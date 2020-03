IKKE OPTIMISTISK: Mange nasjoner gjør ifølge Thea Scognamiglio Pasini ikke nok for å stoppe spredningen av coronaviruset. Foto: PRIVAT

Italiensk spesialist om situasjonen i landet: - Aldri sett en krise som dette før

Coronaviruset herjer i Italia, og flere eksperter advarer mot hvordan viruset kan gi enorme problemer for helsevesenet i landet.

– Det er en forvirret stemning på sykehusene. Vi har aldri sett en krise som dette før, sier Thea Scognamiglio Pasini, som er spesialist på hygiene og forebyggende helse i Milano, til VG.

Hun har vært i kontakt med flere leger i «frontlinjen», som hun kaller det, og har fått en innsikt i kaoset som brer om seg i Nord-Italia.

Totalt er 10.149 personer smittet og minst 631 personer har mistet livet onsdag morgen i Italia.

– Hvis det ikke stopper og fortsetter å øke i omfang, vil ikke kapasiteten vår holde følge, selv om sykehusene gjør en utrolig innsats, og det gjøres et imponerende forsøk i hele regionen, sier hun videre.

Frykter viruset skal bli for omfattende

Det store problemet nå, slik hun ser det, er at veksten i antall sykdomstilfeller er eksponentiell. Dermed vil det ikke flate ut med det første, men bare bli verre og verre.

– Begrensning og isolasjon er vårt eneste våpen for å slåss mot det verste scenarioet, som er at viruset blir for stort for helsevesenet vårt.

Pasini mener italienske myndigheter gjør en god jobb for øyeblikket med å bremse viruset. Men hun kommer også med et spark i retning styresmaktene, som tidlig forbød fly fra Kina å komme til landet.

– Hvis de ville komme til Italia kunne de bare ta fly til Frankrike og ta tog til Italia. Dermed mistet vi oversikten, og forsøkene på å blokkere Kina virket ikke.

FOLKETOMT: I sentrum av Milano er de fleste innbyggerne inne. I Italia er det kun mulig å bevege seg ute av jobbrelaterte grunner, eller for seriøse familiære årsaker, har statsminister Guiseppe Conte sagt. Foto: MATTEO BAZZI / ANSA

Hun ser også med gru på hvordan andre lands myndigheter reagerer.

– I andre land som Frankrike går de fortsatt på teater. Alle land som undervurderer viruset tar feil. Kina viste seg å ta feil, men reagerte deretter sterkt. Det kommer nok til å vise seg at USA tar feil.

– Det er som en krig, avslutter hun.

Trekker paralleller til krigen

I en lengre Twitter-tirade har også Stringhini Silvia, en italiensk lege stasjonert i Geneve, skrevet at hun mener medier og politikere i Europa er beroligende, uten at det er noe å være rolige for.

Til VG sier Stringhini Silva at hun ikke kan skjønne at dette ikke er på forsiden av alle aviser i Europa.

– Jeg mener dette er den store historiske hendelsen for vår generasjon som ikke har levd gjennom krigen, aldri har opplevd før.

– Jeg skjønner at folk ikke skal få panikk, men de må også forstå at dette er tragisk og at land som ikke har blitt påvirket så langt må prøve - så langt det lar seg gjøre - å redusere sosiale aktiviteter i minst noen uker.

Hun trekker frem hvordan franske og sveitsiske mediehus fokuserer på andre problemer, samtidig som nabolandet deres er i dyp krise.

– Dette er enestående, noe lignende har aldri skjedd i noe demokrati i moderne tid. Dette er seriøst, folk og media burde ra det seriøst og informeres på rolig vis, men innse at dette er det store problemet vi alle møter på kloden for øyeblikket.

Problemer med antall respiratorer

– Vi må velge hvem vi skal behandle og hvem vi ikke skal behandle ut fra alder og helsetilstand. Det er som i en krig. Folk må holde seg hjemme, har legen Christian Salaroli på Papa Giovanni XXIII-sykehuset, sagt til den italienske avisen Corriere della Sera.

I et intervju på debattprogrammet Frontiere på den italienske TV-kanalen Rai 1 mandag kveld, innrømmer Walter Ricciardi, professor ved WHOs europeiske rådgivende utvalg og regjeringens spesialkonsulent for coronavirus-krisen, at ikke alle kan kobles til respirator.

– Vi skal ikke la legene være alene i å bestemme hvem som skal kobles til maskinene. Det er klart at anestesilegene av og til i øyeblikket blir tvunget til å gjøre dette, men vi må unngå at dette skal skje i hele landet.

