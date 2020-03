Foto: WIN MCNAMEE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Svarer på Sanders-angrep med Trump-stikk

Bernie Sanders angriper Joe Biden på Twitter. Biden svarer med å rette fokus mot president Donald Trump.

Nå nettopp

En etter en har Demokratenes presidentkandidater trukket seg. Igjen står Joe Biden og Bernie Sanders – med førstnevnte i ledelsen etter supertirsdagen.

I kjølvannet av den viktige valgdagen sa begge at de håpet på de neste ukene kunne bli en valgkamp uten angrep.

– Vi kan ikke la dette bli en valgkamp med negative angrep de neste ukene. Det vil bare hjelpe Donald Trump, sa Biden, mens Sanders mente at det siste landet trenger er at de to gikk til angrep på hverandre.

Likevel angriper han Biden under 24 timer senere.

– Sånn er det: Joe Biden har flere ganger snakke om å kutte i folketrygden. Jeg har kjempet hele min karriere for å beskytte og øke den, skriver han på Twitter, som et svar på at Biden meldte at han også ønske å beskytte og øke den.

Vil ha fokus på Trump

Biden mener president Donald Trump er mannen som vil kutte og fjerne folketrygden.

– Den eneste som vil kutte folketrygden om han blir valgt er Donald Trump. Kanskje du skal bruke tiden din på å angripe ham, svarer Biden.

Syv minutter senere svarer Sanders:

– En av oss har en historie som ikke bare kjemper mot kutt i folketrygden, men jobbet for å øke fordelene. Det er derfor vi er valgkampkampanjen i best posisjon til å slå Donald Trump.

Det ble sist ord i diskusjonen, før Biden kom med et nytt angrep på den sittende presidenten.

– Donald Trump er den mest korrupte presidenten i moderne amerikansk historie, og det amerikanske folk fortjener å vite hva han gjemmer i sine skatteligninger, skriver han og legger ved en video der han ber Trump offentliggjøre sine skatteligninger eller holde munn.

Warren trakk seg

I løpet av den siste uken har Demokratene gått fra åtte til tre presidentkandidater.

I tur og orden har Tom Steyer, Pete Buttigieg, Amy Klobuchar, Michael Bloomberg og nå sist Elizabeth Warren trukket seg fra kampen om å bli Demokratenes presidentkandidat. Tulsi Gabbard, som så langt ikke har vunnet en eneste delstat, har ennå ikke trukket seg, men er i realiteten sjanseløs til å vinne nominasjonsvalget.

Dermed står Joe Biden og Bernie Sanders igjen. Biden, som vant supertirsdagen, har fått støtten til Buttigieg, Klobuchar og Bloomberg, mens det nå er spenning rundt hvem som får Warrens støtte.

Warren og Sanders har vært allierte i store deler av valgkampen, men det er ikke gitt at Sanders vil få hennes støtte, skriver New York Times. Spesielt etter krangelen som oppsto i januar, da Warren hevdet Sanders har sagt at en kvinne ikke kunne vinne presidentvalget.

Publisert: 06.03.20 kl. 04:04

