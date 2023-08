DØD: Bernie Marsden ble 72 år.

Whitesnake-legende Bernie Marsden (72) er død

Det tidligere medlemmet av rockebandet Whitesnake, Bernie Marsden, er død.

Det bekrefter bandet på sin Facebook-side. Marsden var den originale gitaristen for rockebandet.

På Instagram skriver familien at Marsden døde fredelig torsdag ettermiddag, med hans kone og to døtre ved sin side.

– Bernie mistet aldri sin lidenskap for musikk. Han skrev og produserte nye sanger helt til slutten, skriver familien.

Frontpersonen i Whitesnake, David Coverdale, skriver fredag kveld at han våknet til den fæle nyheten om at en god venn var død.

– Jeg sender mine tanker og bønner til familien. Bernie var en morsom, begavet mann som jeg var beæret over å kjenne og dele scene med, skriver Coverdale.

SENDER TANKER: Frontpersonen i Whitesnake, David Coverdale, sender sine tanker etter dødsfallet til Bernie Marsden.

Marsden var en av Storbritannias fremste rock- og bluesgitarister. Marsden skrev eller co-skrev flere av Whitesnakes hitlåter. Inkludert «Fool for your loving», «She’s a Woman», «Walking in the Shadow of the Blues», «Trouble» og giganten «Here I Go Again».

Det var Marsden og Coverdale som startet Whitesnakes i 1978. Marsden ga seg i bandet i 1982.