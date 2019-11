HENTET HJEM: Den IS-mistenkte kvinnen og de fire barna som nå er hentet hjem til Tyskland bodde ifølge anonyme kilder til DPA i al-Hol-leiren, der også flere norske kvinner og barn sitter. Bildet er fra da VG besøkte leiren i oktober. Foto: Harald Henden

Tyskland har hentet IS-mistenkt kvinne og barna hennes

Det er første gang Tyskland henter hjem en IS-mistenkt person fra Syria.

Tre av barna er kvinnens egne, mens det fjerde er ei to år gammel jente med amerikansk statsborgerskap som kvinnen har tatt vare på.

Kvinnen og barna ankom Frankfurt lufthavn lørdag kveld etter å ha blitt satt på et fly i Arbil i Nord-Irak. De har tidligere befunnet seg i Nord-Syria, opplyser tysk politi.

Anonyme kilder sier til nyhetsbyrået DPA at de har vært fanget i al-Hol-leiren, der det også befinner seg norske kvinner og barn. Den norske regjeringen har så langt avvist å hente dem hjem.

Flere tyske IS-mistenkte stilt for retten

Det er politiet i delstaten Hesse som nå overtar saken mot den 30 år gamle tyske kvinnen. Hun er mistenkt for å ha deltatt i en terrororganisasjon og for omsorgssvikt, opplyser en talsmann for statsadvokaten i Frankfurt. Det er foreløpig ikke utstedt noen arrestordre mot kvinnen.

Flere andre mistenkte IS-medlemmer er blitt stilt for retten i Tyskland, men de har enten kommet tilbake ved egen hjelp eller blitt deportert fra et annet land enn Syria.

Tyskland har tidligere hentet hjem barn uten foreldre fra fangeleirene i Nord-Syria. Også Norge har hentet hjem fem foreldreløse barn fra al-Hol-leiren etter at de ble funnet av Aftenpostens journalister.

