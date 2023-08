Donald Trumps rettsmaraton: − En mester på dårlige nyheter

NEW YORK (VG) Fire tiltaler og rettssaker som krasjer midt i nominasjonsvalget. Derfor er det bra for Trump – inntil det kan bli et problem.

Kortversjonen Tidligere president Donald Trump er tiltalt i fire saker.

Rettssaken i Washington D.C. er satt til å begynne 4. mars. Her er han anklaget for å ha forsøkt å endre valgresultatet i 2020.

Trumps popularitet øker, til tross for tiltalene mot ham. Professor Todd Belt forklarer hvorfor det kan bli problematisk for ham senere. Vis mer

Trump og hans forsvarere hadde bedt om at rettssaken mot ham skulle starte i 2026, halvannet år etter presidentvalget.

Den tidligere presidenten er tiltalt på føderalt nivå i Washington D.C. for forsøk på å endre valgresultatet i 2020, der han tapte mot Demokratenes Joe Biden.

Men Trump ble ikke hørt.

I et rettsmøte mandag avgjorde dommer Tanya Chutkan at rettssaken mot Trump skal starte 4. mars neste år – dagen før «Super Tuesday».

FORSVARER: Trump har et stort advokatteam i ryggen. Her John Lauro da han forlot retten i D.C. mandag.

Kritisk tidspunkt

5. mars skal hele 15 delstater velge sin kandidat i den kanskje viktigste begivenheten i primærvalgkampen. primærvalgkampen. Primærvalget, eller nominasjonsvalget, er valget der Demokratene og Republikanerne bestemmer hvem som skal stille som presidentkandidat for partiet. Primærvalget starter offisielt i januar.

«I dag ga en partisk, Trump-hatende dommer meg bare to måneder forlengelse. Akkurat det den korrupte regjeringen ønsket – SUPERTIRSDAG. Jeg kommer til å anke», varsler Trump på sin plattform Truth Social.

Ekspresidenten kaller timingen for «valginnblanding». Men det er ikke bare dårlig nytt for Trump, ifølge eksperter.

– Dårlige nyheter er gode nyheter for Trump. Slik har det alltid vært. Han er en mester i å gjøre dårlige nyheter og anklager mot seg til politikk.

Det sier Todd Belt, professor i statsvitenskap ved det prestisjetunge George Washington University.

Å møte i retten dagen før supertirsdag, betyr ikke så mye for Trump, tror Belt.

– Primærvalget er stort sett over etter supertirsdag, og de andre kandidatene har sannsynligvis droppet ut da.

USA-EKSPERT: Professor i statsvitenskap Todd Belt ved George Washington University i den amerikanske hovedstaden.

Ikke et problem nå, men ...

Rettssaken i D.C. legges også til samme måned som Trump må møte i retten for en annen, mer pikant sak i New York.

Trump er tiltalt for totalt fire ulike saker (få oversikt lenger ned). Det vil koste ham mye tid og penger. Men foreløpig koster det ham ikke oppslutning, tvert imot.

– Halvparten av republikanerne mener fortsatt at Trump vant i 2020, og at tiltalene mot ham er politisk motivert. Derfor vil det ikke skade ham i primærvalget, sier professor Belt.

VG i Georgia: De som elsker Trump

SPLITTER LANDET: Trump-elskere og Trump-hatere hadde møtt opp utenfor fengselet i Atlanta for å se Trump melde seg torsdag.

Trump øker på meningsmålingene, og er foreløpig soleklar favoritt til å bli Republikanernes kandidat.

Leste du? Trump droppet første presidentdebatt – men «vant»

– Men tiltalene vil bli problematiske for ham i presidentvalget. Da er det velgerne i midten som avgjør. Og de liker det ikke når folk tukler med valgsystemet, Sier Belt.

Dersom Trump skulle bli dømt, kan han fortsatt stille som presidentkandidat.

– Han kan bli valgt fra fengsel. Det kan skje, sier Belt.

SKREKKFENGSEL: Ved dette fengselet i Fulton fylke i Atlanta i Georgia måtte Trump melde seg. Men hvor kan må sone dersom han skulle bli dømt til fengsel, er uvisst.

Dette er Trump tiltalt for

Trump er første president i amerikansk historie som er tiltalt i en straffesak. Han nekter straffskyld i alle saker, og kaller det «en politisk heksejakt».

Hvilken sak anses som mest alvorlig? Hva risikerer Trump? Og hva skjer fremover?

Få oversikt her:

1. Washington D.C.

TILTALE: Trump løy om at det var han som vant presidentvalget 2020, og på den måten hindret han det amerikanske demokratiet, ifølge spesialetterforsker Jack Smith.

Smith mener Trump fremprovoserte den voldelige stormingen av Kongressen 6. januar 2021.

MULIG STRAFF: Trump er tiltalt på fire punkter. Noen av punktene i tiltalen har en strafferamme på opptil 20 år.

VIKTIG DATO: Rettssaken er satt til å begynne 4. mars 2024.

2. Georgia

TILTALE: Trump er tiltalt i en giga-sak med 18 andre for å ha inngått en kriminell sammensvergelse for å endre valgresultatet i den viktige delstaten i 2020. Biden vant Georgia med kun 11.779 stemmer.

Marjorie Taylor Greene til VG: – Nå har de åpnet Pandoras eske

Professor Belt mener dette er den mest alvorlige saken av dem alle:

– Her holder Trump i «en rykende pistol». I et lydopptak ber han den valgansvarlige i delstaten om å finne stemmer til ham.

MULIG STRAFF: Trump er tiltalt på 13 punkter. Minimumsstraff i denne saken er fem år i fengsel, og opptil 20 år. Trump kan ikke benåde seg selv her dersom han skulle bli president (slik han kan i føderale saker).

VIKTIG DATO: Statsadvokat Willis har bedt om at rettssaken starter allerede 23. oktober – med alle 19 tiltalte i retten. Det anses imidlertid som lite sannsynlig at det skjer så fort.

3. New York

TILTALE: Trump er tiltalt på delstatsnivå i New York for å ha betalt såkalte hysjpenger til pornoskuespiller Stormy Daniels. Trump skal ha brukt opp mot 250.000 dollar av valgkampanjebudsjettet i 2016 til å betale henne for å tie om at de hadde sex. Dette er brudd på valgkamploven.

VG møtte Daniels: På innsiden av strippeklubben

MULIG STRAFF: Trump er tiltalt på 34 ulike punkter knyttet til dokumentfalsk og regnskapslovbrudd. Han risikerer opptil fire års fengsel.

VIKTIG DATO: Rettssaken starter 25. mars 2024.

ELSKERINNE? VG møtte Stormy Daniels, som egentlig heter Stephanie Gregory Clifford, på en strippeklubb i Tampa i Florida i 2018.

4. Florida

TILTALE: Trump er tiltalt på føderalt nivå for å ta tatt med seg hemmelighetsstemplede dokumenter fra Det hvite hus hjem til sin private residens i Mar a-Lago i Florida. Dette anses som et brudd på spionasjeloven.

MULIG STRAFF: Trump er tiltalt på 40 ulike punkter. Det er en strafferamme på opptil ti år i fengsel for flere av punktene i tiltalen.

VIKTIG DATO: Rettssaken starter 20. mai 2024.

GIGANTISK: Trumps palasslignende hjem i Palm Beach i Florida.

PS! I tillegg til disse fire sakene har skribenten E. Jean Carroll saksøkt Trump for å ha forgrepet seg seksuelt på henne. Hun fikk delvis medhold i retten i mai. Trump har anket, og saken skal opp igjen i retten i januar 2024.