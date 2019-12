AVLA ED: De fire jusprofessorene vitnet i justiskomiteen i Representantenes hus onsdag. Foto: JIM LO SCALZO / EPA

Jusekspert om riksrett: – Trump må holdes ansvarlig

NEW YORK (VG) Tre juseksperter mener det er åpenlyst at Donald Trump bør stilles for riksrett. Den fjerde hevder grunnlaget er syltynt.

Riksrettsgranskingen av USAs president gikk i dag inn i en ny fase. Justiskomiteen i Representantene hus, som skal ta stilling til om Trump bør stilles for riksrett, holdt sin første høring.

Fire eksperter var innkalt for å forklare seg om grunnlovens definisjon av riksrett og hvorvidt Trumps handlinger oppfyller disse kravene.

USAs grunnlov slår fast at en president kan stilles for riksrett for forræderi, bestikkelser eller kriminalitet eller forseelser knyttet til misbruk av politisk makt.

Tre professorer innen jus og konstitusjonell rett var kalt inn av Demokratene, som leder komiteen, mens én var utpekt av Republikanerne.

– Misbrukt embetet

Jusprofessor ved Harvard, Noah Feldman, var krystallklar på at det er riktig å stille Trump for riksrett.

– Helt konkret har president Trump misbrukt sitt embete gjennom en korrupt oppfordring til president Volodymyr Zelenskyj om å kunngjøre etterforskninger av hans politiske rivaler for å oppnå personlige fordeler, inkludert presidentvalget i 2020, sier Feldman.

Han fikk støtte fra fra Pamela Karlan, jusprofessor ved Stanford University.

– Grunnlovens beskrivelse av handlinger som bør føre til riksrett viser at essensen i en slik handling er en presidents valg om å ofre nasjonens interesser til fordel for egne, private formål, sa Karlan.

Dersom presidenten ba om en etterforskning av Biden for å fremme egne interesser, vil det tilsvare en bestikkelse, sa professoren.

– Hvis vi skal beholde troen på grunnloven og republikken vår, må president Trump holdes ansvarlig.

TYDELIG: Jusprofessor Pamela Karlan argumenterte for at Trump bør stilles for riksrett. Foto: REUTERS

Jusprofessor Michael Gerhardt mener Trump er skyldig i bestikkelser, maktmisbruk, i å hindre rettens gang og i å hindre Kongressen å gjennomføre granskingen. Han hevdet Trumps oppførsel er verre enn noen annen president.

– Hvis ikke Kongressen stemmer for riksrett i dette tilfellet, har riksrettsgranskingen mistet all mening, sa Gerhardt, og viste til at grunnloven søkte å hindre etableringen av en kongelignende makt i USA.

– Ingen, ikke engang presidenten, er utenfor grunnlovens og våre lovers rekkevidde, sa Gerhardt.

Fakta om amerikansk riksrett * Den amerikanske riksretten er en domstolsaktig prosess som har i oppgave å behandle anklager mot høytstående tjenestemenn, statsråder, dommere og presidenter. * USAs grunnlov slår fast at en president kan stilles for riksrett for forræderi, bestikkelser eller kriminalitet eller forseelser knyttet til misbruk av politisk makt. * Med et simpelt flertall kan Representantenes hus sørge for tiltale mot en president. For øyeblikket har Demokratene flertall i Huset. * Så skal det to tredels flertall til i Senatet for å dømme presidenten. Sikres flertallet, blir presidenten avsatt. For øyeblikket er det Republikanerne som har flertall i Senatet. * I 1974 trakk president Richard Nixon seg før han ble stilt for riksrett etter Watergate-skandalen. * I 1999 ble president Bill Clinton frifunnet i riksretten for mened i forbindelse med forholdet til Monica Lewinsky mens hun var praktikant i Det hvite hus. * USAs første riksrettssak fant sted i 1868 mot president Andrew Johnson. Han ble også frifunnet. Kilde: NTB

– Tynne bevis

Jusprofessor Jonathan Turley, det eneste vitnet som er er kalt inn av Republikanerne, var uenig med kollegene. I sterke ordelag advarte han mot å stille Trump for riksrett.

Turley mener saken bygger på en håndfull vitner, ufullstendige bevis og et og et urealistisk tidsskjema.

– Hvis Huset fortsetter utelukkende med de ukrainske anklagene, ville denne riksrettssaken utmerke seg blant riksrettssaker i moderne tid som den med den korteste granskingen, tynneste bevisene og det snevreste grunnlaget for å stille en president for riksrett.

Turley mener det ikke er bevist at Trump er skyldig i en bestikkelse. Dersom det var bevist ville det kunne ført til riksrett, vedgikk han.

SKILTE SEG UT: Jonathan Turley var uenig med de tre andre jusekspertene som vitnet i Representantenes hus onsdag. Foto: BRENDAN SMIALOWSKI / AFP

Turley innledet med å argumentere for sin uavhengighet og viste blant annet til at han har kritisert Trump for å ta opp en Biden-etterforskning med Ukraina.

– Jeg er ikke en tilhenger av Trump. Jeg stemte mot ham i 2016 og har tidligere stemt på Clinton og Obama.

Han tok heller ikke Trump i forsvar.

– Dere er sinte. Presidenten er sint. Mine republikanske venner er sinte. Mine demokratiske venner er sinte, sa Turley, og fortsatte:

– Vi er alle sinte, og hvor har det brakt oss? Vil en skjødesløs riksrett føre til at vi blir mindre sinte? Vil det bare oppmuntre galskapen til å følge enhver fremtidig administrasjon?

Avviste argument

Blant argumentene for riksrett er at Trump ba et annet land, Ukraina, etterforske Trumps politiske motstander Joe Biden.

Demokratenes advokat spurte om det har noen betydning at en slik etterforskning aldri ble gjennomført. Dette er et hyppig brukt argument blant Republikanerne.

Karlan og Feldman svarte at det er oppfordringen til en bestikkelse som rammes av bestemmelsene om riksrett. Ekspertene opplyste også at grunnlovens definisjon av en forbrytelse ikke krever at det er en straffbar handling.

Klar konklusjon

Etterretningskomiteen i Representantenes hus, som ledes av Demokratene og som inntil nå har stått i spissen for riksrettsgranskingen, har skrevet en rapport som argumenterer for at Trump misbrukte embetet sitt i Ukraina-saken.

Det er opp til justiskomiteen å ta stilling til eventuelle tiltaler som Representantenes hus skal stemme over. Deretter er det opp til det andre kammeret i Kongressen, Senatet, å gjennomføre en riksrett.

