Nordmann skutt i Brasil: – Uvirkelig at faren min er blitt skutt

Det var Tor Reidar Løvhaugen (72) fra Elverum som ble skutt under et ran ved en restaurant i Brasil onsdag kveld.

Hendelsen fant sted sør for turistbyen Natal, da to menn gikk mot bordene ved restauranten og ranet til seg verdisaker fra gjestene.

Et overvåkningskamera fanget opp ranet, og viser hvordan norske Tor Reidar Løvhaugen kaster en stol mot en av ranerne – noe som fører til at raneren avfyrer skudd mot Løvhaugen.

I et intervju med Østlendingen forteller Løvhaugens datter, Lill Mailen Løvhaugen, at han ble truffet i hofta.

– Han ble sendt til sykehus, der kula ble operert ut av setemuskelen. Det gikk bra, og han er ute av sykehuset nå. Omstendighetene tatt i betraktning går det bra med ham. Han er ved godt mot, sier hun.

Fikk høre om det i media

Datteren forteller til avisen at Løvhaugen reiste på ferie til byen Buzios, hvor familien har en leilighet, i starten av november.

– Det er helt surrealistisk og uvirkelig å tenke på at faren min er blitt skutt, sier hun til Østlendingen.

De to ranerne forlot stedet etter hendelsen, og ingen er så langt pågrepet i saken.

Utenriksdepartementet (UD) bekrefter til VG at de er kjent med at en norsk borger ble utsatt for en voldshendelse i Brasil.

Ifølge avisen Tribuna Do Norte blir hendelsen etterforsket som drapsforsøk.

Publisert: 07.12.19 kl. 17:30 Oppdatert: 07.12.19 kl. 17:44

