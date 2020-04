BESKYTTER SEG: Et par i Mexico City brukte begge munnbind da de var ute i byen onsdag. Foto: ALFREDO ESTRELLA / AFP

Stadig flere land innfører maske-plikt - Trump anbefaler skjerf

Maske blir påbudt å bruke i offentligheten i stadig flere land - nå også i Europa. President Donald Trump anbefaler skjerf.

Nå nettopp

Østerrike, Tsjekkia, Slovakia og Bosnia-Hercegovina har allerede innført slike regler, ifølge en rekke medier.

Det har også blitt diskutert innført i Tyskland, men helseminister Jens Spahn ser ingen grunn til påbud om bruke av maske, melder Zeit.

WHO (Verdens Helseorganisasjon) har sågar advart om at masker gir en falsk trygghet og kan få folk til å droppe andre beskyttelsestiltak.

– Alle andre tiltak må gjennomføres uavhengig av bruk av munnbind, sa WHO-sjef Tedros onsdag, ifølge tyske Zeit.

– Jeg er fullt klart over at maske er et fremmedelement i vår kultur, sa den østerrikske kansleren Sebastian Kurz mandag etter at han fortalte at munnbind ville bli obligatorisk i supermarkeder og andre butikker.

les også Misforstått om smittevern

– Men det er en nødvendig skritt for at vi raskest mulig kan komme tilbake til normal-situasjon, sa Kurz.

New York Times skriver at nesten alle i Hong Kong begynte å bruke maske øyeblikkelig etter de første meldingene om smitte, og at dette var effektivt til å begrense viruset.

Blant de landene som har innført maske-påbud er - ifølge ulike internasjonale medier - Cuba, Israel, Taiwan, Usbekistan, Vietnam og Senegal, i tillegg til altså Østerrike, Slovakia, Tsjekkia og Bosnia-Hercegovina i Europa. I en rekke land, særlig i Asia, er det nærmest en selvfølgelig å bruke munnbind.

Washington Post melder at amerikanske helsemyndigheter vurderer å innføre maske-påbud for folk når de går ut i offentligheten. I et internt skriv fra det amerikanske folkehelseinstituttet står det at selv et enkelt munnbind kan redusere risikoen for overføring av smitten.

les også Vi må «slå ned», og ikke «bremse» coronaviruset

Donald Trump foreslo på sin pressekonferanse tirsdag at folk kan «bruke et skjerf» for å beskytte seg mot corona-viruset.

De gjeldende retningslinjene både i USA og mange andre land er at helsearbeidere og corona-syke må bruke masker.

Trumps corona-ekspert, Anthony Fauci, sier til CNN at han lener til å anbefale en langt bredere bruk av masker enn det som har vært vanlig til nå, men at han avventer at det er tilstrekkelig med masker tilgjengelig.

BBC skriver at eksperter likevel sier at det er avgjørende å holde den «sosiale avstanden» som er anbefalt, uavhengig av bruk av beskyttelse foran munnen.

Publisert: 02.04.20 kl. 18:22

Fra andre aviser