SMITTEVERN: Apotekansatte i Vantaa i Finland 1. april. Foto: MARKKU ULANDER / Lehtikuva / AFP

Finland åpner hemmelige nødlagre fra Den kalde krigen

Finland skal være bedre forberedt enn samtlige naboland på grunn av sine beredskapslagre som er vedlikeholdt siden 1950-tallet.

Ifølge SVT er det de enorme, beskyttede beredskapslagrene i de finske skogene som gjør landet spesielt godt rustet mot covid-19-pandemien.

– Vi har en veldig lang tradisjon for å ha beredskapslagre. Vi vedlikeholder og oppdaterer dem fortløpende, sier direktør for Institutt for sikkerhet og helse, Mika Salminen, til SVT.

Også Norge, Danmark og Sverige hadde slike lagre etter Andre verdenskrig, men Finland skal være det eneste av de nordiske landene som har beholdt dem.

Finland har også en pandemi-beredskapsplan som ble oppdatert etter svineinfluensaen i 2012, og ifølge sosial- og helseminister Tuija Kumpulainen, kan landet stort sett dekke behovet for beskyttelsesutstyr og materialer med det de allerede har på lagrene.

DEKKET: Helseminister Tuija Kumpulainen mener Finland har nok smittevernsutstyr på sine lagre. Foto: Maria Miklas/ Det finske helsedepartementet

Også New York Times har omtalt lagrene.

– Finland er selvberger-nasjonen blant de nordiske landene, alltid klar for en stor katastrofe eller en tredje verdenskrig, sier professor ved Institutt for forsvarsstudier Magnus Håkenstad til NYT.

Ifølge avisen har Finland lagret medisinsk utstyr, olje, korn, landbruksutstyr og råmaterialer til å lage ammunisjon.

Tomi Lounema leder den finske nødforsyningsetaten. Han mener landets grense til Russland og deres avhengighet av varer fra Baltikum, har bidratt til deres behov for beredskapslagre.

– Å være forberedt ligger i finnenes DNA. Om en krise inntreffer, kan det bli en forstyrrelse i leveringskjeden, sier han til den amerikanske avisen.

For to uker siden bestemte Helsedepartementet i Finland at lagrede munnbind skulle sendes til landets sykehus.

– Maskene er gamle, men de fungerer fremdeles, sier Lounema og understreker at all informasjon knyttet til lagrene er klassifisert.

Men myndighetene har bekreftet at lagrene består av et nettverk spredt landet rundt og at det nåværende systemet har eksistert siden 1950-tallet.

FORBEREDT: Norske Magnus Håkenstad mener Finland er en «prepper»-nasjon. Her statuen av tre smeder i Helsinki, avbildet 31. mars. Foto: KIMMO BRANDT / COMPIC /EPA

Den finske regjeringen hevder de ikke kommer til å gå tomme for smittevernsutstyr, selv om Universitetssykehuset i Helsinki (HUS) har slått alarm om at det mangler smittevern, melder YLE.

Beredskapssentralen opplyser at de beholdt lagrene med åndedrettsvern som de kjøpte inn før pandemitrusselen i 2009, og hevder at disse fremdeles holder tilfredsstillende sikkerhetsstandard i dag, selv om de er gått ut på dato.

Finland kan uansett ikke bidra med hjelp til nabolandene fra sine lagre, ifølge Salminen står lovgivningen i veien for det:

– Beredskapslagrene kan kun benyttes av finske borgere og samfunnsfunksjoner, sier han til SVT.

Finland valgte en annen fremgangsmåte enn Sverige under pandemien, og stengte skolene 16. mars. Men de åpnet skolene igjen for de nederste trinnene uten møteplikt 23. mars. Tiltakene for skoler opprettholdes frem til 13. mai. Barnehagene er helt åpne.

Men Finland har også innført en rekke andre tiltak, noen av dem strengere enn i Norge. Landets restauranter, utesteder og kafeer er stengt frem til utgangen av mai.



Publisert: 06.04.20 kl. 12:56

