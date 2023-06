Colombias president: Savnede barn funnet i live i jungelen

En hel verden har fulgt med i jakten på fire barn som ble meldt savnet etter en flystyrt i Colombia 1. mai. Nå skal de være funnet i live.

Det melder nyhetsbyrået Reuters, i tillegg til flere colombianske medier.

Colombias president Gustavo Petro bekrefter nyheten på Twitter.

– En glede for hele landet! De fire barna som ble savnet for 40 dager siden i den colombianske jungelen er i live, skriver presidenten, og legger ved et bilde av det som ser ut til å være fra redningsoperasjonen.

Det colombianske militæret skriver også på Twitter at barna er reddet, og de har lagt ut bilder fra redningsaksjonen.

Presidenten meldte også 18. mai at barna var funnet i live. Den gangen trakk han uttalelsen tilbake, og beklaget.

Nyhetsbyrået Reuters skriver natt til lørdag at de har fått bekreftet fra to ulike kilder at barna er i live. De skal ha blitt funnet sørøst i Colombia av letemannskaper bestående av blant annet soldater og brannmenn.

Spor i jungelen ga håp

Det er nå én måned og ti dager siden dager siden flyet med syv passasjerer om bord krasjet i Guaviare i Colombia.

Tre voksne ble funnet døde ved flyvraket, men de fire barna om bord var sporløst forsvunnet. En av de omkomne var de fire barnas mor Magdalena Mucutuy.

Siden flyet ble funnet har det pågått en stor leteaksjon i Amazonasjungelen etter de fire, som er 11 måneder, fire år, ni år og 13 år gamle.

Flere spor i jungelen har gitt letemannskaper håp om at barna har vært i live. Det er blant annet blitt funnet en skitten bleie, sko, et håndkle og mobildeksel.

En teori fra redningsmannskapene har vært at barna har gått gjennom jungelen etter ulykken.

Barna er fra urfolkssamfunnet Huitoto, som er kjent for å leve i den avsidesliggende jungelen. Samfunnet utvikler ferdigheter innen jakt, fiske og sanking.

