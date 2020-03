KINA: To barn har på seg munnbind i en Ikea-butikk i Beijing. Illustrasjonsfoto. Foto: WU HONG / EPA

Ny corona-studie: Barn smittes lettere enn først antatt

En kinesisk studie viser at barn kan spille en større rolle i smittespredningen av coronaviruset enn først antatt. – Kan være et tema som er viktig å vurdere, sier FHI.

Studien skulle i utgangspunktet publiseres i et medisinsk tidsskrift i juni, men er nå forhåndspublisert av amerikanske smittevernmyndigheter (CDC).

Forskerne har tatt utgangspunkt i 365 smittetilfeller fra den kinesiske byen Shenzhen, for å se på hvordan spredningen endret seg etter de første tilfellene.

De smittede personene ble fordelt på to grupper; de som ble registrert før og etter 25. januar. Slik fant forskerne blant annet at:

Før denne datoen utgjorde barn to prosent av det totale antallet smittede

Etter 25. januar utgjorde barn 13 prosent

Forfatterne av studien mener dette kan bety at barn spiller en større rolle i å spre viruset enn tidligere antatt.

– Det er fortsatt slik at barn som blir syke, har mild sykdom. Så det er ikke noen større alvorlighet i tilfellene, understreker fagdirektør for smittevern Frode Forland ved Folkehelseinstituttet (FHI).

FHI: Fagdirektør Frode Forland for smittevern ved Folkehelseinstituttet. Foto: Terje Pedersen

FHI ikke overrasket

Forland sier han ikke er overrasket over resultatene av studien.

– Den viser først og fremst at litt flere barn har blitt smittet enn vi først antok. Det er ikke uventet, siden barn i større grad enn voksne har hatt mild sykdom og dermed i mindre grad har blitt testet, sier Forland.

Han mener studien er et uttrykk for at man nå har klart å fange opp flere av pasientene med mild sykdom.

– Kommer lettere ut av det

En fersk oversikt fra FHI viser at barn foreløpig utgjør rundt fem prosent av de totale smittetilfellene i Norge.

Forland sier at barn fortsatt ikke regnes som en særskilt utsatt gruppe.

– Tvert imot, de er en gruppe som kommer lettere ut av dette enn voksne. Det har ikke endret seg med de nye tallene fra Kina, sier han og legger til:

– Det kan kanskje ha større betydning med tanke på å bringe smitte videre. Det kan være et tema som er viktig å vurdere.

– Vil det kunne innebære for eksempel strengere regler for skoler og barnehager?

– Det kan jeg ikke svare på, på nåværende tidspunkt. Dette er en liten studie, så jeg tror vi må vente og se om det blir et tema hvis flere barn blir smittet i vår del av verden.

Fagdirektøren sier at FHI nå er opptatt av å forstå hvordan smitten brer seg for personer med og uten symptomer.

– Så langt er informasjonen at det er svært få som bringer smitte videre, som ikke selv har symptomer, påpeker han.

Publisert: 10.03.20 kl. 09:31

