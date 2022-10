FULL KONTROLL? Vladimir Putin kjører tilsynelatende ufortrødent videre med sin krig i Ukraina. Hjemme i Russland blir all motstand fjernet.

– Putins strategi nå er å overleve

Er Vladimir Putin (70) nå mest opptatt av å redde sitt eget skinn? Eller tror han fortsatt det er mulig å fjerne Zelenskyj-regimet i Kyiv? Og hva kan han oppnå ved å drive terror mot den ukrainske befolkningen?

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Spørsmålene er mange. Ekspertene gir ikke noe entydig svar.

Alle er likevel enige om at krigen til nå har vært en nedtur for Putin, at han nå prøver å vise handlekraft - men at nytten av å mobilisere 300.000 mann er usikker.

– Jeg vil ikke sette sparepengene mine på at Putin kommer til å forsvinne med det første, sier Karen-Anna Eggen, forsker ved Institutt for forsvarsstudier, til VG.

– Putins strategi nå er å overleve! I første rekke selv, og i andre rekke hans regime. Men det betyr ikke at han vil erkjenne feil eller gi etter. «Alt går etter planen», men det er uklart hvilken plan, sier Joakim Paasikivi, lærer ved den svenske Försvarshögskolan, til VG.

– Putin håper å dra ut krigen, slik at han kan få de nye styrkene på plass - og at de skal klare å snu det for ham. Men inntil da vil vi oppleve enda mer terror mot de ukrainske befolkningen. Det er ingen tegn til at Putin vil gi opp, selv om det det ser dårlig ut for ham nå, sier krigsforsker Ilmari Käihkö ved Aleksanteri-instituttet i Finland til VG.

Vil fjerne Zelenskyj

Karen-Anna Eggen tror altså at Putin fortsatt står på de målene han hadde da han satte i gang invasjonen den 24. februar.

– Jeg tror at den overordnede strategien består.

– Også fjerne regimet i Kyiv?

– Ja!

Eggen er likevel klar på at Putin har innsett at ting ikke har gått etter planen på slagmarken.

– Derfor har han måttet ta en del valg som han nok hadde ønsket å slippe, som mobilisering og nå militær unntakstilstand. Gradvis trapper han opp og forbereder befolkningen også retorisk på at de går inn i en krig. Det handler om at det på ingen måte har gått bra for Russland på slagmarken. Men det betyr ikke nødvendigvis at de kommer til å tape. Vi vet ikke effekten av mobiliseringen på sikt.

Karen-Anna Eggen sier at Putin «strammer skruen», både på hjemmebane og ved å eskalere konflikten i Ukraina ved ødelegge viktig infrastruktur på vei inn i den ukrainske vinteren.

KRIG: En russisk soldat fotografert på et ukjent sted i Ukraina. Bildet er frigjort av et russiske forsvarsdepartementet.

– På hjemmebane har han tillatt noe diskusjon, men han knebler aktivt de stemmene som blir for ytterliggående. Militærbloggerne, som egentlig støtter krigen, kan også bli et problem om de blir for kritiske.

– Jeg mener at tiltakene som Putin har gjennomført i høst, viser at han ikke har noen tanker om å gi seg. Sett fra Putins synspunkt er det ikke så dumt å tenke at tiden kan være til hjelp. Vinteren blir en test for oss alle. Det går veldig dårlig for russerne nå, men det igjen åpner opp for andre virkemidler. Mot Ukraina og sivile mål, og mot oss i form av aktivitet som skal skremme oss fra å gi mer støtte til Ukraina.

– Så du tror ikke at han tenker på å redde seg selv og sitt regime?

– Det må jo også ses i den sammenhengen, og i den forstand tar han de grepene som er nødvendige for å vise handlekraft. Fordi Putin har lagt så mange egg i samme kurv, handler det også om at regimet skal overleve, men jeg tror ikke Putin er særlig bekymret for sin egen posisjon i den forstand at han fremdeles kan stramme til hjemme og eskalere i Ukraina, sier Karen-Anna Eggen.

Kan Russland falle sammen?

Det tror derimot Joakim Paasikivi ved den svenske Försvarshögskolan.

– Putin har forandret krigsmålene flere ganger. I starten var det å bytte ut det nazistiske og narkomane styret i Kyiv, så til å stoppe «folkemordet» i Donbas - begge deler løgnaktig. Så innlemme de fire regionene i Ukraina ved en illegal annektering til å si at grensene er uklare ... Alt er veldig uklart.

– Hva mener du med at Putins strategi er å «overleve»?

– Da mener jeg alt fra den fysiske overlevelsen som individ til regimet, og til at Russland overlever som det landet det er i dag. Her finnes alle muligheter. Jeg synes det er vanskelig å se for seg at Putin skulle kunne bli sittende som president etter et tap i Ukraina. Hvis Russland taper skikkelig, er det også en risiko for landets sammenbrudd. Det er en del republikker som gjerne vil løsrive seg fra den russiske føderasjonen. Dessuten vil den økonomiske situasjonen bli verre. Det blir økt avhengighet til Kina, og der er Kina den sterke part. De kommer til å utnytte Russland.

– Er Putin desperat?

– Jeg vil ikke bruke ordet desperasjon. Kanskje er han kald og rasjonell. Men det gjør ingen forskjell. Resultatet blir det samme. Jeg ser ingen muligheter for at Russland skal nå sine krigsmål og kalle det for en seier. Det eneste måtte være om Putin klarer å splitte Europa og gjøre Ukraina svakt ved å ødelegge sivil infrastruktur - og så nå fram ved forhandlingsbordet og få beholde annekterte områder. Men jeg tror ikke det er noen mulighet for det. Jeg tror verken Ukraina eller Vesten vil gå med på det, sier Joakim Paasikivi til VG.

Vinteren eller våren?

Krigsforsker Ilmari Käihkö sier at 300.000 mobiliserte er «enorme mengder soldater», men problemet er at de ikke er tilgjengelige ennå.

– Det vil gå minst til vinteren før de kan etablere nye enheter, kanskje til våren. Så skal de kaste inn hundretusentalls soldater for å snu krigen.

– Nå forventer russerne tilbakeslag i Kherson, og den militære situasjonen er dårlig. De setter sin lit til de mobiliserte. Men dårlig lederskap, dårlig utstyr - og ikke minst dårlig moral blir et problem. Og dårlig strategi. Det russiske militæret har strukturelle problemer som de nye styrkene kan gjøre enda verre.

Käihkö frykter derimot at Russland kan fortsette sin terror mot ukrainske sivile i lang tid - gjennom å ødelegge kraftstasjoner og annen viktig infrastruktur.

– Det er snakk om at de har fått 2300–2400 iranske droner, noe som teoretisk skulle bety at de kan fortsette med disse angrepene i lang tid. Det kan ha betydning på den ukrainske befolkningen, men ikke på krigen i seg selv.

– Får dronebombingen den ønskede effekt for Putin?

– Han forsøker å få Ukraina på knærne, slik at politikerne gir etter. Til nå har slik terror hatt motsatt effekt på ukrainerne - samtidig som det har gitt mer støtte fra Vesten.