Hevder de ikke har smitte: Nord-Korea med strengere corona-tiltak

Nord-Korea hevder at coronaviruset ikke har nådd dem. Likevel vil de iverksette sterkere tiltak for å beskytte innbyggerne sine.

Det melder landets statlige nyhetsbyrå KCNA.

Uttalelsen kommer etter et møte i det styrende partiets sentralkomité lørdag, skriver Reuters. Her ble de enige om å gå grundigere til verks for å beskytte livene og sikkerheten til sine innbyggere under den globale coronapandemien.

– Det har vært umulig å fjerne faren for virussmitte på kort tid, og et slikt miljø kan skape hindringer i vår kamp og fremgang, står det i en uttalelse hos KCNA, gjengitt av det sørkoreanske nyhetsbyrået Yonhap.

Nord-Korea hevder at det så langt ikke finnes coronasmitte i diktaturet. Ifølge leder Kim Jong-un skyldes den «stabile anti-epidemiske situasjonen» at de tidlig iverksatte nødtiltak i «toppklasse».

Det sørkoreanske nyhetsbyrået Yonhap skriver at Nord-Korea har stengt grensen sin mot Kina, og at de også har innført flere reiserestriksjoner.

Fra utsiden sås det imidlertid tvil om Nord-Koreas tall. Er det virkelig mulig at landet ikke har ett eneste tilfelle av coronasmitte?

Til New York Times sier Dr. Kee B. Park, som jobber ved det medisinske fakultetet ved universitet Harvard at en av forklaringene kan være at landet rett og slett ikke vet hvordan de skal påvise smitten.

– Det kan hende de har tilfeller, men de vet ikke hvordan de skal oppdage det. Derfor kan de si at de ikke har bekreftede tilfeller, sier han.

Seo Jae-pyoung, som leder avhopperforeningen Association of North Korean Defectors, sier til avisen at regimet «helt klart» lyver, og at han har hørt fra kontakter i landet at det også har forekommet coronarelaterte dødsfall.

– Det siste regimet vil ha er kaoset som kan bryte ut når nordkoreanere innser at folk dør av en epidemi det ikke finnes en kur for, sier han.

