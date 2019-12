Brite løslatt ved en feil – kidnappet og voldtok barn og kvinner

Joseph McCann (34) ble tidligere i år løslatt fra fengsel ved en feiltagelse. Det ble starten på en serie groteske voldshandlinger og voldtekter.

I løpet av to uker i april og mai ble elleve kvinner og barn angrepet av den Joseph McCann. Fredag ble den britiske mannen funnet skyldig i 37 tiltaleposter i domstolen «The Old Baily» i London.

Han risikerer nå livstid i fengsel. Det tok juryen bare seks timer å finne 34-åringen skyldig.

Den omfattende tiltalen involverer blant annet voldtekter av en elleve år gammel gutt og en 71 år gammel kvinne. Flere av ofrene ble kidnappet på gaten og holdt fanget over en periode, mens de ble utsatt for seksualisert vold.

– Denne saken er en av de mest sjokkerende jeg noen gang har jobbet med. For ofrene ble alt gjort verre ettersom McCann tvang dem til å gjenoppleve prøvelsene de har vært igjennom, fordi han nektet å erklære seg skyldig. Dette til tross for de overveldende bevisene mot ham, sier etterforskningsleder Katherine Goodwin i en pressemelding fra britisk politi.

DOMFELT: Joseph McCann ble fredag funnet skyldig i 37 tiltaleposter, som omhandler en serie med voldshandlinger og voldtekter mot kvinner og barn. Foto: BRITISK POLITI

McCann har nektet å stille i rettssalen mens rettssaken har pågått.

– Hans feighet står i sterk kontrast til det motet til dem han kidnappet og angrep har vist, og vi må aldri glemme deres viktige rolle for at han nå er dømt, sier Goodwin i pressemeldingen.

Kidnappet og voldtatt

Serien med voldshendelser og voldtekter startet i Watford utenfor London natt til 21. april, da en 21 år gammel kvinne ble kidnappet og voldtatt.

NEKTET OPPMØTE: Her er en rettstegning som ble laget under en rettshøring mot Joseph McCann tidligere i år. 34-åringen nektet også da å møte i retten, men gikk med på å stille over videolink fra fengselet. Foto: Elizabeth Cook / PA Wire

Fire dager senere – 25. april – kidnappet 34-åringen to nye kvinner, som ble holdt fanget og utsatt for voldtekter. Kvinnene klarte å rømme etter å ha slått ham i hodet med en vodkaflaske.

Dette ble starten på en massiv politijakt etter McCann. Overvåkningsbilder fra et hotell ble offentliggjort i håp om at publikum kunne hjelpe etterforskerne med å få stoppet den livsfarlige voldtektsmannen.

HOTELL MED OFRENE: Ifølge politiet skal Joseph McCann ha forsøkt å sjekke inn på et hotell i Watford med de to kvinnene han hadde kidnappet. Dette skjedde bare minutter før kvinnene klarte å rømme. Foto: BRITISK POLITI

Dramatisk døgn i Manchester

Ifølge avisen The Guardian skal 34-åringen ha «ligget lav» og skjult seg for politiet i dagene som fulgte.

5. mai kom politiet igjen på sporet av ham etter at en kvinne fra Manchester ringte til nødtelefonen. I løpet av denne dagen ble syv kvinner og barn angrepet av McCann, flere av dem ble holdt fanget og voldtatt.

Etter å ha kidnappet to tenåringsjenter om ettermiddagen 5. mai, ble McCann oppdaget av en politipatrulje – og en flere timer intens jakt startet.

STOR ETTERFORSKNING: Politiet har avhørt hundrevis av vitner og gjennomgått timevis med overvåkningsbilder i etterforskningen mot Stephen McCann, som er avbildet i en buss mens han var på rømmen. Foto: BRITISK POLITI

Først kolliderte 34-åringen bilen han kjørte, og måtte fortsette flukten til fots. Kollisjonen førte til at de to jentene kom uskadet fra hendelsen, ifølge politiets pressemelding.

Det ble satt opp veisperringer flere steder. McCann ble senere oppdaget i baksetet i en taxi, som politiet fikk stoppen. Men 34-åringen kom igjen seg unna til fots.

Tatt i toppen av et tre

Én time senere ble McCann oppdaget av et politihelikopter. Han befant seg da i toppen av et tre. Etter fem timer med forhandlinger – klokken 02.36 natt til 6. mai – valgte 34-åringen å overgi seg.

Saken mot serievoldtektsmannen har på ny reist debatt om mangelfulle rutiner rundt prøveløslatelser i Storbritannia, skriver The Guardian, som setter saken i sammenheng med prøveløslatelsen London Bridge-terroristen Usman Khan.

McCann, som har et langt rulleblad, ble i 2008 dømt for et brutalt hjemmeran. Han ble da dømt til en såkalt IPP-dom, som kan sammenlignes med en forvaringsdom (fengsel på ubestemt tid) i Norge.

PÅGREPET: Etter fem timer med forhandlinger gikk serievoldtektsmannen med på å overgi seg. Her blir Joseph McCann filmet med brystkamera festet på uniformen til en av politibetjentene på stedet. Foto: BRITISK POLITI

Skulle ikke blitt løslatt

2008-dommen han ble idømt var forvaring med en minstetid på fengsel i to og et halvt år, men han ble først løslatt i 2017 – og da med en prøvetid på ti år.

Bare noen måneder etter løslatelsen ble McCann tatt for et innbrudd, og ble senere dømt til tre og et halvt år i fengsel. Etter å ha sonet halvparten av dommen, ble han løslatt i februar i år, uten en nærmere vurdering.

Men på bakgrunn av premissene i 2008-dommen, skulle han ha forblitt i fengsel, ifølge The Guardian.

Det britiske justisdepartementet har allerede slått fast at McCann ikke skulle ha blitt løslatt.

Fengselsdirektøren: Uforbeholden beklagelse

Den britiske fengselsdirektøren, Dr. Jo Farrar, beklager feilen som ble gjort da McCann ble løslatt.

– Dette var fryktelige handlinger, og våre tanker og sympati går til ofrene og deres familier. Vi erkjenner at det er blitt gjort feil og vi beklager uforbeholdent for vår del av dette. Vi er forpliktet til å gjøre alt vi kan for å lære av denne forferdelige saken, sier Farrar til The Guardian.

Kritikerne peker på kutt i budsjetter og et system under et voldsomt press som årsak til feilene som er blitt begått.

