Politirapport: 14 mistenkte i storsvindel i Telenor-bank i Pakistan

Minst 14 personer er mistenkt for å ha svindlet til seg et beløp tilsvarende til sammen 30 millioner norske kroner fra Telenor Microfinance Bank i Pakistan, viser politirapport.

Den mistenkte svindelen har pågått fra og med februar 2017 og fram til nå, viser en pakistansk politirapport som VG har fått tilgang til. Rapporten er datert til slutten av november.

Politiet mener i likhet med Telenor at både ansatte i banken og eksterne aktører er involvert i bedrageriet.

Blant de ansatte som har vært involvert er en filialsjef og flere bankfunksjonærer.

Ifølge rapporten har de lurt til seg pengene gjennom å opprette falske lånetakere og falske og ufullstendige lånesøknader, som de i samarbeid med hverandre hadde godkjent og innvilget.

Politiet mener også at noen av de mistenkte har misbrukt innloggingen til sine overordnede for å få tilgangene de trengte for å gjennomføre svindelen.

Til sammen har politiet, sammen med en intern granskningskommisjon selskapet opprettet etter at de fattet mistanke om svindelen, funnet til sammen 1638 falske lånesøknader.

– På denne måten har de svindlet seg til 514 millioner pakistanske rupi (om lag 30 millioner norske kroner, journ. anm), skriver politiet.

– Opptrådt som organiserte kriminelle

Politiet mener operasjonen ser ut til å ha vært omfattende.

– De mistenkte har opptrådt som en organisert kriminell gruppe, og påført selskapet betydelige økonomiske tap, skriver politiet.

– Det har også ført til at andre som faktisk har hatt behov for finansiering, ikke fikk det.

VG forsøkte fredag flere ganger å komme i kontakt med hovedetterforskeren i saken. Henvendelsene er foreløpig ikke besvart.

Det er uklart om det er tatt ut siktelser eller tiltaler mot de involverte, som i dokumentet VG har sett kun omtales som «mistenkte».

– Uakseptabelt

Telenor ASA har tidligere bekreftet overfor VG at de har opprettet en granskningsgruppe som har sett på saken siden oktober i år.

De ville ikke si noe konkret om beløp eller antall mistenkte, men betegnet det som har skjedd som «uakseptabelt».

– Vi kan bekrefte at det har vært svindel i Telenor Microfinance Bank. Det har foregått et samarbeid mellom personer som har jobbet i banken og folk utenfor banken, for å svindle både banken og deres lånekunder, sa kommunikasjonsdirektør Gry Rohde Nordhus i Telenor ASA til VG.

GRANSKER PAKISTAN-SVINDEL: Tone Skuterud, leder for Telenor ASAs internrevisjon og granskning (t.h) og kommunikasjonsdirektør Gry Rohde Nordhus. Foto: Trond Solberg

– Dette er fullstendig uakseptabelt for oss. Derfor har vi nedsatt en granskningsgruppe som skal se på omfanget av denne svindelen og forsøke å forstå hvordan dette kunne skje, la hun til.

VG har vært i kontakt med Telenor, som ikke har anledning til å kommentere opplysningene sent fredag kveld. De henviser til sine tidligere uttalelser.

Telenor er tungt inne som teleleverandør i Pakistan, der de ifølge egne nettsider har over 43 millioner mobilabonnenter. Nylig gikk de ut med en avisannonse der de beklaget overfor det pakistanske folk etter at ytre høyre-gruppen SIAN tente på en koran i Kristiansand.

Telenor Microfinance Bank eies av Telenor Group og Ant Financial, og er en betydelig aktør innen mikrofinans i Pakistan. Den ble stiftet i 2006, da under navnet Tameer Microfinance Bank.

Hovedkontoret er i Karachi, men selskapet har filialer over hele Pakistan. Den norske staten eier via Nærings- og fiskeridepartementet 53,97 prosent av Telenor ASA.

