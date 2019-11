AVSKOGING: Store deler av regnskogen er ødelagt langs veien til Bujang Raba på Sumatra i Indonesia. Avskoging skjer i stor skala i landet. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Regnskogfondet: Over halvparten av de gjenværende regnskogene er ødelagt

En ny gjennomgang som Regnskogfondet har gjort av gjenværende regnskogområder, viser at over halvparten av skogene er helt eller delvis ødelagt.

Slik regnskog, ofte kalt degradert skog, er mer utsatt for avskoging enn uskadet regnskog.

Generalsekretær Øyvind Eggen i Regnskogfondet mener det skjuler seg en kommende katastrofe bak de nye avskogingstallene.

– Selv der skogdekket ser grønt og tett ut på satellittbilder, kan det ha skjedd store skader, sier han.

Øker risikoen for tørke og brann

Degradert skog er vanskelig å oppdage fordi kronverket fortsatt er grønt, men løvverket under tynnes ut, og skogen holder dårligere på fuktighet. Det fører til at færre arter kan leve i området, at skogen blir tørrere og mer sårbar for tørke, brann og menneskelige inngrep.

Degradering, som ofte skjer gjennom hogst av enkelttrær, bygging av små veier eller andre inngrep, er dermed ofte et skritt på veien mot full avskoging.

Eggen i Regnskogfondet mener tallene gir grunn til å slå alarm.

– Disse tallene bør mobilisere til handling for å stanse videre degradering og stanse alle nye inngrep i intakt skog, sier han.

– Ikke for sent

Mange av brannene som herjet i Amazonas denne høsten, var nettopp i mer lettantennelig og ødelagt skog.

Regnskog som ikke er ødelagt, tar ikke like lett fyr som helt eller delvis ødelagt skog.

Eggen frykter flere, større og mer langvarige branner i fremtiden om ikke ødeleggelsene stanser. Han tror ikke det er for sent.

– Flere av verdens regnskoger nærmer seg et vippepunkt der ødeleggelsene blir umulig å stanse, men vi er ikke der ennå, sier han.

Økende avskoging

Brasil har den største sammenhengende regnskogen i verden. Her har avskogingen økt kraftig under landets høyrepopulistiske president Jair Bolsonaro.

Avskogingen i den brasilianske delen av Amazonas har økt med nesten 30 prosent i år sammenlignet med i fjor, ifølge en rapport den brasilianske romforskningsorganisasjonen INPE la fram i forrige uke.

De nye tallene som viser hvor stor del av den gjenværende skogen som er ødelagt, blir presentert på en stor konferanse i Oslo onsdag i forbindelse med at Regnskogfondet fyller 30 år. På konferansen deltar blant annet statsminister Erna Solberg (H) og den britiske artisten Sting.

