OPPGITT: USAs president Donald Trump sier onsdag at han er svært oppgitt over demokratene i Kongressen. Foto: ALEX WONG / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Trump truer med å suspendere Kongressen og tvinge gjennom nominasjoner

USAs president truer med å tvinge både Senatet og Representantenes hus til å midlertidig stenge ned. I en slik periode kan Trump selv fylle viktige, offentlige stillinger.

Under sin daglige pressekonferanse om coronakrisen i USA, gikk president Donald Trump onsdag hardt ut mot demokratene.

Han anklager dem for å stikke kjepper i hjulene for prosessen med å få godkjent nye dommere og andre viktige stillinger. Det er Kongressen som formelt må godkjenne personene presidenten velger til slike stillinger.

– Senatet bør stemme for de jeg velger, de hindrer meg i å utføre min makt. Vi trenger folk, og nå enda flere enn før, og de hindrer meg, sier Trump på plenen utenfor Det hvite hus.

Her kunngjør han at han, dersom de ikke hører på advarselen hans og kommer til Washington for å stemme, vil ta i bruk en myndighet som ingen amerikansk president tidligere har tatt i bruk: Makten til å midlertidig oppheve Kongressen.

Den amerikanske presidenten har muligheten til å gjøre dette dersom Representantenes hus og Senatet ikke selv blir enige om en formell pause.

Dersom den amerikanske kongressen er opphevet, har den amerikanske presidenten rett til å utnevne enkelte stillinger uten å gå via Kongressen, skriver New York Times.

– De har blitt advart nå, og hvis de ikke godkjenner det, kommer vi til å gå denne veien. Det vil mest sannsynlig bli utfordret i retten, og så får vi se hvem som vinner, svarte Trump da han ble spurt om når dette eventuelt skulle skje.

Ifølge nyhetsbyrået Reuters kan en slik prosess ta flere måneder.

På grunn av coronaviruset møtes ikke lenger Representantenes hus eller Senatet til offisielle samlinger i Capitol-bygningen i Washington D.C., men de er fortsatt i drift via en såkalt «pro forma»-økt, skriver Washington Post.

– Denne praksisen med å forlate byen mens de gjennomfører falske pro forma-økter er en forsømmelse av deres ansvar det amerikanske folk ikke har råd til under denne krisen. Det er svindel, det de holder på med, raste Trump.

Trump hevder at 129 personer han har utnevnt til viktige stillinger «sitter fast i prosessen», og at demokratene i Kongressen haler ut tiden og bruker flere år på å stemme over å få dem godkjent.

Ifølge Washington Post skyldes imidlertid flere av de ledige stillingene i det offentlige USA at Trump ikke har valgt noen til å fylle dem. Flere av de han har valgt, har ikke fått noen dato for avstemning og høring i Senatet – der republikanerne har flertall.

En talsperson for republikaneren Mitch McConnell, som er flertallsleder i Senatet, sier til nyhetsbyrået Reuters at han har snakket med presidenten.

Han sier de vil prøve å finne en måte å raskt godkjenne de utnevnelsene som anses som viktige under coronapandemien, men at de er avhengige av godkjennelse fra demokratenes leder i Senatet Chuck Schumer.

Publisert: 16.04.20 kl. 02:01 Oppdatert: 16.04.20 kl. 02:44

