kan bruke «innersvingen» og toglinjene.

I Kherson fungerer elven Dnipro som en barriere, etter at Ukraina over tid har ødelagt broer for å isolere russerne.

– Det fremstår som uunngåelig at Ukraina vil ha kontroll på omtrent hele området vest for elven før vinteren setter i. Russland har fortsatt et stort antall soldater i Kherson by, men forsyningene deres er blitt rammet over lang tid.

Kartet under viser de viktigste frontlinjene i Kherson fylke midtveis i september. Nå skal Ukraina ha rykket frem mot elven:

Rent militært ville det vært lurere for Russland å trekke styrkene over elven og til den sørøstlige bredden.

Da ville de beholdt en buffer mot Krim og holdt kontroll med vannforsyningen til halvøya.

– Det virker som om det er viktigere å holde på byen fordi Putin har kunngjort annekteringen av Kherson, sier Røseth.