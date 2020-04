JOBBER MED SAKEN: Anthony Fauci og Donald Trump på pressekonferansen tirsdag der de begge kommenterte misforholdet av svarte blant coronaofrene. Foto: KEVIN LAMARQUE / REUTERS

Langt flere svarte amerikanere dør av corona

USA mangler nasjonal statistikk over hvordan coronaviruset rammer fordelt på rase og etnisitet, men ser at uforholdsmessig mange svarte amerikanere blir smittet, og en mye større andel svarte enn hvite dør av viruset.

Nå nettopp

Tallene fra amerikanske CDC på bekreftet smittede og dødsfall knyttet til coronapandemien ble frem til onsdag oppgitt etter alder og kjønn, ifølge Washington Post. Enkelte fylker og delstater har oppgitt rase og etnisitet, men dette gir ikke et komplett bilde.

– Svarte spesielt utsatt

Politikere, helsearbeidere og borgerrettsforkjempere har lagt press på helsemyndighetene for å få oppgitt statistikk også over rase og etnisitet. De har argumentert for at dette er nødvendig for å forstå hvordan covid-19 rammer svarte lokalsamfunn og for å kunne sikre at afrikansk-amerikanere og andre med annen hudfarge enn hvit får lik tilgang til både testing og behandling for coronaviruset.

les også USAs smittvernsjef ut mot Trumps strategi: – Jeg forstår ikke hvorfor vi ikke gjør det

– Vi vet at svarte amerikanere er spesielt utsatt. Dette handler om sosial, økonomisk og rasemessig rettferdighet. Hvordan én befolkningsgruppe behandles påvirker alle befolkningsgrupper i landet, sier Kristen Clarke som leder advokatkomiteen for borgerrettigheter (The Lawyers’ Committee for Civil Rights) ifølge Guardian.

I et brev til Helsedepartementet datert 6. april peker komiteen på at tilgang til covid-19-testing er spesielt avgjørende for svarte blant annet fordi systematisk rasisme og fordommer i helsesystemet skal ha ført til at svarte amerikanere har dårligere helsetilstand. Ifølge komiteen er de mer utsatt for astma, høyt blodtrykk og diabetes, tilstander som igjen gjør folk mer utsatt for alvorlige luftveiskomplikasjoner og død som følge av covid-19.

ADVOKAT: Kristen Clarke leder National Lawyers’ Committee for Civil Rights. Her på en høring om hatkriminalitet i Washington DC 9. april 2019. Foto: Zach Gibson / GETTY IMAGES/ AFP

De oppgir også at mørkhudede er mer utsatt for smitte, siden kun 20 prosent av svarte arbeidstagere har mulighet til å jobbe hjemmefra, mens rundt 33 prosent av hvite har det. I tillegg er svarte, og spesielt svarte kvinner, overrepresentert i lavlønnsyrker som barnepass og hjemmepleie.

Flere av lavlønnsyrkene som kategoriseres som «essensiell arbeidskraft» innebærer stor eksponering for smitte samtidig som de mangler helseforsikring og mulighet til å være hjemme fra jobb ved sykdom.

– En kolossal utfordring

Tirsdag kommenterte president Donald Trump dette misforholdet på pressekonferansen i Det hvite hus.

Under kan du se briefingen fra Det hvite hus tirsdag:

– Vi gjør alt i vår makt for å ta tak i denne utfordringen, og det er en kolossal utfordring. Det er forferdelig, sa presidenten og lovet tall i løpet at de nærmeste dagene. Han forsikret at problemstillingen var noe Anthony S. Fauci jobbet med.

Fauci er direktør for det amerikanske smitteverninstituttet (NIAID) og rådgiver for Trump.

På pressekonferansen sa han at krisen belyser hvor uakseptabelt misforholdet er.

les også Trump ville ikke la smittevernekspert svare på spørsmål: – Han har svart 15 ganger

– Nok en gang, med en situasjon som coronaviruset, blir de rammet uforholdsmessig hardt. Det handler ikke om at de blir hyppigere smittet, men om at når de blir smittet, fører deres underliggende medisinske tilstander dem til intensiven, sa Fauci da om minoriteter.

– Det er ingenting vi kan gjøre med det akkurat nå annet enn å prøve å gi afrikansk-amerikanere best mulig pleie for å unngå komplikasjoner, la han til.

Seks ganger høyere dødsrate

Onsdag la CDC fram noen tall basert på rase og etnisitet i sin ukentlige rapport. Ifølge NPR, et syndikat av offentlige radiostasjoner i USA, viser tallene fra 14 delstater i mars at én av tre (33 prosent) som må innlegges på sykehus med covid-19 er afrikansk-amerikanere. Dette til tross for at afrikansk-amerikanere kun utgjør 13 prosent av den amerikanske befolkningen.

45 prosent av dem som var så syke at de havnet på sykehus var hvite, selv om hvite utgjør hele 76 prosent av befolkningen. 8 prosent av de innlagte hadde opprinnelse i spansktalende land, ut fra en andel på 18 prosent av befolkningen.

En gjennomgang av tilgjengelig informasjon Washington Post publiserte tirsdag, viser at fylker der en majoritet av befolkningen er svart har tre ganger flere smittede og nesten seks ganger flere døde enn fylker der hvite er i flertall. Den er basert på info fra under et dusin delstater og noen flere fylker.

I Illinois utgjør svarte over halvparten av coronarelaterte dødsfall i delstaten, og i Chicago, hvor rundt 30 prosent av de bekreftet smittede er svarte, ifølge Chicago Sun Times, utgjør de angivelig hele 70 prosent av dødsfallene.

HELSEDIREKTØR: Illinois’ Ngozi Ezike med guvernør Pritzker i bakgrunnen på en pressekonferanse 30. mars. Foto: Ashlee Rezin Garcia/ Chicago Sun-Times / AP

– Det er vanskelig å gjøre opp for tiår, kanskje århundrer, med forskjellsbehandling i helsetilbudet for mørkhudede, sa Illinois-guvernør J.B. Pritzker på en pressekonferanse 5. april.

Også delstatens helsedirektør, doktor Ngozi Ezike, anerkjente at virusutbruddet fremhever det eksisterende raserelaterte misforholdet i helsetilbudet.

– Selv før denne pandemien jobbet vi kontinuerlig med å rette opp i ulikhetene som eksisterer i helsetilbudet i våre svarte og brune lokalsamfunn, og det arbeidet vil fortsette både nå og lenge etter at pandemien er overvunnet, sa Ezike søndag.

les også Det hvite hus om «optimistisk» scenario: Mellom 100.000 og 200.000 døde

Louisiana har fjerde flest covid-19-tilfeller i USA, og ifølge guvernør John Bel Edwards utgjør afrikansk-amerikanere litt over 70 prosent av coronadødsfallene i delstaten, melder Guardian.

Den samme prosentandelen av døde gjelder i Chicago by, der 30 prosent av befolkningen er svarte.

Diskriminering

Doktor Uché Blackstock som leder Advancing Health Equity, en gruppe som jobber for å fremme helsetilbud, sier til Guardian at måten myndighetene responderer på utbruddet også kan bidra til diskriminering.

Hun påpeker at de første retningslinjene for testing fra CDC da viruset først kom, prioriterte folk som hadde reist utenlands. Dermed ble mange av hennes pasienter fra lavinntekts-områder i Brooklyn og Queens ikke testet like raskt som hennes mer velstående hvite pasienter fra Manhattan som hadde råd til å reise.

Wisconsin-politiker David Bowen var den første representanten i delstatsforsamlingen som ble diagnostisert med covid-19.

– Når hvite lokalsamfunn blir syke, er vi i det svarte lokalsamfunnet i fare for å dø av den samme sykdommen. Uten tilgang til helsehjelp må vi ofte stille diagnose selv, sier Bowen til Guardian.

Folkehelseinstituttet i Norge har tall etter fødeland og rapporterer at per 5. april utgjorde folk født utenfor Norge 21 prosent av de meldte tilfellene av covid-19. Av disse igjen er det flest som har Somalia som fødeland. Av coronasmittede født i Somalia er det registrert 1016 tilfeller per 100.000. Totalt i Norge er det 105 tilfeller per 100.000 innbyggere i snitt.

Publisert: 10.04.20 kl. 07:16

Les også

Mer om Coronaviruset USA Sosialpolitikk Helsepolitikk

Fra andre aviser