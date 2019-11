STUDENT I TOKYO: Ingrid Martinussen ble fengslet i Japan 20. november. Foto: Privat

Ingrid (32) fengslet i Japan

Den kvinnelige studenten Ingrid Martinussen har sittet fengslet i Tokyo siden 20. november. Familien er bekymret for helsen hennes. John Christian Elden bistår Martinussen og betegner saken som en misforståelse.

Oppdatert nå nettopp

– Vi kan bekrefte at en norsk borger er fengslet i Japan. Vi yter konsulær bistand på vanlig måte, blant annet gjennom besøk i fengselet, sier pressevakt Ane Lunde i UD til VG.

Av hensyn til taushetsplikten har de ikke mulighet til å gi ytterligere opplysninger om saken.

Avtroppende leder for studentorganisasjonen ANSA i Tokyo, Stian Šmakić Sopp, sier at det dreier seg om 32 år gamle Ingrid Martinussen, som er student ved Sophia University i byen.

Fredag ble varetektsfengslingen forlenget med ytterligere ti dager. John Christian Elden er bistandsadvokat for Ingrid Martinussen og familien.

VG kjenner til at hun skal være anklaget for å ha mottatt en pakke som inneholdt narkotiske stoffer. Det er uklart nøyaktig hva innholdet i pakken var. Elden forteller at det fremstår som uklart når pakken var sendt, hvor den var sendt fra og hvem pakken var til.

– Vi har jobbet med saken i dag, og er i kontakt med japanske myndigheter. Foreløpig prøver vi å samle opplysninger om hva anklagen egentlig gjelder. Vi håper misforståelsen snart blir oppklart, og at hun blir løslatt, sier Elden til VG.

Sopp sier han mottok en samtale fra kvinnens søster 26. november, med informasjon om at den kvinnelige studenten hadde blitt arrestert av politiet 20. november.

Kvinnen skulle ifølge Sopp ha planlagt å stille som styremedlem på studentorganisasjonens landsmøte 8.–9. november.

Hun dukket imidlertid ikke opp, og svarte heller ikke på meldinger i sosiale medier, forteller han.

BROR: Ingrid Martinussens bror, Bjarne Martinussen. Foto: Privat

–Veldig bekymret

Kvinnens bror, Bjarne Martinussen (35), forteller at familien ble kontaktet av den norske ambassaden i Tokyo 22. november.

De fikk da beskjed om at kvinnen hadde blitt fengslet på grunn av en pakke som ble stoppet i tollen.

– Mamma og pappa er veldig bekymret for helsen hennes. Vi har ikke fått kommunisere med henne.

Avtroppende ANSA-leder Stian Šmakić Sopp sier at han har vært i dialog med en annen utenlandsk student, som angivelig ble fengslet i forbindelse med samme sak 12. november.

Kvinnen, som skal være en venn av Martinussen, ble ifølge Sopp pågrepet på flyplassen. Hun skal ha blitt sluppet fri samme dag som den norske studenten ble fengslet.

Ifølge Sopp skal kvinnen ha reagert på politiets avhørsmetoder og forholdene i fengselet.

På grunn av disse beskrivelsene, er familien til Martinussen svært bekymret for hvordan datteren blir behandlet mens hun sitter fengslet.

– Det er skremmende. Man blir jo veldig bekymret av å høre sånne ting, sier Bjarne Martinussen.

Sopp jobber nå for fullt med å engasjere en privat advokat som kan representere den kvinnelige studenten.

Publisert: 30.11.19 kl. 10:02 Oppdatert: 30.11.19 kl. 17:04

