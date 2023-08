FIKK LØFTE OM INVITASJON: Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj ble tatt imot som hedersgjest av Jens Stoltenberg på Natos toppmøte i Vilnius i juli. Der fikk han Nato-landenes løfte om en fremtidig invitasjon til medlemskap.

Ukraina reagerer: «Totalt uakseptabelt» å oppgi territorier

ARENDAL (VG) - Totalt uakseptabelt. Det er reaksjonen fra Kyiv på uttalelsen fra Nato-stabssjef Stian Jenssen, som åpnet for en diskusjon om å avgi territorium fra Ukraina til Russland i bytte med et Nato-medlemskap.

«Vi har alltid lagt til grunn at alliansen, akkurat som Ukraina, ikke forhandler om territorier», skriver Oleg Nikolenko, talsperson for det ukrainske utenriksdepartementet, i en uttalelse tirsdag ettermiddag.

Reaksjonen kommer etter at Jenssen, som er stabssjef for generalsekretær Jens Stoltenberg, deltok i en debatt i Arendalsuka tidligere tirsdag.

«Jeg tror at en løsning kan være at Ukraina gir opp territorium, og får et Nato-medlemskap i retur», sa Jenssen i en debatt i regi av Atlanterhavskomiteen.

Han presiserte at «det må være opp til Ukraina å avgjøre når og på hvilke vilkår de ønsker å forhandle», men også man må ha noen tanker om hvordan sikkerhetssituasjonen for Ukraina skal være når krigen en gang tar slutt.

I DEBATT: I Arendal diskuterte Natos stabssjef Stian Jenssen veien videre for Ukraina og et fremtidig Nato-medlemskap, med Nupi-forsker Karsten Friis, til venstre, og professor Janne Matlary Haaland.

Fremskynde en seier

Sitatet, som ble gjengitt av VG tirsdag, ble ikke godt mottatt hos ukrainske myndigheter:

«Uttalelser om at Ukraina kan bli medlem av Nato i bytte med å oppgi noen av Ukrainas territorier, er totalt uakseptable», skriver UD-talsmannen på sin Facebook-side.

«Bevisst eller ubevisste uttalelser fra Nato som skaper et narrativ om om Ukraina som oppgir territorier, spiller inn i Russlands hender. Det vil være til fordel for euro–atlantisk sikkerhet å diskuere måter å fremskynde Ukrainas seier, og så oppnå fullt medlemskap i Nato», legger han til.

Han legger til at et fruktbart samarbeid med Natos sekretariat nettopp har til formål å oppnå disse målene, altså ukrainsk seier og medlemskap i Nato.