Politiet: Flere personer knivstukket i Nederland

Flere personer er skadet etter knivstikking i en populær handlegate i den nederlandske byen Haag, opplyser politiet. Gjerningspersonen er fortsatt på frifot.

– Vi leter etter en mann på rundt 45 til 50 år med svart krøllete hår. Han har på seg et skjerf og en grå joggedress, skriver politiet på Twitter.

Knivstikkingen skal ha skjedd i Grote Markstraat, men omstendighetene rundt hendelsen er fortsatt uklare. På grunn av Black Friday er det svært mange mennesker i handlegaten.

Politiet har sperret av et stort område rundt Hudson’s Bay, men kan ikke bekrefte at knivstikkingen skjedde i denne butikken, skriver den nederlandske avisen De Telegraaf.

Avisen skriver videre at det ikke er klart hva som har skjedd, men at en anonym kilde opplyser at det virker som om ofrene er helt tilfeldige. Dette er ikke bekreftet.

Publisert: 29.11.19 kl. 20:46 Oppdatert: 29.11.19 kl. 21:01

