BARNEÅSTED: 28. september ble flere tenåringer skadet og en 14-åring drept i en skyteepisode ved Roxborough High School i Philadelphia. Skuddene falt etter tenåringene forlot en idrettsbane.

Philadelphias drapsbølge: − Nabolag blir skutt i stykker

PHILADELPHIA (VG) En rekke progressive påtalesjefer ble valgt inn for å endre rettssystemet i USAs storbyer. Nå skyter drapsstatistikken i været.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

I 2016 tilbrakte LaTonya Myers (31) ni måneder i fengsel. Fordi hun ikke kunne betale en kausjon på 45.000 kroner for å slippe ut før rettssaken.

Så ble hun frikjent for anklagene en romkamerat hadde fremsatt mot henne.

– I fengsel så jeg hvordan kvinner fikk babyer, og mistet dem fordi de ikke hadde noen til å hente barna innen 48 timer. Det var også mange spontanaborter, sier Myers til VG.

Etter selv å ha vært kasteball i Philadelphias straffesystem siden hun var 12 år, begynte en kampvilje til å endre det å vokse frem.

– Det river familier i fra hverandre. Hvordan kan et system som skal bringe rettferdighet, rive familier fra hverandre?

Mens Myers satt fengslet tittet hun opp på TV-skjermen.

Der var det en uvanlig kandidat som drev valgkamp for å bli leder for påtalemyndigheten i Philadelphia, etaten som skal bevise politiets etterforskninger i retten – eller forkaste sakene.

– Han ville fjerne kausjon og hadde saksøkt politiet flere ganger, husker Myers tilbake, overrasket.

AKTIVIST: LaTonya Myers ble arrestert som 12-åring første gang da hun prøvde å stoppe stefarens ramponering av hjemmet. Nå kjemper hun en kamp for det hun vil at skal være et mer rettferdig rettssystem.

Forsvarsadvokat ble påtalesjef

På dette tidspunktet visste ikke Myers at amerikanske byers påtalesjef velges av folket.

I dag er hun en av Philadelphias mer profilerte aktivister for et mer rettferdig rettssystem i delstaten Pennsylvania – som har blant USAs aller største fengselspopulasjoner.

Mannen hun så på TV-skjermen i fengsel var Larry Krasner, en forsvarsadvokat, uten noen erfaring som aktor. I 2017 vant han frem hos velgerne i Philadelphia.

Borgerrettighetsforkjemperen hadde saksøkt politiet i byen hele 75 ganger. Nå skulle han både lede politiet, og samarbeide med politiet.

PÅTALESJEFEN: Larry Krasner ble i 2017 valgt inn som «district attorney» i Philadelphia. Det vil si at han leder påtaleetaten i byen, som har ansvaret for å ta stilling til bevisene politiet fremskaffer i etterforskninger og eventuelt føre dem for retten.

Valgløftene var reformer, rehabilitering som alternativ til straff, redusere antallet i fengsel vesentlig, spesielt ungdomsforbrytere, innskrenke bruken av kausjon og holde politibetjenter ansvarlig for korrupsjon og vold.

Han sparket mange av de gamle statsadvokatene, og ansatte kriminologer, aktivister og tallknusere.

Det har gjort Krasner svært kontroversiell, spesielt blant medlemmene av politiets fagforening i byen – og den intense konflikten er blitt kringkastet gjennom dokumentarserien «Philly DA».

KRIMINOLOG: Jill McCorkel er sosiolog og kriminolog. Hun driver også organisasjonen Philadelphia Justice Project for Women and Girls.

– Øker presset

Nå opplever Philadelphia en stor volds- og drapsbølge. Flere enn 1400 er skutt – og over 400 drept – hittil i år. Byen ligger dermed an til å få like mange drap i år som i rekordåret 2021.

– Våpenvold påvirker alle som bor i Philadelphia nå. Jeg tror det øker presset på Krasner og det har helt sikkert gjort hans kritikere mer frimodige, sier Jill McCorkel, professor i sosiologi og kriminologi ved Villanova University.

McCorkel er en uttalt støttespiller av Krasner og var rådgiver for hans valgkampanje. Hun beskriver valget av Krasner som resultatet av en bevegelse i byen for å restrukturere rettssystemet.

– Kriminalitet, stoffmisbruk, familievold, fattigdom og hjemløshet. Hvordan svarer vi på disse sosiale problemene? USAs tilbakefallsmekanisme er alltid politiet, sier McCorkel.

Krasner har oppnådd mye av det velgerne hans håpet på, mener hun.

Kritikerne hevder derimot at påtalesjefen lar dem politiet arresterer gå fri – og slik er skyld i den eskalerende volden.

1 / 3 KENSINGTON: Området i Philadelphia som kalles Kensington har en stor åpen russcene, som preger lokalsamfunnet med kriminalitet og sosial nød. forrige neste fullskjerm KENSINGTON: Området i Philadelphia som kalles Kensington har en stor åpen russcene, som preger lokalsamfunnet med kriminalitet og sosial nød.

Barnebibliotekaren i Kensington

Kensington-området i Philadelphia har ett av USAs største og mest kjente åpne rusmiljøer.

Gatemiljøet her er helt overtatt av rusens dødsgrep, akselerert av fentanyl de siste året: Knekte kropper og hule blikk, søppel som flyter, jakten på en dose.

Her har Judy Moore vært barnebibliotekar siden 1988, hvor hun arrangerer mange ulike aktiviteter for barna som for lengst ikke tenker på leger og medisin når de ser en sprøyte – de assosierer det med fare.

– Det pleide ikke å være sånn her før for cirka fem år siden. Det begynte med folk fra områdene rundt. Nå er det på sett og vis alle. Tidligere middelklassefolk, som nå er hjemløse, forteller Moore.

BIBLIOTEKAR: Judy Moore viser frem en Narcan-nesespray, motgift om noen tar en overdose med Fentanyl. Nå er imidlertid Narcan så utbredt blant misbrukerne, at de sjelden må bruke den lenger. Utenfor biblioteket sitter narkotikaavhengige på trappen.

Bak skranken på biblioteket har de Narcan, motgiften til fentanyl-overdoser. For ikke så lenge siden møtte hun en mor på bibliotekets lunsjprogram, som hadde blitt skutt i foten mens hun satt utenfor huset sitt og passet ungene.

– Det var helt tilfeldig, sier hun.

Beboere i området er dypt fortvilet over situasjonen og kritiske til Krasners tilnærming.

– Jeg vet ikke helt. Det virker som politiet ikke kan gjøre visse ting som politiet vil gjøre. Jeg vet ikke om det er en bra eller dårlig ting. Du kan ikke arrestere deg ut av avhengighet, sier Moore.

Les også California: – Alt gikk av hengslene

– Var en stor fan

Tom Mandracchia studerte jus da han stemte på Larry Krasner i 2017.

Senere tok han seg jobb som statsadvokat under Krasner – med en oppriktig tro på progressiv justispolitikk og reformene til byens nye påtalesjef.

– Jeg var en stor fan, sier Mandracchia.

Han likte Krasners opprørstrang, at han ikke brydde seg om å være godt likt eller moderere synspunktene sine.

Nå mener han Krasner er til skade for bevegelsen som ønsker kriminalreformer.

KRITIKER: Tom Mandracchia var «fan» av Larry Krasner, begynte å jobbe for han, men har siden snudd helt og mener Krasner er til skade både for Philadelphia og for det han selv ønsker å oppnå: progressive justisreformer.

Ikke nødvendigvis på grunn av ideene, men fordi han ikke er i stand til å lede etaten sin på en god måte, ifølge Mandracchia. Han mener han driver påtalekontoret som en kompromissløs ideolog.

– Han fjernet for mange. Institusjonens hukommelse forsvant, sier han.

Inn kom i stedet uerfarne reformister som ikke visste hvordan jobben skulle gjøres, og resultatet ble kaos.

– Folk sluttet, vi ble underbemannet, det ble enda mer arbeid på de som var igjen, og du ble enda mer utmattet, forteller Mandracchia, som selv i dag jobber på et privat advokatkontor.

Ifølge The Philadelphia Inquirer sluttet 261 jurister før 2022, hvorav 70 av disse var blant dem Krasner tok inn for å endre systemet.

SLAPP FRI: LaTonya Meyers var idømt strenge restriksjoner etter at hun som ung hadde sonet en kortere dom. Krasners nye justispolitikk førte til at hun ble en del av en masseløslatelse fra prøvetid-ordningen.

Riksrett truer

Krasner ble først innvalgt i 2017 som én av flere progressive påtalesjefer i amerikanske storbyer, noen av dem senere som følge av opprøret mot politiet etter drapet på George Floyd i 2020.

Under pandemien økte imidlertid hverdagskriminalitet, sosiale problemer og volden – som Krasner skylder delvis på pandemien, men først og fremst på den lette tilgangen på våpen.

Hans forsvarere viser til at økningen i drap og kriminalitet også gjelder i byer og områder som styres av hardhendte konservative.

Nå er uansett motreaksjonen her. I San Francisco ble påtalesjef Chesa Boudin kastet rett før sommeren.

ENGASJERT: Larry Krasner har også involvert seg i spørsmål om legning og kjønnsidentitet, som her på en pressekonferanse etter en vedtatt lov i Pennsylvanias republikansk-kontrollerte delstatskongress som setter rammer for pensum rundt disse temaene i skolesystemet.

I Philadelphia er den største trusselen mot Krasner akkurat nå et republikansk forsøk på å stille ham for delstatlig svar på riksrett – ikke på grunn av korrupsjon, men på grunn av politikken han fører.

Republikanerne mener han vanskjøtter stillingen sin.

LaTonya Myers kaller det et angrep på demokratiet og velgerne – mange av dem tidligere fengslede – som fikk han inn i jobben.

Svaret til Krasner er at massefengsling er kortsiktig, at pengene som brukes på å holde folk fengslet heller bør investeres i barn og unge, og at en mer rettferdig justispolitikk på sikt vil skape et tryggere samfunn.

– Det er sand i timeglasset. Så lenge folk er bekymret for å bli skutt og ranet i gatene, er presset på ham. Å be folk sitte i ro mens nabolagene deres blir skutt i stykker? Det er ikke bærekraftig på lengre sikt, sier sosiolog McCorkel.

MINNESTUND: En liten jente gråter under en minnestund etter en masseskyting i Philadelphia i juni i år.

– Robust støtte

Til tross for den massive motstanden fra høyresiden så ble Krasner gjenvalgt for en ny periode i 2021.

– Det viser at justisreformer har en robust støtte i byen, sier McCorkel.

Krasner har klart å redusere antallet i fengsel med flere tusen, et tosifret antall uskyldig dømte er satt fri og LaTonya Myers er frigjort fra et prøvesystem som for hennes del ville betydd ukentlig oppmøte til prøvebetjenten i et tiår.

Nylig ble en politimann også dømt for drap, for første gang å flere tiår i Philadelphia.

– Det å se han holde politiet ansvarlig, det er noe vi aldri har hatt her i Philadelphia, sier Myers.

En henvendelse fra VG til Office of the district attorney om intervju med Larry Krasner ble avslått.