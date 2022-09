1 / 4 STOR FEIRING: Annekteringen av de fire ukrainske regionene blir feiret med en stor konsert på Den røde plass i Moskva fredag kveld. Der er det ventet at også Vladimir Putin stikker innom. STOR FEIRING: Annekteringen av de fire ukrainske regionene blir feiret med en stor konsert på Den røde plass i Moskva fredag kveld. Der er det ventet at også Vladimir Putin stikker innom. STOR FEIRING: Annekteringen av de fire ukrainske regionene blir feiret med en stor konsert på Den røde plass i Moskva fredag kveld. Der er det ventet at også Vladimir Putin stikker innom. STOR FEIRING: Annekteringen av de fire ukrainske regionene blir feiret med en stor konsert på Den røde plass i Moskva fredag kveld. Der er det ventet at også Vladimir Putin stikker innom. forrige neste fullskjerm STOR FEIRING: Annekteringen av de fire ukrainske regionene blir feiret med en stor konsert på Den røde plass i Moskva fredag kveld. Der er det ventet at også Vladimir Putin stikker innom.

Ekspert om Putin-talen: − Det var en trykket stemning

Vladimir Putin innlemmet fredag fire okkuperte områder i Ukraina til Russland. Eksperter VG har snakket med mener det var en «trykket stemning» i Kreml fredag – og at det viser at den russiske ledelsen er «desperate».

Putin styrte fredag en seremoni i Kreml-palasset der de fire russiskokkuperte regionene i Ukraina ble innlemmet i og annektert av Russland.

Men hans tale, som startet 18 minutter for sent, men som både varte og rakk, handlet lite om de fire områdene og de fire russiskinnsatte lederne, som satt sprekkeferdig av stolthet og ventet på det offisielle øyeblikket da Donetsk, Luhansk, Kherson og Zaporizjzja skulle bli en del av Russland.

For talen handlet nesten utelukkende om Vesten. Om at Vesten har skyld for det meste som er tungt og leit her i verden. Putin kort fortalt:

– Vesten forventet ikke at Russland ville komme opp og stå igjen. Men Russland reiste seg og ble sterkere. Vesten leter etter en ny mulighet for å knekke Russland og sende vårt folk ut i fattigdom og død.

– Vi vil forsvare vårt land med alle midler, sier Putin - og «i vårt land» regner han da også de fire regionene han fredag sørget for å annektere.

Å annektere innebærer at en stat tar over en annen stats område, og erklærer det for sitt.

UNDERSKRIVER: I storsalen i Kreml skrev Vladimir Putin fredag under avtalen som gjør at fire ukrainske regioner annektert som en del av Ukraina.

Professor emeritus og Russland-ekspert Kristian Gerner ved Lunds universitet i Sverige fulgte direktesendingen og ble forundret over det han så. Han trodde det skulle bli feststemning.

– Folk i salen applauderte pliktskyldig, men det var en spent atmosfære. Det var en trykket stemning i salen, mener professoren.

– Det forsterker inntrykket av at det er en ganske desperat situasjon i den russiske ledelsen akkurat nå.

Info Dette betyr annekteringen Hva skjer: Russland innlemmet fredag fire ukrainske regioner inn i selve Russland, ved å annektere dem. Det gjelder Donetsk, Luhansk, Kherson og Zaporizjzja. Hva er bakteppet: Russland har siden 2014 støttet utbrytere i Donetsk og Luhansk, og erklærte like før invasjonen i februar regionene som uavhengige stater. Russland har også okkupert deler av de to andre fylkene. Den siste tiden har Ukraina i en motoffensiv tatt tilbake områder. Hvordan har det skjedd: I de fire regionene har Russland gjennomført såkalte «folkeavstemninger» om å slutte seg til Russland. NATO-sjef Jens Stoltenberg har uttalt til VG at folkeavstemningene ikke har noen legitimitet. Også Krim-halvøya ble i 2014 annektert av Russland etter en illegitim folkeavstemning. Derfor er det viktig: Det internasjonale samfunnet godtar ikke disse annekteringene, men det gir Putin-regimet et påskudd til å hevde at nå er det Ukraina som angriper Russland. Det betyr at de kan gå enda hardere til verks i krigen – i verste fall med atomvåpen. Vis mer

– Uttrykksløs

Kristian Gerner prøvde å tolke ansiktene på TV-sendingen:

– Selv Tsjetsjenias president Ramzan Kadyrov satt uttrykksløs der. Eks-president Dmitrij Medvedev, som er blitt den store hauken, så også merkelig ut. Og det samme med utenriksminister Sergej Lavrov. Det skulle jo ha vært en festdag for russerne. Litt som Norge den 17. mai 1945. Men det ble den rake motsetning.

– Og selvfølgelig er det spesielt å ha en slik fest mens drapene fortsatt pågår i Ukraina. Og det har vel aldri tidligere hendt i vår historie at områder som ikke har vært fullstendig kontrollert, har blitt annektert, sier professor Gerner.

– Hvordan vil du oppsummere det som skjedde i Kreml i dag?

– Et absurd teater. En skulle tro det var Samuel Beckett som hadde skrevet manuset.

– Særdeles antivestlig

Professor Jardar N. Østbø ved Institutt for forsvarsstudier mener at det var en særdeles antivestlig utgave av Vladimir Putin vi fikk se da fire russiskokkuperte regioner av Ukraina fredag ble innlemmet i Russland.

– Den antivestlige dreiningen hos Putin har pågått lenge – helt tilbake til 2007, videre i 2012 og med Krim og Donbas i 2014. Sånn sett var det ikke noe nytt. Men i dag gikk Putin lengre enn tidligere.

– Russiske nasjonalister har lenge snakket om at Vesten ønsker å svekke Russland, senere har de snakket om at Vesten ønsker å stykke opp Russland, «tilintetgjøre» dagens Russland. Det var noe som Putin var veldig klar på nå.

– Betyr det at Putin nå er presset fra det ytre høyre - ikke minst fordi krigen ikke går så bra?

– Ja, det vil jeg si meg enig i. Den delvise mobiliseringen ble også tolket på den måten. Det var «hardlinerne» som presset på for å mobilisere, og dette er et tegn på han ikke bare er under press av dem - men også under innflytelse av dem.

«Proxykrig»

– Putin fremstiller det som en krig mellom Russland og Vesten?

– Ja, han har en overbevisning om at Russland står mot Vesten her. Og det er ikke så rart. Vesten står samlet bak Ukraina. Derfor ser russerne det som de er i en proxykrig med Vesten. En proxykrig er en «stedfortrederkrig» der den ene - eller begge - part er støttet av andre, sterkere makter.

Professor Østbø merket seg at salen – med haugevis av celebre gjester – måtte sitte i 18 minutter og vente på at Putin dukket opp.

– Putin pleier å demonstrere sin makt ved å la folk vente. Men jeg kan ikke huske at han har holdt folk så lenge i Georgij-salen uten at det har skjedd noe. Jeg hørte på russisk TV der ankeret snakket i 18 minutter om at «dette er historisk» og «først skritt på vei mot en ny verden» og «vi lar ikke våre i stikken».

Da han endelig kom i gang, snakket Putin lite om de fire nye regionene og mye om Vesten.

– Det var en antivestlig tale der han gikk tilbake til kolonitiden, fortsatte om vestlig hegemoni i dag, snakket mye om suverenitet og gjentok hele tiden at Russland forsvarer suverenitet og at ingen skal kunne diktere hva Russland skal mene og gjøre.

VGTV: Putin erklærte fredag valgseier etter folkeavstemninger i Øst-Ukraina:

Avhengig av Kina og India

– Her stoler Putin på dem som fortsatt er hans venner?

– Ja, det er nærliggende å tenke på at han er veldig avhengig av at ikke Kina og India beveger seg en centimeter i vestlig retning i Ukraina-spørsmålet. For da vil det bli et stort problem for Russland.

Jardar N. Østbø merket seg også at Putin snakket mye om den tredje verden og om at vi er på vei mot en verden som ikke er styrt bare av Vesten.

– Dette blir ikke som før, sa Putin. Jeg tolker det først og fremst som om at han mener vi er på vei mot en multipolar verden og at Russland nå definitivt har vendt seg bort fra Vesten.

Annekteringen av de fire ukrainske regionene blir feiret med en stor konsert på Den røde plass i Moskva fredag kveld. Der er det ventet at også Vladimir Putin stikker innom.