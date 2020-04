KONKURRENTER: President Donald Trump og Joe Biden,(t.h.) vil begge styre USA i neste presidentperiode. Her hilser de på hverandre under innsettelsen av Trump, sammen med president Barack Obama. Foto: Lucy Nicholson / Reuters

USA-eksperter: Coronakrisen gir større håp for Joe Biden

Demokratenes presidentkandidat Joe Biden får nå støtte både fra sin tidligere sjef Barack Obama og eks-rivalen Bernie Sanders. Men hva skal til for å slå Donald Trump? Og hvordan påvirker coronaviruset valgkampen?

VG har spurt norske USA-eksperter om hvordan de tror den amerikanske presidentvalgkampen vil fortone seg i tid hvor et livsfarlig virus tar menneskeliv og truer verdensøkonomien.

– Det synes helt klart at covid-19-krisen øker sjansene for Joe Biden. Og de blir enda større om virus-dramaet fører til en økonomisk krise i gigantisk skala, sier statsviter og USA-kjenner Asle Toje til VG.

– Håndteringen av covid-19 er en betydelig utfordring for president Trump, og det ser man klart ved at han nå i kjent stil legger skylden andre ved å angripe Verdens helseorganisasjon, fortsetter han.

Da Bernie Sanders i forrige uke gikk ut og støttet Joe Biden som Demokratenes presidentkandidat, og ba sine tilhengere om å gjøre det samme, var det mange i den demokratiske ledelsen som pustet lettet ut.

Tidligere president Barack Obama har i det lengste ventet med å peke på sin tidligere visepresident, men i helgen gikk også han ut og stilte seg helhjertet bak.

Ifølge storavisen The New York Times skal Obama ha spilt en avgjørende rolle forut for Sanders beslutning om å trekke seg. Folk i Sanders-leiren sier til avisen at Obama hadde fire lange samtaler med Sanders hvor han skal ha understreket hvor viktig det er at partiet står samlet.

Samtidig har valgkampen fått en ny dimensjon, hvor coronakrisen og konsekvensene kommer til å stå helt sentralt i månedene fremover. Så langt har over 33.000 amerikanere mistet livet, og i takt med kritikken av Trumps håndtering av krisen, har oppslutningen rundt presidenten sunket:

I starten av april mente 45,8 prosent av amerikanere at presidenten gjorde en god jobb, det høyeste snittallet hos nettstedet FiveThirtyEight siden januar 2017. Men nå har det falt til 44,4 prosent.

Asle Toje mener det er populært i USA når presidenten går imot internasjonale institusjoner, det være seg FN, EU, Nafta eller WHO. Den norske USA-kjenneren mener også at det som kan utvikle seg til en politisk krise for den amerikanske presidenten, igjen kan bane veien for Steve Bannons inntreden i Trumps indre krets.

– Jeg mener å se at den tidligere valgkampstrategen og presidentens rådgiver i Det hvite hus, er på vei tilbake. Angrepet på WHO var en blåkopi av det vi hørte Bannon si i sin podkast, The War Room, sier Toje.

– Det er ikke mye vi har hørt fra Biden etter at både Sanders og tidligere president Barack Obama har stilt seg bak han. Er dette et problem for det Demokratiske partiet?

– Så langt har ikke Biden sagt noe som peker på han som en alternativ president. Noen uroer seg for at han kan være for gammel. Det gjør det ikke bedre at Sanders venstreorienterte støttespillere, såkalt Bernie-bros går til hyppige angrep på Biden.

– Det kan være at demokratenes taktikk er å la president Trump få holde på slik han gjør nå, til folk blir lei av presidenten. Å la Trump henge seg selv, er ingen dårlig strategi, fortsetter han.

Større legitimitet

Sofie Høgestøl ved Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo, utdannet blant annet ved Georgetown universitetet i Washington D.C., mener at Joe Biden har fått en større legitimitet etter støtten.

– Biden vil nå komme mer på banen, han har fått en offisielle rolle innad i partiet. Demokratene har gjort mye for å tilrettelegge for at den tidligere visepresidenten skal kunne ta opp kampen mot president Trump.

USA-EKSPERT: Sofie Høgestøl mener at nå er tiden inne for Joe Biden å vise hva hans står for. – I disse krisetider i USA må Biden vise emosjonelt lederskap, sier hun.

Hun er påpeker at det er nå Biden må begynne å levere, og at han må fremstå som en klar motpart til president Trump i den pågående krisen.

– Greier han det, og ikke ser ut som en bestefar-utgave av seg selv, vil demokratene tjene på det. Biden kan snakke empatisk om sorg og tap. Det har han selv opplevd. Slik kan han nå inn til vanlige folk, snakke om forsoning og vise emosjonelt lederskap. Biden har evnen til å nå folk som er i en livskrise, sier Høgestøl.

Frem mot valgkampen som braker løs for ordentlig i høst tror hun mange av de kritiske debattene vil stå om amerikanernes helseforsikring. En forsikring som forsvinner når folk mister jobbene sine.

– Der er det mye Demokratene har å bygge politisk på, sier Sofie Høgestøl.

